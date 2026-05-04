ETV Bharat / bharat

બંગાળમાં જીતની ઉજવણી: PM મોદીએ કહ્યું- ગંગોત્રીથી લઈને ગંગાસાગર સુધી કમળ જ કમળ ખીલ્યું છે

ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવ્યો છે, જ્યારે આસામમાં ત્રીજી વખત સત્તા પર પાછા ફર્યું છે.

PM મોદી
PM મોદી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 7:54 PM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત બાદ, નવી દિલ્હી સ્થિત પાર્ટી મુખ્યાલય ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સહિત મોટી સંખ્યામાં પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા.

પીએમ મોદી ધોતી-કુર્તા પહેરીને સમારોહમાં પહોંચ્યા હતા. મંચ પરથી તેમણે નેતાઓ અને કાર્યકરોનું સ્વાગત કર્યું અને વિજય માટે અભિનંદન પાઠવ્યા. આ સમય દરમિયાન, પાર્ટીના કાર્યકરોએ ભારે ઉત્સાહથી પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું.

સમારોહમાં સંબોધન કરતા પીએમ મોદીએ વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ હતી તે પાંચેય રાજ્યોના લોકોને નમન કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, "આ દિવસ ઐતિહાસિક છે; અભૂતપૂર્વ છે. જ્યારે વર્ષોની સાધના, સિદ્ધિમાં બદલાય છે ત્યારે ચહેરા પર જે ખુશી હોય છે તે ખુશી આજે હું દેશભરના ભાજપના કાર્યકર્તાઓના ચહેરા પર જોઈ રહ્યો છું."

તેમણે કહ્યું કે, એક પક્ષના કાર્યકર્તા તરીકે, હું દરેક ભાજપ કાર્યકર્તાની ખુશીમાં શામેલ છું. આજનો આ દિવસ ઘણી રીતે ખાસ છે, વિશેષ છે. આ દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યયના ઉદ્ઘોષણનો દિવસ છે. આ ભરોસાનો દિવસ છે. ભરોસો ભારતના મહાન લોકતંત્ર પર, ભરોસો પ્રદર્શનની રાજનીતિ પર, ભરોસો સ્થિરતાના સંકલ્પ પર, ભરોસો એક ભારત-શ્રેષ્ઠ ભારતની ભાવના પર.

તેમણે ઉમેર્યું, "આજે, હું બંગાળ, આસામ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને કેરળના લોકોને આદરપૂર્વક નમન કરું છું; હું તે બધાને મારા વંદન કરું છું. આજે હું ભાજપ કાર્યકર્તાઓને પણ હૃદયથી અભિનંદન આપું છું. ભાજપના દરેક નાના-મોટા કાર્યકર્તાએ એકવાર ફરીથી કમાલ કરી દીધી છે, કમળ ખીલવ્યું છે. તમે નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે."

પીએમ મોદીએ આગળ કહ્યું, "આપણા માટે, લોકશાહી ફક્ત એક વ્યવસ્થા નથી; તે અમારી રગોમાં દોડતો સંસ્કાર છે. આ અમારી રગોના સંસ્કારની સરિતા છે. આજે, ફક્ત ભારતના લોકતંત્રની જીત નથી થઈ, આજે ભારતના સંવિધાનની જીત છે. આપણી બંધારણીય સંસ્થાઓનો વિજય થયો છે, અને આપણી લોકશાહી પ્રક્રિયાઓનો વિજય થયો છે."

તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે, પશ્ચિમ બંગાળમાં આશરે 93% મતદાન એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે. આસામ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કેરળમાં પણ મતદાનના નવા રેકોર્ડ સ્થાપિત થયા છે. વધુમાં, આ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં મહિલાઓની ભાગીદારી અપવાદરૂપે ઊંચી રહી છે. આ ભારતીય લોકશાહીની સૌથી ઉજળી તસવીર બની રહી છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આજે, હું ચૂંટણી પંચને, તેના સ્ટાફમાંના બધા કર્મચારી ભાઈઓ અને બહેનોને, મતદાન પ્રક્રિયામાં સામેલ દરેક કર્મચારીઓને અને ખાસ કરીને સુરક્ષા દળોને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. ભારતના લોકશાહીની ગરિમાને જાળવી રાખવામાં તમે બધાએ આપેલા યોગદાનને ઇતિહાસ હંમેશા યાદ રાખશે."

