વૃક્ષો વાવો, પાણીની બચત કરો" માર્ગદર્શી MD શૈલજા કિરણે વિદ્યાર્થીઓને કરી વિનંતી

માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે શ્રી પ્રકાશ સિનર્જી સ્કૂલની 18મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી.

માર્ગાદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણ
માર્ગાદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 6:40 PM IST

હૈદરાબાદ: માર્ગાદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે શનિવારે સાંજે આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા જિલ્લાના પેડ્ડાપુરમમાં શ્રી પ્રકાશ સિનર્જી સ્કૂલના 18મા વર્ષગાંઠ સમારોહમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કરતા કહ્યું કે, પર્યાવરણની સંભાળ રાખવી એ પૃથ્વી પ્રત્યેની આપણી ફરજ છે. ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી અને વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ વિષયો પર પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.

તેમણે કહ્યું, "માર્ગાદર્શીમાં, અમે 1 લાખ વૃક્ષો વાવ્યા છે... હું તમારા દરેકને તમારા જીવનકાળમાં ઓછામાં ઓછા 100 વૃક્ષો વાવવાનો આગ્રહ કરું છું." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આજે વાવેલું એક વૃક્ષ આવનારા દાયકાઓ સુધી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

માર્ગદર્શક ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી શૈલજા કિરણનું સન્માન કરવામાં આવ્યું
માર્ગદર્શક ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી શૈલજા કિરણનું સન્માન કરવામાં આવ્યું (ETV Bharat)

પાણીના મહત્વ પર બોલતા, તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પાણી બચાવવા વિનંતી કરી. ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે કહ્યું, "આપણે ઘણીવાર 'જલ હી જીવન હૈ' (પાણી બચાવો, જીવન બચાવો!) સૂત્ર સાંભળીએ છીએ... શું તે ફક્ત એક સૂત્ર છે? પાણી વિનાના દિવસની કલ્પના કરો. ખોરાક નહીં હોય, જીવન નહીં હોય. તેથી જ પાણીનું દરેક ટીપું કિંમતી છે."

ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે જણાવ્યું હતું કે, રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સ્થાપક ચેરમેન સ્વર્ગસ્થ શ્રી રામોજી રાવ મૂલ્યો, સંસ્કૃતિ અને સંબંધોને ખૂબ મહત્વ આપતા હતા. તેમણે સમજાવ્યું કે પુસ્તકો મૂલ્યો શીખવતા નથી. તે ફક્ત વડીલોનો આદર કરીને અને તેમના જીવનના અનુભવોના સારને સમજીને જ શીખી શકાય છે. તેમણે કહ્યું કે, માતાપિતાની સાથે, શિક્ષકો, ખેડૂતો, સૈનિકો અને સફાઈ કર્મચારીઓનો પણ આદર કરવો જોઈએ.

ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે વધુમાં કહ્યું, "શિક્ષણ આપણને જીવન કેવી રીતે જીવવું તે શીખવે છે, ફક્ત પૈસા કેવી રીતે કમાવવા તે જ નહીં." આ કાર્યક્રમમાં શ્રી પ્રકાશ એજ્યુકેશનલ સોસાયટીના ચેરમેન કે. કેશવરાવ અને શ્રી પ્રકાશ સિનર્જી સ્કૂલના ડિરેક્ટર સીએચ વિજયપ્રકાશ અને અન્ય ઘણા લોકોએ પણ હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.

