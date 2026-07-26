પેપર લીક મુદ્દે PM મોદીની મોટી જાહેરાત, પરીક્ષામાં ગેરરીતિ રોકવા હાઇ-પાવર ટાસ્ક ફોર્સ બનાવાઈ
વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યાના એક દિવસ પછી પીએમએ એક વીડિયો સંદેશમાં આ જાહેરાત કરી.
Published : July 26, 2026 at 7:38 PM IST
નવી દિલ્હી: વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાના એક દિવસ પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે પરીક્ષા સુધારા પર "હાઇ-પાવર ટાસ્ક ફોર્સ" ની જાહેરાત કરી. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો નિવેદનમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ટાસ્ક ફોર્સનું નેતૃત્વ નંદન નીલેકણી કરશે.
PMએ પોસ્ટમાં કેપ્શન આપ્યું છે, "શ્રી નંદન નીલેકણીના નેતૃત્વમાં પરીક્ષા સુધારા પર હાઇ-પાવર ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવામાં આવી છે."
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, નીલેકણીની આગેવાની હેઠળની પેનલ "પરીક્ષા સુધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે". તેમણે કહ્યું કે, "અમે ભવિષ્યની પરીક્ષાઓની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટાસ્ક ફોર્સની ભલામણોનો અમલ કરીશું."
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, ભારત સરકારે વિદ્યાર્થીઓના કલ્યાણ માટે "વિવિધ પગલાં" લીધા છે. શનિવારે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાને અવગણીને, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "જેઓ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે રમત રમ્યા તેઓ જેલમાં સડી રહ્યા છે".
તેમણે કહ્યું, "અમે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરી છે. અમે આવતીકાલે સંસદમાં કડક જોગવાઈઓ સાથે એક નવો કાયદો રજૂ કરવાના માર્ગ પર છીએ. પરંતુ આપણે ભવિષ્ય વિશે વિચારવું પડશે. આપણી પરીક્ષા પ્રણાલી અસરકારક, પારદર્શક, ટેકનોલોજી-સંચાલિત બને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, અમે ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે જે પરીક્ષા સુધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે".
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