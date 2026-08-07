પીએમ મોદીએ લોકોને હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવા વિનંતી કરી, 'ગેટ રેડી વિથ મી' સાથે વીડિયો શેર કર્યો
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે તેમનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો અને વણાટકામ અને નાના ઉદ્યોગોને આર્થિક રીતે ટેકો આપવાનો છે.
Published : August 7, 2026 at 8:05 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને હેન્ડલૂમ ઉત્પાદનો ખરીદવા અને તેમના તરફ વૈશ્વિક ધ્યાન દોરવા માટે વીડિયો બનાવવા વિનંતી કરી.
હેન્ડલૂમ દિવસ પહેલા, ગુરુવારે મોડી રાત્રે, મોદીએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર એક વીડિયો સંદેશ પોસ્ટ કર્યો. તેમાં, તેમણે કહ્યું કે આ દિવસની ઉજવણી દેશના વણાટકામ અને નાના વેપારીઓને મદદ કરશે.
તેમણે કહ્યું, "આવતીકાલે 7 ઓગસ્ટ છે, જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ (National Handloom Day) ઉજવી રહ્યા છીએ. ચાલો ભારતના હાથવણાટ (Handloom) ની વિવિધતાને લોકપ્રિય બનાવીએ. તમારા મનપસંદ હાથવણાટ ઉત્પાદનોના વીડિયો બનાવો, જેમાં 'ગેટ રેડી વિથ મી' વીડિયોનો સમાવેશ થાય અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરો."
Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular.— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026
Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media.
Don’t forget to use #NationalHandloomDay. pic.twitter.com/zoFdTXphRL
પ્રધાનમંત્રીએ લોકોને યાદ અપાવ્યું કે 7 ઓગસ્ટ, 1905 ના રોજ બ્રિટિશરો સામે સ્વદેશી ચળવળ શરૂ થઈ હતી, જેનાથી દેશના તમામ લોકોને એકતા મળી હતી.
તેમણે કહ્યું, "ગયા અઠવાડિયે જ, તમે બધાએ મિત્રતા દિવસ (Friendship Day) ઉજવ્યો. હું તમને 7 ઓગસ્ટના રોજ ખૂબ જ ઉત્સાહથી હાથવણાટ દિવસ (National Handloom Day) ઉજવવા વિનંતી કરું છું."
દુનિયાભરના લોકોને હાથવણાટ ઉત્પાદનો તરફ આકર્ષિત કરવા માટે વિડીયો બનાવવા અને તેને ઓનલાઈન શેર કરવા માટે દરેકને અપીલ કરતા મોદીએ કહ્યું કે આનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો અને વણકરો અને નાના વ્યવસાયોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે.
"ચાલો હાથવણાટ (Handloom) ખરીદીએ અને વણકરો અને નાના વ્યવસાયોને ટેકો આપવા માટે વિડિઓ બનાવીએ," તેમણે કહ્યું.
રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ દર વર્ષે 7 ઓગસ્ટના રોજ સ્વદેશી ચળવળની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે, જે 7 ઓગસ્ટ, 1905 ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને સ્વદેશી ઉદ્યોગો અને ભારતના હાથશાળ ક્ષેત્રને નવી ગતિ આપી હતી.
આ દિવસ દેશના સાંસ્કૃતિક વારસા અને સામાજિક-આર્થિક વિકાસમાં હાથશાળ વણકરોના કાયમી યોગદાનને માન્યતા આપે છે.
2015 માં તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ (National Handloom Day) ભારતના હાથશાળ વણકરોની કલા, કૌશલ્ય અને સમર્પણની ઉજવણી કરવાનો પ્રસંગ છે, જ્યારે હાથશાળ ક્ષેત્રના રક્ષણ, પ્રોત્સાહન અને વિકાસ માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પણ પુષ્ટિ આપે છે.