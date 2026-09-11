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BRICS Summit 2026: PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે 45 મિનિટ સુધી થઈ ચર્ચા, PMએ ખાસ પુસ્તક આપ્યું ભેટ

બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ દરમિયાન, વડાપ્રધાન મોદી રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સિવાયના વૈશ્વિક નેતાઓ સાથે લગભગ 15 દ્વિપક્ષીય બેઠકો યોજશે.

PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે 45 મિનિટ સુધી થઈ ચર્ચા
PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે 45 મિનિટ સુધી થઈ ચર્ચા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 5:51 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતમાં યોજાઈ રહેલી બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ઘણા દેશોના વડાઓ નવી દિલ્હી આવી રહ્યા છે. આ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારત પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી અને પુતિન વચ્ચેની બેઠક લગભગ 45 મિનિટ સુધી ચાલી હતી. આ બેઠક અંગે ભારત અને રશિયા તરફથી સંયુક્ત નિવેદન જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચર્ચામાં વેપાર, સંરક્ષણ અને ઊર્જા તેમજ વૈશ્વિક મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

વડાપ્રધાન મોદીએ પુતિનને 'તિરુક્કુરલ' ભેટમાં આપ્યું
વડાપ્રધાન મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને તમિલ કવિ તિરુવલ્લુવર દ્વારા રચિત પુસ્તક 'તિરુક્કુરલ'ની રશિયન આવૃત્તિ ભેટમાં આપી. 'તિરુક્કુરલ' એ તિરુવલ્લુવર દ્વારા તમિલ ભાષામાં લખાયેલું સૂત્રાત્મક કવિતાનું પ્રાચીન સાહિત્ય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેની રચના ઈ.સ. પૂર્વે બીજી સદી અને ઈ.સ. છઠ્ઠી સદીની વચ્ચેના સમયગાળામાં કરવામાં આવી હતી. તેના પદો જીવનના દરેક પાસાને આવરી લે છે.

બેઠક પહેલાં પુતિનને પુસ્તક ભેટ આપતી વખતે વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "તમિલ કવિ તિરુવલ્લુવર દ્વારા લખાયેલું આ પુસ્તક માનવીય મૂલ્યો વિશે છે. અમે તમારા માટે તેનો રશિયન ભાષામાં અનુવાદ કરાવ્યો છે. આ પુસ્તક આપણા સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે."

પ્રદર્શનની મુલાકાત લેવા વડાપ્રધાન મોદી અને પુતિન એક જ કારમાં રવાના થયા
દ્વિપક્ષીય બેઠક બાદ, વડાપ્રધાન મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 'ભારત મંડપમ' ખાતે યોજાયેલા પ્રદર્શનની મુલાકાત લેવા માટે એક જ કારમાં રવાના થયા. ત્યાં ટૂંક સમયમાં બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમનું નેતાઓનું સત્ર યોજાવાનું છે.

વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર ધ્યાન
બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચેની આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે બંને દેશો તેમની 'વિશેષ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી'ને સતત આગળ વધારી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં બંને નેતાઓ નિયમિતપણે મળતા રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સપ્ટેમ્બર 2025માં તિયાનજિન ખાતે યોજાયેલી SCO સમિટ દરમિયાન, વડાપ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિને અર્થતંત્ર, ઊર્જા, અવકાશ અને સુરક્ષા જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગની સમીક્ષા કરી હતી. આ અગાઉ, ડિસેમ્બર 2025માં નવી દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી 23મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સમિટ દરમિયાન બંને નેતાઓ મળ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2026માં મોસ્કો ખાતે ભારત-રશિયા આંતર-સરકારી પંચની બેઠક પણ યોજાઈ હતી.

આગામી બેઠકમાં સંરક્ષણ સહયોગ, ઊર્જા, વેપાર, પરમાણુ ઊર્જા, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને ઉભરતી તકનીકો જેવા મુદ્દાઓ મુખ્યત્વે ચર્ચામાં રહેવાની અપેક્ષા છે.

બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર સકારાત્મક ચર્ચાઓની મોદીને અપેક્ષા
શુક્રવારે, વડાપ્રધાન મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે વૈશ્વિક કલ્યાણની સહિયારી ભાવનાથી પ્રેરાઈને બ્રિક્સ સમિટમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર સકારાત્મક અને અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. ભારત 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સમિટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ સમિટમાં 11 સભ્ય દેશો અને 10 ભાગીદાર દેશોના નેતાઓ તેમજ અમુક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે.

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TAGGED:

BRICS SUMMIT 2026
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PM મોદી
BRICS SUMMIT 2026

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