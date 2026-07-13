'મનસ્વી વિમાન ભાડા પર રોક લગાવવામાં આવશે', સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને કહ્યું- બે અઠવાડિયામાં રિપોર્ટ રજૂ કરો
હવાઈ યાત્રામાં સુરક્ષા અને ભાડું, બંનેને પારદર્શી બનાવવા માટે અરજી કરવામાં આવી છે.
Published : July 13, 2026 at 7:12 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને ભારતીય વિમાનન અધિનિયમ, 2024 હેઠળ ઘડાયેલા નિયમો બે અઠવાડિયામાં તેની સમક્ષ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને આધુનિક બનાવવાનો છે અને તેમાં વિમાન ભાડા સંબંધિત જોગવાઈઓ શામેલ છે.
ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બનેલી બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો છે કે નિયમો સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે કે, નહીં તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, સીલબંધ કવરમાં રજૂ કરવામાં આવે. સામાજિક કાર્યકર્તા એસ. લક્ષ્મીનારાયણન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ આદેશ આપ્યો હતો.
અરજીમાં નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા અને મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મજબૂત અને સ્વતંત્ર નિયમનકારની સ્થાપના તેમજ ભારતમાં ખાનગી એરલાઇન્સ દ્વારા વસૂલવામાં આવતા વિમાન ભાડા અને અન્ય શુલ્કમાં "અણધારી વધઘટ" ને નિયંત્રિત કરવા માટે નિયમનકારી માર્ગદર્શિકાની માંગ કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી હાજર રહેલા વકીલે બેન્ચને જાણ કરી કે, ડ્રાફ્ટ નિયમો તૈયાર છે અને અનુવાદ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેમણે નોંધ્યું કે, સંસદ સમક્ષ નિયમો રજૂ કરવા ફરજિયાત છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "અમે પ્રતિવાદીઓને આ કોર્ટ સમક્ષ ઘડાયેલા નિયમો સીલબંધ કવરમાં રજૂ કરવા માટે બે અઠવાડિયાનો સમય આપીએ છીએ, પછી ભલે તે સંસદના ગૃહો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હોય કે ન હોય."
લક્ષ્મીનારાયણન વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ રવિન્દ્ર શ્રીવાસ્તવે રજૂઆત કરી હતી કે, નવા નિયમો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી હાલના નિયમો અમલમાં રહેશે. હવાઈ ભાડામાં "ભારે વધારા"નો મુદ્દો ઉઠાવતા, શ્રીવાસ્તવે દલીલ કરી હતી કે, "આ કોર્ટમાં સ્વતંત્ર, સશક્ત અને અસરકારક નિયમનકારી તંત્રની સ્થાપનાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉકેલ રહેલો છે." બેન્ચે આગામી સુનાવણી 3 ઓગસ્ટ માટે નક્કી કરી હતી.
15 મેના રોજ અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે હવાઈ ભાડાના કેટલાક તર્કસંગતકરણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો અને કેન્દ્ર સરકારને મુસાફરોને રાહત આપવા વિનંતી કરી હતી. કેન્દ્ર સરકાર વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ બેન્ચને માહિતી આપી હતી કે, નવો 2024 કાયદો જાન્યુઆરી 2025 થી અમલમાં આવ્યો છે અને સંબંધિત નિયમો ઘડવામાં આવી રહ્યા છે.
ગયા વર્ષે 17 નવેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે લક્ષ્મીનારાયણન દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી અંગે કેન્દ્ર અને અન્ય પક્ષો પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો, જેમાં નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા અને મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મજબૂત અને સ્વતંત્ર નિયમનકારની સ્થાપનાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
23 ફેબ્રુઆરીના રોજ, કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી હતી કે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ પર સક્રિયપણે વિચાર કરી રહ્યું છે. જાન્યુઆરીમાં આ મામલાની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, તે હવાઈ ભાડામાં "અણધારી વધઘટ" ને રોકવા માટે હસ્તક્ષેપ કરશે નહીં પરંતુ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન જોવા મળતા ભારે વધારા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટે એરલાઇન્સ દ્વારા હવાઈ ભાડામાં કરવામાં આવેલા અતિશય વધારાને "શોષણ" ગણાવ્યું હતું અને કેન્દ્ર સરકાર અને નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ને અરજીનો જવાબ દાખલ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, બધી ખાનગી એરલાઇન્સે, કોઈપણ માન્ય કારણ વિના, ઇકોનોમી ક્લાસ મુસાફરો માટે મફત ચેક-ઇન બેગેજ ભથ્થું 25 કિલોથી ઘટાડીને 15 કિલો કરી દીધું છે, "જેનાથી ટિકિટના ભાવમાં અગાઉ સમાવિષ્ટ સેવાને આવકના નવા સ્ત્રોતમાં ફેરવી દેવામાં આવી છે."
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ચેક-ઇન માટે ફક્ત એક જ બેગની મંજૂરી આપતી નવી નીતિ, ચેક-ઇન બેગેજ સુવિધાનો લાભ ન લેનારા મુસાફરોને કોઈપણ છૂટ, વળતર અથવા લાભ આપવામાં નિષ્ફળતા સાથે, આ પગલાના મનસ્વી અને ભેદભાવપૂર્ણ સ્વભાવને પ્રકાશિત કરે છે."
અરજીમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું હતું કે, હાલમાં, કોઈપણ સત્તાવાળા પાસે હવાઈ ભાડા અથવા અન્ય શુલ્કની સમીક્ષા કરવાની અથવા મર્યાદિત કરવાની સત્તા નથી, જે એરલાઇન્સને છુપાયેલી ફી અને અણધારી કિંમતો દ્વારા ગ્રાહકોનું શોષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.