દેશની ટોપ 500 કંપનીમાં ઇન્ટર્નશિપની તક, PM ઇન્ટર્નશિપ યોજના શરૂ
Published : December 8, 2025 at 1:31 PM IST
હૈદરાબાદ : કેન્દ્ર સરકારે ઓક્ટોબર 2024માં પ્રધાનમંત્રી ઇન્ટર્નશિપ યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના દેશના યુવાનોને ટોપ 500 રાષ્ટ્રીય કંપનીઓમાં ઇન્ટર્નશિપ કરવાની તક આપે છે. આ યોજના અન્ય એપ્રેન્ટિસશિપ કે કૌશલ્ય વિકાસ યોજનાઓથી અલગ અને વધુ વ્યાવસાયિક છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં એક કરોડ યુવાનોને ઉદ્યોગક્ષેત્રમાં સીધી ઇન્ટર્નશિપ દ્વારા પ્રાયોગિક અનુભવ અપાવવાનો મુખ્ય હેતુ છે.
આ યોજનામાં પસંદ થનારા યુવાનોને 12 મહિના સુધી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સ્ટાઇપેન્ડ સાથે તાલીમ આપવામાં આવે છે. કંપનીઓ ઇન્ટર્નને વાસ્તવિક કાર્યપરિસ્થિતિમાં કામ કરવાની તક આપે છે જેથી તેઓ કુશળતા, અનુભવ અને વ્યવસાયિક સમજણ મેળવી શકે.
ઇન્ટર્નશિપ માટે પાત્રતા
ઇન્ટર્નશિપ માટે અરજી કરવા ઉમેદવારની ઉમર 21 થી 24 વર્ષ વચ્ચે હોવી જરૂરી છે. પરિવારની વાર્ષિક આવક 8 લાખ રૂપિયાથી ઓછી હોવી જોઈએ. ઉમેદવાર કોઈ કાયમી નોકરીમાં નહીં હોવો જોઈએ. યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત મુજબ વિવિધ કંપનીઓ ઇન્ટર્ન લેતી હોય છે.
સ્ટાઇપેન્ડ
પસંદ થયેલા ઇન્ટર્નને દર મહિને રુ.5,000 સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત કંપનીમાં જોડાતા સમયે એક વખત રુ.6,000 વધારાનું સહાયરૂપ રકમરૂપે મળે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
સ્ટેપ 1: સત્તાવાર વેબસાઇટ pminternship.mca.gov.in પર જઈ Youth Registration પર ક્લિક કરો અને પોતાની નોંધણી તથા ઇ-કેવાયસી પૂર્ણ કરો.
સ્ટેપ 2: View & Apply Internship પર ક્લિક કરી વિવિધ કંપનીઓની ઇન્ટર્નશિપ વિગતો જુઓ અને રુચિ હોય તે જગ્યાએ Apply કરો.
સ્ટેપ 3: જરૂરી વિગતો ભરી Submit કરો. Track Application દ્વારા અરજીની સ્થિતિ જોઈ શકાય છે.
