ETV Bharat / bharat

'ભારત ઇઝરાયેલ સાથેની મિત્રતાને ખૂબ મહત્ત્વ આપે છે', PM મોદીએ ઇઝરાયેલ પ્રવાસ પહેલા નેતન્યાહૂની વાતનો સ્વીકાર કર્યો

નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી લઇને ક્ષેત્રીય સહયોગ સુધી, ભારત અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ભાગીદારી નવી ઊંચાઇઓ પર પહોંચી રહી છે.

વડાપ્રધાન મોદી અને ઇઝરાયેલના PM નેતન્યાહૂ
વડાપ્રધાન મોદી અને ઇઝરાયેલના PM નેતન્યાહૂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: 25 ફેબ્રુઆરી (બુધવાર)થી શરૂ થનારા બે દિવસીય ઇઝરાયેલ પ્રવાસ પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, ભારત ઇઝરાયેલ સાથે વિશ્વાસ, ઇનોવેશન અને શાંતિ અને પ્રગતિ માટે સહિયારા કમિટમેન્ટ પર બનેલી પાક્કી મિત્રતાને ખૂબ મહત્ત્વ આપે છે.

ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના મેસેજનો જવાબ આપતા PM મોદીએ કહ્યું કે, તે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ માટે આતુર છે. X પર એક પોસ્ટમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ભારત અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે મજબૂત સંબંધોની પ્રશંસા કરી હતી અને તેમના અલગ અલગ સંબંધો પર ભાર મુક્યો હતો.

PM મોદીએ કહ્યું, " આભાર, મારા મિત્ર વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂ. હું ભારત અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના સંબંધન તેમજ આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના બહુ-પરિમાણીય સ્વભાવ પર તમારી સાથે સંપૂર્ણપણે સંમત છું. ભારત ઇઝરાયેલ સાથે મજબૂત અને પાક્કી મિત્રતાને ખૂબ મહત્ત્વ આપે છે. આ મિત્રતા પરસ્પર વિશ્વાસ, ઇનોવેશન, શાંતિ અને પ્રગતિ પ્રત્યે સહિયારી પ્રતિબદ્ધતા પર આધારિત છે. પોતાના ઇઝરાયેલ પ્રવાસ દરમિયાન આપણી વાતચીત અને મુલાકાતની રાહ જોઇ રહ્યો છું."

PM મોદીને પ્રિય મિત્ર ગણાવતા વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ તેમની આગામી મુલાકાતને ઐતિહાસિક ગણાવી હતી અને કહ્યું કે બન્ને દેશો વચ્ચે પાર્ટનરશિપ ઇનોવેશન, સિક્યુરિટી અને પ્રાદેશિક સહયોગમાં નવી ઊંચાઇઓ સર કરી રહી છે.

નેતન્યાહૂએ પોતાની કેબિનેટને આપેલા ભાષણમાં જે તેમણે પછીથી ઓનલાઇન શેર કર્યું હતું, ભારત-ઇઝરાયેલ ગઠબંધનની તાકાત પર ભાર મુક્યો અને મિડલ ર્ઇસ્ટમાં સ્થિરતા અને પ્રગતિ માટે દેશોની એક મોટી ધરી બનાવવાના વિઝનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

નેતન્યાહૂએ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "અમારી કેબિનેટ મીટિંગની શરૂઆતમાં મેં પોતાના મિત્ર, વડાપ્રધાન @narendramodi બુધવારની ઇઝરાયેલની ઐતિહાસિક મુલાકાત વિશે વાત કરી. ઇઝરાયેલ અને ભારત વચ્ચેનો સંબંધ બે ગ્લોબલ લીડર્સ વચ્ચે એક મજબૂત ગઠબંધન છે. અમે ઇનોવેશન, સુરક્ષા અને એક સામાન્ય વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણમાં ભાગીદાર છીએ. સાથે મળીને અમે સ્થિરતા અને પ્રગતિ માટે કમિટેડ દેશોની ધરી બનાવી રહ્યા છીએ." નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "AIથી લઇને પ્રાદેશિક સહયોગ સુધી, અમારી ભાગીદારી નવી ઊંચાઇઓ સુધી પહોંચી રહી છે. પીએમ મોદી તમને જેરૂસલેમમાં મળવા માટે આતુર છું!.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PM MODI ISRAEL VISIT
PM MODI ISRAEL VISIT
PM MODI AND NETANYAHU
INDIA AND ISRAEL RELATIONSHIP
PM MODI WILL VISIT ISRAEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.