PM મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે 'ઉષ્માભર્યો' ફોન કોલ, વેપાર-રક્ષા પર ચર્ચા, સંપર્કમાં રહેવા પર સહમતિ

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની મુલાકાત બાદ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ટેલિફોન પર વાતચીત કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 10:19 PM IST

નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ટેલિફોન પર વાતચીત કરી. તેમણે આ ચર્ચાને ઉષ્માભરી અને રસપ્રદ ગણાવી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, તેમણે અમેરિકા-ભારત સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. અહેવાલો અનુસાર, બંને દેશોના નેતાઓએ વેપાર, આવશ્યક ટેકનોલોજી, ઉર્જા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષામાં સહયોગ વધારવા પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા.

આ સંદર્ભમાં, પીએમ મોદીએ ગુરુવારે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે મારી ખૂબ જ ઉષ્માભરી અને રસપ્રદ વાતચીત થઈ. અમે અમારા સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ પર ચર્ચા કરી. ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વભરમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે."

સાથે મળીને કામ કરવા સંમત થયા
આ વાતચીત દરમિયાન, બંને નેતાઓ સામાન્ય પડકારોનો સામનો કરવા અને સામાન્ય હિતોને આગળ વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરવા સંમત થયા. છેલ્લી વખત બંને નેતાઓએ આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં વાત કરી હતી, જ્યારે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ગાઝા શાંતિ યોજનાની સફળતા પર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને અભિનંદન આપ્યા હતા.

અહેવાલો અનુસાર, પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પે દ્વિપક્ષીય વેપારને મજબૂત બનાવવાના તેમના સંયુક્ત પ્રયાસોમાં ગતિ જાળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. બંને નેતાઓ સંપર્કમાં રહેવા માટે પણ સંમત થયા.

પુતિનની ભારત મુલાકાત
આ વાતચીત રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની તાજેતરની ભારત મુલાકાત પછી થઈ છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, બંને નેતાઓએ અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. 2030 આર્થિક કાર્યક્રમને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા ઉપરાંત, બંને દેશોએ આરોગ્ય, ગતિશીલતા, ખાદ્ય સુરક્ષા અને લોકો-થી-લોકોના આદાનપ્રદાન સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવા માટે કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

ઉલ્લેખનીય છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને તેમને સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ પર વ્યક્તિગત રીતે પહોંચ્યા હતા. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પુતિને સંકેત આપ્યો હતો કે રશિયા ભારતીય ઉત્પાદનો માટે તેના બજારને વધુ સુલભ બનાવશે અને બંને પક્ષો નાના અને મોડ્યુલર પરમાણુ રિએક્ટર અને તરતા પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટના નિર્માણમાં સહયોગ કરવા આતુર છે.

