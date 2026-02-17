પીએમ મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન મુંબઈમાં મળ્યા, દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે

ETV Bharat / bharat

પીએમ મોદી મુંબઈમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનને મળ્યા. આ મેક્રોનની ભારતની ચોથી અને મુંબઈની તેમની પહેલી મુલાકાત છે.

પીએમ મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન મુંબઈમાં મળ્યા
પીએમ મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન મુંબઈમાં મળ્યા (ANI TWITTER)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 4:42 PM IST

1 Min Read
મુંબઈ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દક્ષિણ મુંબઈના લોકભવનમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનને મળ્યા. મોદી અને મેક્રોનની ચર્ચા વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને તેમને નવા અને ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં વિસ્તૃત કરવા પર કેન્દ્રિત રહેશે. બંને નેતાઓ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરશે અને ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે.

રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન વડા પ્રધાન મોદીના આમંત્રણ પર 17 થી 19 ફેબ્રુઆરી સુધી ભારતની સત્તાવાર મુલાકાતે છે. તેઓ ભારતમાં આયોજિત AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં ભાગ લેશે અને મુંબઈમાં મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય શિખર સંમેલન કરશે.

રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનનો ભારતનો આ ચોથો અને મુંબઈનો તેમનો પ્રથમ પ્રવાસ છે. વહેલી સવારે, મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મુંબઈ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું.

અગાઉ, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન મંગળવારે વહેલી સવારે મુંબઈ પહોંચ્યા અને કોસ્ટલ રોડ નજીક મરીન ડ્રાઇવ પર જોગિંગ કરીને પોતાના દિવસની શરૂઆત કરી. મેક્રોન અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિજિટ મેક્રોને બાદમાં દક્ષિણ મુંબઈમાં તાજમહેલ પેલેસ હોટેલ પર નવેમ્બર 2008માં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકોને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. મેક્રોને પોતાના દિવસની શરૂઆત મરીન ડ્રાઇવ પર દોડીને કરી, તેમની સાથે તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓ પણ હતા. મુંબઈ પોલીસે આસપાસના વિસ્તારમાં કડક સુરક્ષા પણ જાળવી રાખી હતી.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે કહ્યું હતું કે ભારત ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની મુલાકાત અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાની સંભાવનાથી ઉત્સાહિત છે. X પર મેક્રોનની પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરતી વખતે મોદીએ આ ટિપ્પણી કરી હતી.

