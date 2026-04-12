ETV Bharat / bharat

આશા ભોસલેના નિધન પર PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું, કહ્યું- તેમની સાથે થયેલી મારી મુલાકાતોની યાદો હંમેશા સાચવીને રાખીશ

પીઢ ગાયિકા આશા ભોસલેનું 92 વર્ષની વયે મુંબઈ નિધન થયું હતું.

PM મોદી સાથે આશા ભોસલે
PM મોદી સાથે આશા ભોસલે (ફાઇલ ફોટો- x.com/narendramodi)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: જાણીતા પ્લેબેક સિંગર આશા ભોસલેનું મુંબઇમાં નિધન થયું છે. સિંગરે બ્રીચ ક્રેન્ડી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. બ્રીન્ચ ક્રેન્ડી હોસ્પિટલના ડૉ. પ્રતીત સમદાનીએ આ મહાન ગાયિકાના નિધનની પૃષ્ટી કરી છે. આશા ભોસલેના નિધન પર વડાપ્રધાન મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.

આશા ભોસલેજીના નિધનથી હું ઘણો દુ:ખી છું-PM મોદી

આશા ભોસલેના નિધન પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. PM મોદીએ ગાયિકા સાથે વિતાવેલી શાનદાર ક્ષણોની તસવીરો X પર પોસ્ટ કરી છે. આ તસવીરોને શેર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ લખ્યુ, 'ભારતની સૌથી પ્રખ્યાત અને બહુમુખી અવાજોમાંના એક, આશા ભોસલેજીના નિધનથી મને ખૂબ જ દુ:ખ થયું છે. દાયકાઓ સુધી ચાલેલી તેમની અસાધારણ સંગીત યાત્રાએ આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને સમૃદ્ધ બનાવ્યો અને વિશ્વભરના અસંખ્ય દિલને સ્પર્શી લીધા. તેમની ભાવનાત્મક ધૂન હોય કે તેમની જુસ્સાદાર રચનાઓ, તેમના અવાજમાં હંમેશા એક અનોખી ચમક રહી, તેમની સાથે થયેલી મારી મુલાકાતોની યાદો હું હંમેશા સાચવીને રાખીશ. તેમના પરિવાર, ચાહકો અને સંગીત પ્રેમીઓ પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. તેઓ આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપતા રહેશે અને તેમના ગીતો હંમેશા લોકોના જીવનમાં ગુંજતા રહેશે.'

PM મોદીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સિંગર આશા ભોસલેના સ્વાસ્થ્યને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આશા ભોસલેને હાર્ટ એટેક આવતા બ્રીચ ક્રેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે PM મોદીએ X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું- આશા ભોસલેજીના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના સમાચાર સાંભળીને ઘણી ચિંતા થઇ, તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને જલદી સ્વસ્થ્ય થવાની પ્રાર્થના કરૂં છું.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે X પર પોસ્ટ કરતા આશા ભોસલેના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું. અમિત શાહે લખ્યુ- આજે દરેક ભારતીય અને ખાસ કરીને મારા જેવા દરેક સંગીત પ્રેમી માટે દુ:ખદ દિવસ છે, જ્યારે આપણા સૌની પ્રિય આશા ભોસલે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. આશા તાઇએ માત્ર પોતાની મધુર અવાજ અને અદ્વિતિય પ્રતિભાથી અલગ ઓળખ બનાવી અને પોતાના સુરોથી ભારતીય સંગીતને પણ વધુ સમૃદ્ધ કર્યા. દરેક રીતના સંગીતમાં ઢળી જવું તેમની અનોખી પ્રતિભા દરેક વ્યક્તિનું દિલ જીતી લેતી હતી. પોતાના અવાજથી કરોડો દિલોને સ્પર્શી જનારા આશાજીએ હિન્દી, મરાઠી, બાંગ્લા, તમિલ, ગુજરાતી સહિત અનેક ભાષાની સાથે સાથે લોકગીતોમાં પણ પોતાની છાપ છોડી હતી. આશા તાઇના અવાજમાં જેટલી કોમળતા હતી, તેમના વ્યવહારમાં પણ એટલી જ સાદગી અને આત્મીયતા હતી, તેમની સાથે જ્યારે પણ મુલાકાત થતી સંગીત અને કલા જેવા અનેક વિષયો પર લાંબી વાતો થતી હતી. આજે તે ભલે આપણી વચ્ચે નથી પણ પોતાના અવાજથી આપણા દિલમાં રહેશે.

મમતા બેનરજીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

આશા ભોસલેના નિધન પર પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. મમતા બેનરજીએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ- મહાન સંગીત પ્રતિભા આશા ભોસલેના નિધનથી હું અત્યંત દુ:ખી છું. તે એક પ્રેરણાદાયક અને મંત્રમુગ્ધ કરી દેનારા ગાયિકા હતા, જેમણે પેઢીઓ સુધી આપણા દિલો પર રાજ કર્યું.

TAGGED:

PM MODI DEMISE OF ASHA BHOSLE
ASHA BHOSLE
ASHA BHOSLE DEATH
PM MODI GRIEF ASHA BHOSLE
PM MODI EXPRESSED GRIEF ASHA BHOSLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.