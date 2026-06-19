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અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના મામલે પાઇલોટ સંગઠનનો દાવો- ઇલેક્ટ્રિકલ ખામી સર્જાવાના કારણે પ્લેન ક્રેશ થયું

FIPના પ્રમુખ કેપ્ટન સી.એસ. રંધાવાએ દાવો કર્યો કે, તપાસકર્તાઓએ મહત્વપૂર્ણ તકનીકી પુરાવાઓને અવગણ્યા અને પૂર્વનિર્ધારિત નિષ્કર્ષ માટે ભારતના અગ્રણી એવિએશન નિષ્ણાતોને ઇરાદાપૂર્વક સાઈડલાઈન કરી દીધા.

પ્લેન ક્રેશ સ્થળની તસવીર
પ્લેન ક્રેશ સ્થળની તસવીર (ANI)
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By IANS

Published : June 19, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 6:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ (FIP) એ 12 જૂન, 2025 ના રોજ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યાના થોડા સેકન્ડ પછી ક્રેશ થઈ ગયેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 171ના સંબંધિત સત્તાવાર નિવેદનને પડકાર્યું છે, અને દાવો કર્યો છે કે નવા સિમ્યુલેટર ડેટા વિમાન દુર્ઘટના પાછળ મોટા સિસ્ટમેટિક ઇલેક્ટ્રિકલ ફેલ્યોર તરફ નિર્દેશ કરે છે.

એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, FIPના પ્રમુખ કેપ્ટન સી.એસ. રંધાવાએ દાવો કર્યો હતો કે, તપાસકર્તાઓએ મહત્વપૂર્ણ તકનીકી પુરાવાઓને અવગણ્યા હતા અને પૂર્વનિર્ધારિત નિષ્કર્ષ માટે ભારતના અગ્રણી એવિએશન નિષ્ણાતોને ઇરાદાપૂર્વક સાઈડલાઈન કરી દીધા હતા. દુર્ઘટનાના સત્તાવાર વચગાળાના અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, ફ્લાઇટ ક્રૂએ એન્જિનનો ઇંધણ પુરવઠો જાણી જોઈને કાપી નાખ્યો હતો. સરકારી તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, મેન્યુઅલ શટડાઉનને કારણે વિમાનનું રેમ એર ટર્બાઇન - ટોટલ પાવર લોસ વખતે આપમેળે શરૂ થતી બેકઅપ પાવર સિસ્ટમ - ઠીક ચાર સેકન્ડ બાદ નીચે આવી ગયું.

જોકે, રંધાવાએ કહ્યું કે, FIPએ હાલમાં જ એ ફ્લાઇટના વજન, સંતુલન અને હવામાન પરિસ્થિતિઓની નકલ કરતા સંપૂર્ણ સિમ્યુલેટર ટેસ્ટ હાથ ધર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પરિણામો, સત્તાવાર સમયરેખાને સંપૂર્ણ રીતે ખોટી સાબિત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમારા સિમ્યુલેટર ટેસ્ટ સાબિત કરે છે કે મેન્યુઅલ રીતે ફ્યુઅલ સપ્લાય બંધ કરવા પર બેકઅપ ટર્બાઈનના નીચે આવવામાં પૂરી 18 સેકન્ડ લાગે છે. મેન્યુઅલ શટડાઉનની સ્થિતિમાં ચાર સેકન્ડની સત્તાવાર સમયરેખા હકીકતમાં અને તકનીકી રીતે અશક્ય છે."

FIPનો તર્ક છે કે બેકઅપ ટર્બાઇન એટલી ઝડપથી એટલા માટે ચાલુ કરવામાં આવ્યા કારણ કે એન્જિન બંધ થતા પહેલા એક મોટી ઈલેક્ટ્રિકલ ખરાબીએ વિમાનનું સંતુલન બગાડી દીધું. ફેડરેશનનો દાવો છે કે આ સિસ્ટમેટિક ખામીએ ખરેખર એન્જિન સ્વીચો ટ્રિપ કરી દીધી હતી અને આખરે વિમાન નીચે આવ્યું હતું. FIPએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, ફ્લાઇટ 171 ના એકમાત્ર બચી ગયેલા વ્યક્તિએ વિમાન ઝડપથી નીચે પડતા પહેલા કેબિન લાઇટ્સ ઝબકતી અને ઝાંખી થતી જોઈ હતી. આ વિગત અચાનક, મોટા પાવર ફેલ્યોરના FIP ના સિદ્ધાંત સાથે સંપૂર્ણ રીતે સુસંગત છે.

પાઇલટ્સ ફેડરેશને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટનામાં સામેલ વિમાનમાં તે ઉડાણ પહેલા ઇલેક્ટ્રિકલ સમસ્યાઓ હતી જેનો સોલ્વ થઈ નહોતી તેનો રેકોર્ડ પણ ઉપલબ્ધ હતો. FIP એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, સરકારી તપાસકર્તાઓએ ભારતના ટોચના બોઇંગ 787 નિષ્ણાત તરીકે વ્યાપકપણે માનવામાં આવતા કેપ્ટન આર.એસ. સંધુને ઇરાદાપૂર્વક વાસ્તવિક તપાસ પરીક્ષણમાંથી બાજુ પર રાખ્યા હતા.

રંધાવાએ આરોપ લગાવ્યો કે, "તેઓ અમારા સૌથી અનુભવી પાઇલટના ઇનપુટને અવગણી રહ્યા છે કારણ કે તેમનું જ્ઞાન તેમના 'પાઇલટની આત્મહત્યા'ની થિયરીને સંપૂર્ણપણે ખોટું સાબિત કરશે. કોઈ મોટી મિકેનિકલ અથવા સોફ્ટવેર ખામી સામે આવે તેના બદલે પોતાનો બચાવ ન કરી શકતા મૃત પાઇલટ્સને દોષી ઠેરવવાનું વધુ સરળ છે." FIP એ પુષ્ટિ કરી હતી કે, તેણે બોઇંગ અને સરકારી એવિએશન ઓથોરિટી, બંનેને ઔપચારિક રીતે તેનો સિમ્યુલેટર ડેટા અને તારણો સબમિટ કર્યા છે.

ફેડરેશન માંગ કરી રહ્યું છે કે, જ્યાં સુધી ટર્બાઇન ડિપ્લોયમેન્ટ સંબંધિત ગાણિતિક અને તકનીકી વિસંગતતાઓની સંપૂર્ણ તપાસ ન થાય ત્યાં સુધી અંતિમ દુર્ઘટના રિપોર્ટ પબ્લિશ કરવા પર તાત્કાલિક રોક લગાવવી જોઈએ. FIP એ ડેટાની પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ સમીક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેપ્ટન સંધુને તાત્કાલિક સત્તાવાર તપાસ ટીમમાં શામેલ કરવાની પણ માંગ કરી છે.

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Last Updated : June 19, 2026 at 6:35 PM IST

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AIR INDIA AI 171
AIR INDIA AI 171

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