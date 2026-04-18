'વિપક્ષે જે પાપ કર્યું છે, તેની સજા મળશે', મહિલા આરક્ષણ બિલ પર બોલ્યા PM મોદી
મહિલા અનામત બિલનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે 'નારી શક્તિ'ના સપના ચકનાચૂર થઈ ગયા.
Published : April 18, 2026 at 9:45 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આજે, હું અહીં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર વાત કરવા આવ્યો છું, ખાસ કરીને આ દેશની મહિલાઓ માટે. આ દેશનો દરેક નાગરિક જોઈ રહ્યો છે કે મહિલાઓની પ્રગતિ કેવી રીતે અટકી ગઈ છે... અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, અમે સફળ થયા નથી. 'નારી શક્તિ અધિનિયમ' માં સુધારા લાગુ કરી શકાયા નથી. અને આ માટે, હું આ દેશની બધી માતાઓ અને બહેનોની માફી માંગુ છું."
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ અમારી પ્રાથમિકતા છે; જોકે, જ્યારે રાજકીય લાભ રાષ્ટ્રીય હિત કરતાં ચોક્કસ વ્યક્તિઓ માટે વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે, ત્યારે તેનો બોજ દેશની મહિલાઓને ઉઠાવવો પડે છે. આ વખતે પણ એવું જ બન્યું છે." તેમણે ઉમેર્યું, "રાષ્ટ્રની 'નારી શક્તિ' ને કોંગ્રેસ, ડીએમકે, ટીએમસી અને સમાજવાદી પાર્ટી જેવા પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવતી સ્વાર્થી રાજનીતિનો બોજ ઉઠાવવો પડ્યો છે."
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " today i'm here to discuss an important issue, especially for the women of this country. every citizen of this country is witnessing how women's progress has stalled... despite our best efforts, we haven't…— ANI (@ANI) April 18, 2026
પીએમ મોદીએ આગળ કહ્યું, "તેઓ ભૂલી રહ્યા છે કે 21મી સદીની મહિલાઓ દેશમાં થઈ રહેલા દરેક વિકાસના પગલાને નજીકથી જોઈ રહી છે. તેઓ ઇરાદાઓ પારખી શકે છે અને સત્યને સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકે છે. તેથી, મહિલા અનામતનો વિરોધ કરીને વિપક્ષે જે પાપ કર્યું છે તેની સજા તેમને જરૂર મળશે. આ પક્ષોએ બંધારણ બનાવનારની ભાવનાઓનું પણ અપમાન કર્યું છે, અને તેઓ લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલી સજાથી બચી શકશે નહીં. ગૃહમાં રજૂ કરાયેલ 'નારી શક્તિ વંદન સુધારો' કોઈની પાસેથી કંઈ છીનવી લેવાનું નહોતું, આ દરેકને કંઈક આપવાનારું હતું."
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " nation's welfare is our priority, but when political benefit becomes the priority for some people, even bigger than the nation's welfare, the women of the country have to bear the burden for this. the same…— ANI (@ANI) April 18, 2026
કોંગ્રેસે મહિલાઓના સમર્થનમાં ઉભા રહેવાની તક ગુમાવી
પીએમએ કહ્યું, "વ્યક્તિગત રીતે, મને આશા હતી કે કોંગ્રેસ તેની દાયકાઓ જૂની ભૂલ સુધારશે અને તેના ભૂતકાળના અપરાધોનું પ્રાયશ્ચિત કરશે. જોકે, કોંગ્રેસે ઇતિહાસ રચવાની અને મહિલાઓ સાથે એકતામાં ઉભા રહેવાની તક ગુમાવી દીધી. કોંગ્રેસે દેશના મોટાભાગના પ્રદેશોમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી દીધું છે. એક પરોપજીવી જીવની જેમ, કોંગ્રેસ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રાદેશિક પક્ષોનો સહારો લે છે. છતાં, કોંગ્રેસ આ પ્રાદેશિક પક્ષોને મજબૂત બનતા જોવા પણ માંગતી નથી. પરિણામે, તેણે આ સુધારાનો વિરોધ કરીને અનેક પ્રાદેશિક પક્ષોના ભવિષ્યને અંધકારમાં ધકેલી દેવાનું રાજકીય કાવતરું ઘડ્યું."
કોંગ્રેસ, સપા, ડીએમકે, ટીએમસી અને અન્ય પક્ષોએ મહિલાઓના અધિકારોને લૂંટ્યા
નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ પર બોલતા, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "કોંગ્રેસ, સપા, ડીએમકે, ટીએમસી અને અન્ય પક્ષો આટલા વર્ષોથી એક જ બહાનું બનાવ્યું છે. કોઈને કોઈ ટેકનિકલ મુદ્દો ઉઠાવીને, તેઓએ મહિલાઓના અધિકારોને લૂંટ્યા છે. દેશ રાજકારણની આ ગંદી રીતને સમજી ગયો છે, અને તેની પાછળનું કારણ પણ સમજી ગયો છે."
VIDEO | Addressing the nation, PM Narendra Modi (@narendramodi) says, " they are forgetting that the women of the 21st century are closely watching every development in the country. they can sense intentions and clearly understand the truth. therefore, the sin committed by the…— Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2026
જો મહિલાઓ સશક્ત બની ગઈ તો વંશવાદી પાર્ટીઓના નેતૃત્વને જોખમ
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમના વિરોધ પાછળ એક મોટું કારણ છે - આ વંશવાદી પાર્ટીઓનો ડર. તેમને ડર છે કે જો મહિલાઓ સશક્ત બની ગઈ તો આ વંશવાદી પક્ષોનું નેતૃત્વ જોખમમાં મુકાઈ જશે. તેઓ ક્યારેય નહીં ઈચ્છે કે તેમના પોતાના પરિવારની બહારની મહિલાઓ ઉભી થાય અને આગળ વધે..."
#WATCH | Speaking on Nari Shakti Vandan Adhiniyam, PM Narendra Modi says, " congress, sp, dmk, tmc and other parties have made the same excuse all these years. raising some technical issue, they have looted the rights of women. the nation has understood this ugly pattern of…— ANI (@ANI) April 18, 2026
તેમના ત્રીજા કાર્યકાળ દરમિયાન આ ત્રીજી વખત છે જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરી રહ્યા છે.
તેમના ત્રીજા કાર્યકાળ દરમિયાન, પીએમ મોદીએ પહેલી વાર 12 મે, 2025 ના રોજ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. તે પ્રસંગે, તેમણે જનતાને 'ઓપરેશન સિંદૂર' - પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતની બદલો લેવાની કાર્યવાહી વિશે માહિતગાર કર્યા. બીજી વખત, 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કરીને 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવતા 'જનરેશન GST' સુધારા (GST 2.0) ના અમલીકરણની જાહેરાત કરી.
