PLFI સુપ્રીમો અમૃત હોરોની ધરપકડ, જેના પર હતું 10 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ

રાંચી પોલીસે PLFI સુપ્રીમો અમૃત હોરોની ધરપકડ કરી, જેના પર 10 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ હતું.

Published : May 28, 2026 at 1:07 PM IST

રાંચી: રાંચી પોલીસે પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન પીપલ્સ લિબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (PLFI) ના ટોચના કમાન્ડર અમૃત હોરો (ઉર્ફે 'મેચો') ની લાપુંગ વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી છે. ₹10 લાખનું ઈનામ ધરાવતો અમૃત હાલમાં PLFI નું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો. રાંચી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ અમૃતની ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે.

ઝારખંડમાં નક્સલવાદીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કર્યા પછી, પોલીસે હવે વિભાજીત જૂથો સામે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. રાંચી SSP રાકેશ રંજનના નેતૃત્વમાં, PLFI સુપ્રીમો અમૃતની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે અમૃત પર ₹10 લાખ (આશરે $100,000 USD) નું ઈનામ જાહેર કર્યું હતું.

અમૃત અનેક ગંભીર ગુનાહિત કેસોમાં આરોપી હતો. સ્થાનિક માહિતી અને વ્યાપક દેખરેખને પગલે, રાંચી પોલીસની એક વિશેષ ટીમે લાપુંગથી અમૃતની ધરપકડ કરી. ધરપકડ કરાયેલ અમૃત લાપુંગનો રહેવાસી છે.

NIA દ્વારા PLFI નેતા દિનેશ ગોપની ધરપકડ અને ત્યારબાદ ગુમલામાં માર્ટિન કેરકેટાના એન્કાઉન્ટર પછી અમૃત હોરો સંગઠનનો નેતા બન્યો. તાજેતરના સમયમાં, તે ખૂંટી અને રાંચી સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહ્યો છે, જેમાં ખંડણીના પૈસાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે.

રાંચી પોલીસ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અમૃત હોરોની ધરપકડ અંગે સંપૂર્ણ વિગતો આપશે. હાલમાં, પોલીસ તેના સંગઠન સાથે સંકળાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે અમૃતની પૂછપરછ કરી રહી છે.

