PM મોદીની 25 વર્ષની સેવા યાત્રા, સી.આર. પાટીલ સાથે ETV ભારતની ખાસ વાતચીત
7 ઓક્ટોબર, 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા બાદ આ સફર શરૂ થઇ હતી અને તેઓ 2014થી વડાપ્રધાન છે.
Published : October 7, 2026 at 4:01 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 7 ઓક્ટોબરના રોજ બંધારણીય કાર્યકાળમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. 7 ઓક્ટોબર, 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા બાદ આ સફર શરૂ થઇ હતી અને તેઓ 2014થી વડાપ્રધાન છે.
આ પ્રસંગે, ભાજપે દેશભરમાં જાહેર સેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં સેવા સંકલ્પ અભિયાનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે તેમની 25 વર્ષની સફર નિમિત્તે અભિનંદન ઠરાવ પસાર કર્યો હતો.
કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી. આર. પાટીલ એવા નેતાઓમાંના એક છે જેમણે PM મોદી સાથે તેમના ગુજરાતના સમયથી કામ કર્યું છે અને કેન્દ્રમાં પણ કામ કરી રહ્યા છે. લોકસભામાં ગુજરાતના નવસારીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સી.આર. પાટીલને લાંબા સમય સુધી મોદીના લોકસભા મતવિસ્તાર, વારાણસીનો વિકાસ કરવાનું કામ પણ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, સી.આર.પાટીલે મોદીની જાહેર કાર્યકાળની 25 વર્ષની સફરને સેવા અને શાસનને જોડતી સફર તરીકે વર્ણવી હતી. પાટીલે કહ્યું, "સેવા દ્વારા સત્તા સુધી પહોંચવું અને સત્તામાં રહીને પણ સેવા કરવાનું ચાલુ રાખવું એ એક મોટી વાત છે."
વડાપ્રધાનના શરૂઆતના વર્ષોને યાદ કરતાં, સી.આર.પાટીલે કહ્યું કે, તેઓ ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારમાંથી આવ્યા હતા અને સેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તેમની સફર શરૂ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં મોદીના અનુભવે તેમને લોકોની સમસ્યાઓ સમજવામાં અને તેમને ઉકેલવા માટેના રસ્તાઓ વિકસાવવામાં મદદ કરી. "ગુજરાતમાં, તેમણે મુખ્ય યોજનાઓ ઘડી અને અમલમાં મૂકી. આ અનુભવે તેમને લોકોની સમસ્યાઓ અને તેમને કેવી રીતે ઉકેલવા તે સમજવામાં મદદ કરી."
સી.આર. પાટીલે કહ્યું કે, આ અનુભવે પાછળથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે અભિગમને આકાર આપ્યો. તેમણે મોદીના કાર્યકાળ સાથે સંકળાયેલા ફેરફારોના ઉદાહરણ તરીકે રેલ્વે, નદી જોડાણ, હવાઈ જોડાણ, હોસ્પિટલો, મેડિકલ કોલેજો અને કલ્યાણ યોજનાઓ જેવા ક્ષેત્રો તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે કહ્યું, "જો આપણે હોસ્પિટલો, મેડિકલ કોલેજો અને કલ્યાણ યોજનાઓ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કરીએ, તો સાત દિવસ પણ પૂરતા નહીં હોય."
જન ધન, પાણી અને શૌચાલયના અમલીકરણનું પ્રમાણ દર્શાવે છે: સી.આર.પાટીલ
ગુજરાત મોડેલ અને તેના રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉપયોગ વિશે વાત કરતા, સી.આર.પાટીલે કહ્યું કે, મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને સરકારી સહાય સીધી લોકો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ઘણી પહેલ કરી છે.
તેમણે જન ધન યોજનાનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, અગાઉ ગરીબ વર્ગના લોકો બેંકિંગ સેવાઓ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરતા હતા. વચેટિયાઓ વિના બેંક ખાતા ખોલવાથી સરકારી સહાય લાભાર્થીઓ સુધી સીધી પહોંચવામાં સક્ષમ બની. પાટીલે કહ્યું, "શરૂઆતમાં, લોકો વિચારતા હતા કે ઝીરો-બેલેન્સ ખાતાનું શું થશે. પરંતુ જ્યારે સરકારી અનુદાન અને સહાય સીધી તેમના ખાતામાં પહોંચવાનું શરૂ થયું, ત્યારે તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો હતો."
12 કરોડ શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા
તેમણે નળના પાણીના જોડાણોના વિસ્તરણ અને શૌચાલયોના નિર્માણ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. પાટીલે કહ્યું કે સરકારની પહેલ હેઠળ લગભગ 12 કરોડ શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા છે અને ઘરોમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યક્રમોનું પ્રમાણ અગાઉ મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ ધરાવતા ઘરોની સંખ્યા પરથી સમજી શકાય છે.
મંત્રીએ પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન અને અમલીકરણ કેવી રીતે કરવામાં આવતું હતું તેમાં ફેરફાર વિશે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં, જ્યારે પણ મોદીએ કોઈ યોજના અથવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો, ત્યારે તેઓ લોન્ચ સાથે પૂર્ણતાની તારીખ પણ નક્કી કરતા હતા.
પાટીલે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન પણ તેમની જવાબદારીઓ વધતાં બદલાતા ગયા. "જેટલી તેમની જવાબદારી વધતી ગઈ, તેટલા જ તેઓ નમ્ર બન્યા." તેમણે ઉમેર્યું કે પીએમ મોદીનો અભિગમ સેવા પર કેન્દ્રિત રહ્યો, જેમાં યુવાનો, મહિલાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને ખેડૂતો સહિત સમાજના વિવિધ વર્ગો માટે યોજનાઓ બનાવવામાં આવી.
વિકસિત ભારત 2047નો રોડમેપ
2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનાવવાના ધ્યેય પર, સી.આર.પાટીલે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવનના 25 વર્ષોએ લાંબા ગાળાના ઉદ્દેશ્યનો પાયો નાખ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે ભૂતકાળમાં સ્વચ્છ પીવાનું પાણી, શૌચાલય, સ્વચ્છતા અને આરોગ્યસંભાળ જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતો પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું ન હતું, જેના કારણે લાંબા ગાળાનો રોડમેપ તૈયાર કરવો જરૂરી બન્યો.
"વિકસિત ભારત માટે આપણે એક યોજના બનાવવાની છે તે ખરેખર દુઃખદ છે. 20 વર્ષનો રોડમેપ હવે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેના પર કામ શરૂ થઈ ગયું છે," પાટીલે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે લોકોને હવે વિશ્વાસ છે કે સરકારના અમલીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના કારણે આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
સી.આર.પાટીલે કહ્યું કે, "લોકોમાં હવે વિશ્વાસ જાગ્યો છે કે જ્યારે વડા પ્રધાન મોદી કહે છે કે આપણે એકવિકસિત ભારત બનાવીશું, ત્યારે આપણે ચોક્કસપણે એકવિકસિત ભારત બનીશું."
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