માતા ગંગાના કિનારે રાજ્યોમાં ભાજપ-એનડીએ સરકારો
તેમણે કહ્યું, ગયા વર્ષે 14 નવેમ્બરના રોજ, જ્યારે બિહાર ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા હતા, ત્યારે મેં આ જ સ્થળેથી તમને કહ્યું હતું કે ગંગાજી બિહારથી આગળ વહેતા ગંગાસાગર સુધી જાય છે અને આજે બંગાળમાં જીતની સાથે ગંગોત્રીથી લઈને ગંગાસાગર સુધી કમળ જ કમળ ખીલ્યું છે. ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને હવે પશ્ચિમ બંગાળ, આજે, મા ગંગાની આજુ-બાજુ વસેલા આ રાજ્યોમાં ભાજપ-NDAની સરકાર છે.

પીએમ મોદીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, 2013માં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે સેવા આપવાની જવાબદારી સોંપી અને જ્યારે હું કાશીમાં પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભરવા ગયો અને પત્રકારોએ મને ઘેરી લીધો, તો સ્વભાવિક રૂપથી મારા હ્રદયથી ધ્વનિ નીકળી હતી અને મેં કહ્યું હતું કે, હું આવ્યો નથી અને મને કોઈએ મોકલ્યો નથી, મને માતા ગંગાએ બોલાવ્યો છે. આજે હું દરેક પળે અનુભવુ છું કે મા ગંગાના આશીર્વાદ સતત આપણા બધા પર પોતાની કૃપા વરસાવી રહ્યા છે. ગંગાજીની સાથે બ્રહ્મપુત્રા નદીએ પણ આપણા પર અપાર આશીર્વાદ આપ્યા છે. મા કામાખ્યાના આશીર્વાદ રહ્યા છે. આસામના લોકોએ સતત ત્રીજી વખત ભાજપ-એનડીએમાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે.

ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના આત્માને શાંતિ મળી હશે...
પીએમ મોદીએ કહ્યું, આજે, ભાજપ કાર્યકર્તા તરીકે મારા મનમાં એક બીજો વિચાર આવી રહ્યો છે. તે વિચાર એ છે કે ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનો આત્મા આજે કેટલી શાંતિ અનુભવી રહ્યો હશે. 1951માં, જન સંઘની સ્થાપના કરીને તેમણે દરેક પક્ષ કાર્યકર્તાને એક ગહન સંદેશ આપ્યો: કે વ્યક્તિએ રાષ્ટ્ર માટે જીવવું અને રાષ્ટ્ર માટે મરવાનું છે. તેમણે પોતાના જીવન દ્વારા દર્શાવ્યું કે જે લોકો "રાષ્ટ્ર પ્રથમ" ના મંત્ર પર જીવે છે તેઓ દેશ માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપવામાં અચકાતા નથી, એક ક્ષણ માટે પણ નહીં. ડૉ. મુખર્જીએ પશ્ચિમ બંગાળ ભારતનો અભિન્ન ભાગ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક ભવ્ય સંઘર્ષ કર્યો. તેમના સપનાનું મજબૂત અને સમૃદ્ધ બંગાળ... તે સ્વપ્ન - જેની આપણે કલ્પના કરી હતી. ઘણા દાયકાઓથી પૂર્ણ થવાની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. આજે, 4 મે, 2026 બંગાળના લોકોએ આપણને, ભાજપના કાર્યકરોને, તે જ તક આપી છે. આજથી બંગાળના ભાગ્યમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાયો છે. આજથી, બંગાળ ભયથી મુક્ત છે અને વિકાસના આત્મવિશ્વાસથી ભરેલું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. કેરળમાં થયેલી હાર ડાબેરીઓ માટે મોટો ફટકો; પાંચ દાયકામાં પહેલી વાર દેશમાં કોઈ સામ્યવાદી મુખ્યમંત્રી નહીં હોય
  2. તમિલનાડુ: મહિલાઓને 8 ગ્રામ સોનું ભેટ આપવાના TVKના વચન પર બધાની નજર
  3. પશ્ચિમ બંગાળમાં બંપર જીતથી ભાવુક થઈ ગયા કૈલાશ વિજયવર્ગીય, મમતા બેનરજીના અત્યાચાર નજીકથી જોયા
Last Updated : May 4, 2026 at 8:33 PM IST

TAGGED:

PM MODI ADDRESS AT BJP HQ
BJP VICTORY IN WEST BENGAL
ASSEMBLY ELECTION 2026
PM MODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.