પીએમ મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફોન પર વાતચીત કરી, દ્વિ-પક્ષીય સહયોગ અને હોર્મુઝ નાકાબંધી પર થઈ ચર્ચા

બંને નેતાઓએ લગભગ 40 મિનિટ સુધી વાત કરી. પીએમ મોદીએ X પરની એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીતની વિગતો શેર કરી (FIle/ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 10:30 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ટેલિફોન પર વાતચીત કરી. બંને નેતાઓએ લગભગ 40 મિનિટ સુધી વાત કરી. પીએમ મોદીએ X પરની એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીતની વિગતો શેર કરી.

તેમણે લખ્યું, "મારા મિત્ર, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો ફોન આવ્યો. અમે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગમાં થયેલી નોંધપાત્ર પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. અમે તમામ ક્ષેત્રોમાં અમારી વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું અને સુરક્ષિત રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો."

ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે દ્વિપક્ષીય સહયોગ - જેમાં અનેક મોટા સોદાઓનો સમાવેશ થાય છે - અંગે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આગામી દિવસો અને અઠવાડિયામાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ખાસ કરીને ઊર્જા ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ કરારો થવાની અપેક્ષા છે. ગોરના જણાવ્યા મુજબ, બંને નેતાઓ વચ્ચે 40 મિનિટની ટેલિફોન વાતચીત દરમિયાન પશ્ચિમ એશિયામાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના નાકાબંધીનો મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.

યુએસ રાજદૂતે નોંધ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને કહ્યું હતું કે, "હું તમને ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે અમે બધા તમને પ્રેમ કરીએ છીએ."

નોંધનીય છે કે આ વર્ષે મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે ત્રીજી ટેલિફોન વાતચીત છે, અને ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તાજેતરની શાંતિ વાટાઘાટો પછીની પહેલી વાતચીત છે. બંને નેતાઓએ અગાઉ 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વેપાર સોદા પર પ્રગતિની જાહેરાત કરવા માટે અને 24 માર્ચે ફરીથી પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માટે વાત કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

