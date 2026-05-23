પેટ્રોલના ભાવમાં ફરી 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા પ્રતિ લિટરનો વધારો

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 7:10 AM IST

Updated : May 23, 2026 at 7:19 AM IST

હૈદરાબાદ: સરકારી તેલ કંપનીઓએ શનિવારે સવારે ફરી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, પેટ્રોલના ભાવમાં આશરે 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ હવે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે. ફુગાવાનો બોજ સામાન્ય લોકો પર સતત વધી રહ્યો છે. માહિતી માટે, છેલ્લા દસ દિવસમાં આ ત્રીજી વખત છે જ્યારે તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલના ભાવમાં સુધારો કર્યો છે. અગાઉ, 15 મેના રોજ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3 નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 19 મેના રોજ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરીથી અનુક્રમે ₹87 અને ₹91 નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, 10 દિવસમાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આશરે ₹5 નો વધારો થયો છે.

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પેટ્રોલનો નવો ભાવ 87 પૈસા વધીને ₹99.51 પ્રતિ લિટર થયો છે. અગાઉ, તે ₹98.64 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યો હતો. દરમિયાન, ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે નવી કિંમત ₹91.58 થી ₹92.49 પ્રતિ લિટર થઈ ગઈ છે.

થોડા દિવસો પહેલા, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં પૂરતું ઇંધણ છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું હતું કે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો પુરવઠો છે. ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે. મંત્રાલયે નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અને ગભરાટ ન કરવા વિનંતી કરી હતી.

સંપાદકની પસંદ

