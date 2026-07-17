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દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેન શરૂ, PM મોદીએ બતાવી લીલી ઝંડી; હરિયાણાના જીંદથી સોનીપત વચ્ચે દોડશે

જીંદ-સોનીપત રૂટ પર 89 કિલોમીટરના અંતર પર આ ટ્રેન બે કલાકમાં પહોંચશે. આ ટ્રેનમાં 10 કોચ છે.

PM મોદીએ દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી.
PM મોદીએ દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 12:23 PM IST

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ચંદીગઢ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનનું ઉદ્દઘાટન કર્યું હતું. જીંદ રેલવે સ્ટેશન પરથી વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. જીંદ-સોનીપત રૂટ પર 89 કિલોમીટરના અંતર પર આ ટ્રેન બે કલાકમાં પહોંચશે. આ ટ્રેનમાં 10 કોચ છે.

આ ટ્રેન સ્વદેશી ટેકનિકથી બનાવવામાં આવી છે. પીએમ મોદીએ જીંદથી હરિયાણાને 14,700 કરોડ રૂપિયાની વિકાસ પરિયોજનાઓની ભેટ આપી હતી જેમાં રોડ, રેલ, સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી કેટલીક મોટી પરિયોજનાઓ સામેલ છે.

હાઇડ્રોજન ટ્રેન ચલાવનાર પાંચમો દેશ બન્યો ભારત

રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, આજનો દિવસ ઐતિહાસિક છે. દેશ હવે તે પાંચ દેશની યાદીમાં સામેલ થઇ ગયું છે, જ્યાં હાઇડ્રોજનથી ચાલનારી ટ્રેનનું સંચાલન થઇ રહ્યું છે. જીંદમાં સ્થાપિત હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટમાં હાઇડ્રોજનથી વીજળી તૈયાર કરવામાં આવે છે જેનાથી આ ટ્રેન સંચાલિત થાય છે. આ ટેકનિકની સૌથી મોટી વિશેષતા તે છે કે તે કોઇ પ્રકારનો ધુમાડો કે પ્રદૂષણ નથી ફેલાવતી, જેનાથી ઉત્સર્જનના રૂપમાં માત્ર પાણીના ટીંપા અને પાણીની વરાળ નીકળે છે, જે તેને સંપૂર્ણપણે પર્યાવરણને અનુકૂળ ટેકનોલોજી બનાવે છે."

આ એક ઐતિહાસિક દિવસ- અશ્વિની વૈષ્ણવ

ભારતની પ્રથમ હાઇડ્રોજન-પાવર્ડ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવ્યા બાદ રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું, "આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. દેશમાં હાઇડ્રોજન ટેકનોલોજી વિકસિત કરવા માટે દેશના નેતૃત્ત્વને કારણે અમે એક મોટી ટેકનિકલ સિદ્ધિ મેળવી છે. ભારત હવે તે દેશમાં સામેલ થઇ ગયું છે જેની પાસે હાઇડ્રોજન-પાવર્ડ ટ્રેન બનાવવાની ટેકનોલોજી છે."

PM મોદીએ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હરિયાણાના જીંદમાં દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. જીંદથી સોનીપત માટે રવાના થયેલી આ ટ્રેનમાં 200 સ્કૂલના બાળકોએ મુસાફરી કરી હતી.

ટ્રેનનો રૂટ અને શેડ્યૂલ

જીંદથી સોનીપત રૂટ પર ચાલનારી હાઇડ્રોજન ટ્રેનની સ્પીડ 75થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. જોકે, આ ટ્રેન 110થી 140 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પણ દોડી શકે છે. ગત દિવસોમાં ટ્રેનનું હાઇસ્પીડ ટ્રાયલ પણ થયું હતું જે અલગ અલગ રૂટ પર 100થી 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી દોડી હતી. રેલ્વેનું આ ટ્રાયલ સફળ રહ્યું હતું.

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