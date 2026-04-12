આશા ભોસલેના નિધન પર PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું, કહ્યું- તેમની સાથે થયેલી મારી મુલાકાતોની યાદો હંમેશા સાચવીને રાખીશ
પીઢ ગાયિકા આશા ભોસલેનું 92 વર્ષની વયે મુંબઈ નિધન થયું હતું.
Published : April 12, 2026 at 3:00 PM IST
મુંબઇ: જાણીતા પ્લેબેક સિંગર આશા ભોસલેનું મુંબઇમાં નિધન થયું છે. સિંગરે બ્રીચ ક્રેન્ડી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. બ્રીન્ચ ક્રેન્ડી હોસ્પિટલના ડૉ. પ્રતીત સમદાનીએ આ મહાન ગાયિકાના નિધનની પૃષ્ટી કરી છે. આશા ભોસલેના નિધન પર વડાપ્રધાન મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.
આશા ભોસલેજીના નિધનથી હું ઘણો દુ:ખી છું-PM મોદી
આશા ભોસલેના નિધન પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. PM મોદીએ ગાયિકા સાથે વિતાવેલી શાનદાર ક્ષણોની તસવીરો X પર પોસ્ટ કરી છે. આ તસવીરોને શેર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ લખ્યુ, 'ભારતની સૌથી પ્રખ્યાત અને બહુમુખી અવાજોમાંના એક, આશા ભોસલેજીના નિધનથી મને ખૂબ જ દુ:ખ થયું છે. દાયકાઓ સુધી ચાલેલી તેમની અસાધારણ સંગીત યાત્રાએ આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને સમૃદ્ધ બનાવ્યો અને વિશ્વભરના અસંખ્ય દિલને સ્પર્શી લીધા. તેમની ભાવનાત્મક ધૂન હોય કે તેમની જુસ્સાદાર રચનાઓ, તેમના અવાજમાં હંમેશા એક અનોખી ચમક રહી, તેમની સાથે થયેલી મારી મુલાકાતોની યાદો હું હંમેશા સાચવીને રાખીશ. તેમના પરિવાર, ચાહકો અને સંગીત પ્રેમીઓ પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. તેઓ આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપતા રહેશે અને તેમના ગીતો હંમેશા લોકોના જીવનમાં ગુંજતા રહેશે.'
Deeply saddened by the passing of Asha Bhosle Ji, one of the most iconic and versatile voices India has ever known. Her extraordinary musical journey, spanning decades, enriched our cultural heritage and touched countless hearts across the world. Be it her soulful melodies or… pic.twitter.com/SbFrzf1Meu— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
PM મોદીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સિંગર આશા ભોસલેના સ્વાસ્થ્યને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આશા ભોસલેને હાર્ટ એટેક આવતા બ્રીચ ક્રેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે PM મોદીએ X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું- આશા ભોસલેજીના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના સમાચાર સાંભળીને ઘણી ચિંતા થઇ, તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને જલદી સ્વસ્થ્ય થવાની પ્રાર્થના કરૂં છું.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે X પર પોસ્ટ કરતા આશા ભોસલેના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું. અમિત શાહે લખ્યુ- આજે દરેક ભારતીય અને ખાસ કરીને મારા જેવા દરેક સંગીત પ્રેમી માટે દુ:ખદ દિવસ છે, જ્યારે આપણા સૌની પ્રિય આશા ભોસલે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. આશા તાઇએ માત્ર પોતાની મધુર અવાજ અને અદ્વિતિય પ્રતિભાથી અલગ ઓળખ બનાવી અને પોતાના સુરોથી ભારતીય સંગીતને પણ વધુ સમૃદ્ધ કર્યા. દરેક રીતના સંગીતમાં ઢળી જવું તેમની અનોખી પ્રતિભા દરેક વ્યક્તિનું દિલ જીતી લેતી હતી. પોતાના અવાજથી કરોડો દિલોને સ્પર્શી જનારા આશાજીએ હિન્દી, મરાઠી, બાંગ્લા, તમિલ, ગુજરાતી સહિત અનેક ભાષાની સાથે સાથે લોકગીતોમાં પણ પોતાની છાપ છોડી હતી. આશા તાઇના અવાજમાં જેટલી કોમળતા હતી, તેમના વ્યવહારમાં પણ એટલી જ સાદગી અને આત્મીયતા હતી, તેમની સાથે જ્યારે પણ મુલાકાત થતી સંગીત અને કલા જેવા અનેક વિષયો પર લાંબી વાતો થતી હતી. આજે તે ભલે આપણી વચ્ચે નથી પણ પોતાના અવાજથી આપણા દિલમાં રહેશે.
आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुःखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं।— Amit Shah (@AmitShah) April 12, 2026
आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में… pic.twitter.com/ICbqgW6j38
મમતા બેનરજીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
આશા ભોસલેના નિધન પર પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. મમતા બેનરજીએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ- મહાન સંગીત પ્રતિભા આશા ભોસલેના નિધનથી હું અત્યંત દુ:ખી છું. તે એક પ્રેરણાદાયક અને મંત્રમુગ્ધ કરી દેનારા ગાયિકા હતા, જેમણે પેઢીઓ સુધી આપણા દિલો પર રાજ કર્યું.
Profoundly saddened by the demise of the great musical genius Asha Bhosle.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 12, 2026
She has been an inspiring and mesmerising singer who reigned over our hearts for generations.
She sang many Bengali songs too, and is incredibly popular in Bengal also. We could confer our highest…
