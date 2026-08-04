Gen-Zને નિશાન બનાવવાની યોજના! જૈશના આતંકવાદી હમીમ મંડલ અને અર્પિતાની પૂછપરછથી પુરાવા મળ્યા
NIA અધિકારીઓને શંકા છે કે બંગાળના યુવાનોને નિશાન બનાવીને કટ્ટરપંથી નેટવર્ક બનાવવાનો સંગઠિત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : August 4, 2026 at 4:10 PM IST
કોલકાતા: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) અને રાજ્ય પોલીસની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા બે વ્યક્તિઓ, હમીમ મંડલ અને અર્પિતાની પૂછપરછમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને ISI સાથેના તેમના કથિત સંબંધો અંગે અનેક મહત્વપૂર્ણ સંકેતો બહાર આવ્યા છે.
NIA અધિકારીઓને બંગાળમાં યુવાનોને લક્ષ્ય બનાવતું "કટ્ટરપંથી નેટવર્ક" બનાવવાનો સંગઠિત પ્રયાસ હોવાની શંકા છે. તેઓ વિગતો શોધવા માટે કડક પૂછપરછ ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ સોમવારે કથિત જાસૂસી નેટવર્કની તપાસના સંદર્ભમાં હાવડાથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) ના શંકાસ્પદ ઓપરેટિવ હમીમ મંડલના બીજા સહયોગીની ધરપકડ કરી હતી, એમ એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. આરોપી, જેની ઓળખ આદિત્ય સિંહ ઉર્ફે રાજ ઉર્ફે રાજુ તરીકે થઈ છે, તેને હમીમ મંડલ અને તેના કથિત સહયોગી, અર્પિતા સરકારની પૂછપરછ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે પડોશી જિલ્લા હાવડાના બેલિલિયસ રોડ પરથી કરવામાં આવી હતી.
બંગાળ પોલીસ અને સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીને નિશાન બનાવવા અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં જંતર-મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનના સંદર્ભમાં જૈશના બે આતંકવાદીઓ, હામિદ અને અર્પિતાની ધરપકડ કરી છે.
સૂત્રોનો દાવો છે કે ધરપકડ કરાયેલા બે વ્યક્તિઓના સહયોગી આદિત્ય સિંહને પાકિસ્તાન તરફથી ચોક્કસ સોંપણીઓ મળી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ‘Gen-Z' વસ્તી વિષયકને પ્રભાવિત કરવાનો હતો. તેને રાજ્યભરના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ કરીને કોલકાતા અને તેનાથી આગળની યુવતીઓ સાથે ઓનલાઈન સંપર્કો સ્થાપિત કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે આ યોજનામાં કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરવી, ભારત વિરોધી વાતો ફેલાવવી અને યુવાનોના એક વર્ગને ધીમે ધીમે કટ્ટરપંથી બનાવવાનો સમાવેશ થતો હતો.
તપાસ એજન્સીઓ એવો પણ દાવો કરે છે કે આદિત્ય સિંહને પાકિસ્તાન તરફથી હવાલા (અનૌપચારિક મની ટ્રાન્સફર) નેટવર્ક દ્વારા ભંડોળ મળ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ નાણાં વિવિધ સ્તરે બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. NIA અને સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) હાલમાં આ ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો તેની તપાસ કરી રહી છે. વધુમાં, નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે.
સૂત્રો કહે છે કે હમીમ મંડલ અને અર્પિતાની પૂછપરછ દરમિયાન, તપાસકર્તાઓએ અન્ય ઘણા શંકાસ્પદોના નામ મેળવ્યા છે. જોકે, તપાસની પ્રામાણિકતા જાળવવા માટે, તેમની ઓળખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. કેન્દ્રીય એજન્સી અને રાજ્ય STF ના ડિટેક્ટીવ્સ નેટવર્કની પહોંચ, ભંડોળના સ્ત્રોતો અને સંભવિત ભરતી ઝુંબેશના અવકાશની તપાસ કરી રહ્યા છે.
બંગાળ STF એ દાવો કર્યો છે કે તેમને જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને બર્ધમાનના રેનેસાં હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાંથી ધરપકડ કરાયેલા હમીમ વચ્ચે ગાઢ સંબંધોના પુરાવા મળ્યા છે. તપાસકર્તાઓએ આરોપીઓ પાસેથી અસંખ્ય ડિજિટલ ડેટા અને દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત કર્યા હોવાનો અહેવાલ આપ્યો છે, જેની હાલમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
દરમિયાન, હમીમની ધરપકડ બાદ, તપાસકર્તાઓએ ઝારખંડના સાહિબગંજમાં તેના નજીકના સહયોગી અને પ્રેમિકા, અર્પિતા સરકારને શોધવા અને ધરપકડ કરવા માટે તેના મોબાઇલ ફોન, વોટ્સએપ ચેટ્સ અને અન્ય ડિજિટલ ડેટાની તપાસ કરી. તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું છે કે તેમને તેણી અને પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI વચ્ચે સંબંધો મળ્યા છે.