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સરકાર મોટા શહેરોમાં 100 ઇથેનોલ ઇંધણ સ્ટેશન ખોલશે, પેટ્રોલિયમ મંત્રી પુરીએ કરી જાહેરાત

કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકાર મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રોમાં ઇથેનોલ ઇંધણ માળખાગત સુવિધા શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરી
પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરી (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 11:42 AM IST

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હૈદરાબાદ: ભારત સરકાર પરંપરાગત ઇંધણના વિકલ્પો પર ભાર મૂકી રહી છે, જેમાં ઇથેનોલ ટોચની પ્રાથમિકતા છે. એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રોમાં ઇથેનોલ ઇંધણ માળખાગત સુવિધા ગોઠવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

આ પહેલના ભાગ રૂપે, સરકાર દિલ્હી-એનસીઆર, પુણે, મુંબઈ અને નાગપુરમાં 50-100 ડિસ્પેન્સિંગ સ્ટેશનો સ્થાપી રહી છે. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે સરકાર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ અપનાવવા પર ભાર મૂકી રહી છે અને ઈમ્પોર્ટેડ ફ્લેક્સ ઇંધણ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

નેટવર્ક વિસ્તરણ યોજનાઓ

હરદીપ પુરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "પ્રથમ તબક્કા પછી, તેનો ઝડપથી વિસ્તરણ કરવામાં આવશે. અમને અપેક્ષા છે કે નેટવર્ક 2026 ના અંત સુધીમાં 500 ઇથેનોલ સ્ટેશનો અને 2027 ના અંત સુધીમાં 5,000 સુધી પહોંચશે." મારુતિ સુઝુકી દ્વારા ભારતની પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કારના લોન્ચ સમયે આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

પુરીએ કહ્યું, "ઉચ્ચ ઇથેનોલ મિશ્રણોનો વધુ ઉપયોગ ઇંધણ સુરક્ષાને ટેકો આપી શકે છે અને આયાત બિલ ઘટાડી શકે છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જો યુરો VI-સ્ટાન્ડર્ડ વાહનોનું ઉત્પાદન E100 પર કરવામાં આવે, તો દેશ આયાતી અશ્મિભૂત ઇંધણ પરની તેની નિર્ભરતા વધુ ઘટાડી શકે છે, જે તેમણે કહ્યું હતું કે આશરે USD 120 બિલિયન છે.

સહાયક પગલાં પર ચર્ચા

ભારત સરકાર ઇથેનોલનો ઉપયોગ વધુ વ્યવહારુ બનાવવા માટે ઘણા પગલાં પર કામ કરી રહી હોવાના અહેવાલ છે. આમાં પ્રાઇસીંગ સપોર્ટ, રોડ ટેક્સ મુક્તિ, E85 ઇંધણ પરીક્ષણ, ફ્લેક્સ-ઇંધણ વાહનો માટે અનન્ય ઓળખકર્તાઓ, રિટેલ આઉટલેટ્સમાં ફેરફાર, ગ્રાહક જાગૃતિ ઝુંબેશ અને સંગ્રહ અને વિતરણ માળખાનું નિર્માણ શામેલ છે.

પુરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ ફક્ત ઇંધણ પરિવર્તન નથી, પરંતુ સ્વચ્છ ગતિશીલતા, મજબૂત ઉર્જા સુરક્ષા અને વધુ આત્મનિર્ભરતા માટે સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ છે."

ઇંધણ પુરવઠો અને બજાર તણાવ

હરદીપ પુરીએ તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પરના દબાણની પણ ચર્ચા કરી હતી, જે રિટેલ ઇંધણ વેચાણ પર સતત નુકસાન કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "તેઓ હજુ પણ ખૂબ ઊંચા છે... દરરોજ રૂ. 500-550 કરોડનું નુકસાન."

પુરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતના 60 ટકા LPG અને 90 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે, પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે તાજેતરના તણાવ છતાં, પુરવઠો અવિરત ચાલુ રહ્યો છે. પુરીએ દાવો કર્યો હતો કે, "છેલ્લા 93 કે 94 દિવસમાં (28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલી દ્વારા ઈરાન પર હુમલો થયા પછી), ક્યાંય પણ ઘટ પડી નથી. કોઈ અછત નથી."

ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે

પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતનો ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમ 2014 માં 1.5 ટકાથી વધીને આજે 20 ટકા થયો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આના પરિણામે 30.2 મિલિયન મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઇલને બદલીને ₹1.84 લાખ કરોડની વિદેશી હૂંડિયામણની બચત થઈ છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો તમામ નવા ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલરમાંથી અડધા ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કમ્પલાઇટ હોય, તો ભારત 3,118 મિલિયન લિટર વધારાના ઇથેનોલની માંગને અનલૉક કરી શકે છે અને ખેડૂતો માટે ₹12,403 કરોડની વધારાની આવક ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પુરીએ ઉમેર્યું હતું કે ભારતમાં આશરે ૩.૭ મિલિયન પેસેન્જર વાહનો છે, જે ભવિષ્યમાં અપનાવવા માટે આ સેગમેન્ટને મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.

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