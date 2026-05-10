'પેટ્રોલ-ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરો, સોનું ખરીદવાનું ટાળો', PM મોદીની દેશવાસીઓને મોટી અપીલ
હૈદરાબાદના સિકંદરાબાદ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભાને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું કે, કેન્દ્ર ઓઇલ અને ખાતરોના વધતા વૈશ્વિક ભાવોની અસરથી લોકોને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.
Published : May 10, 2026 at 9:40 PM IST
હૈદરાબાદ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે હૈદરાબાદમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા દેશના નાગરિકોને યુદ્ધો અને પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપોથી ઉદ્ભવેલા વૈશ્વિક આર્થિક દબાણનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા માટે એક વર્ષ ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા અને સોનું ખરીદવાનું ટાળવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. હૈદરાબાદના સિકંદરાબાદ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભાજપની જાહેર સભાને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું કે, કેન્દ્ર ઓઇલ અને ખાતરોના વધતા વૈશ્વિક ભાવોની અસરથી લોકોને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.
કોવિડ-19 મહામારી અને હાલમાં ચાલુ યુદ્ધોને કારણે થયેલા આર્થિક વિક્ષેપોનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીએ કહ્યું કે, વિશ્વભરમાં પુરવઠા શૃંખલાઓ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ છે, જેના કારણે પડોશી દેશોમાં પણ ભાવમાં વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે ખાતરી કરી છે કે વધતા ક્રૂડના ભાવનો બોજ ભારતમાં લોકો પર ભારે અસર ન કરે.
VIDEO | Telangana: Prime Minister Narendra Modi says, " using fuel with restraint is need of hour amid global conflict and energy crisis."— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
PM મોદીએ કહ્યું, "અમે વિવિધ દેશો સાથે વાત કરીને દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની સમસ્યાઓને દૂર કરીશું. લાંબા ગાળે, આપણે ઓઇલનો વપરાશ ઘટાડવો જોઈએ." તેમણે ઉમેર્યું કે, સરકાર ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે અને રેલ્વે ક્ષેત્રમાં ડીઝલનો ઉપયોગ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી રહી છે. નજીકના ભવિષ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ભારતની નિર્ભરતા નોંધપાત્ર રીતે ઘટશે, જે વિદેશી ભંડોળ બચાવવામાં મદદ કરશે.
આર્થિક પડકારોને પહોંચી વળવા માટે જનતાની ભાગીદારીનું આહ્વાન કરતા, મોદીએ લોકોને તહેવારો અને શુભ પ્રસંગો દરમિયાન સોનાની ખરીદી ઘટાડવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું, "એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઈએ. જો સોનાની આયાત ઘટશે, તો વિદેશી હૂંડિયામણ વધશે. ઘણા દેશોમાં યુરિયાની એક થેલીની કિંમત લગભગ રૂ. 3,000 છે, પરંતુ સરકારી સહાયને કારણે ભારતમાં તે રૂ. 300થી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.
