પેટ્રોલના ભાવમાં ₹3.14 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3.11નો વધારો, સમગ્ર દેશમાં આજથી લાગુ
તેલ કંપનીઓએ આજે દેશભરમાં નવા દરો જાહેર કર્યા.
Published : May 15, 2026 at 7:04 AM IST
હૈદરાબાદ: છેલ્લા કેટલાક સમયથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાની અટકળો ફેલાઈ રહી હતી, અને આજે, તે સમાચાર સાચા પડ્યા છે. શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, પેટ્રોલના ભાવમાં ₹3.14 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3.11નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ હવે ₹97.91 છે. ડીઝલના ભાવ હવે ₹90.78 છે. ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આના કારણે ભારતીય તેલ કંપનીઓને પ્રતિ બેરલ આશરે ₹30,000 કરોડનું નુકસાન થયું છે. તાજેતરમાં સુધી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $70 ની આસપાસ ફરતા હતા, પરંતુ હવે આ ભાવ પ્રતિ બેરલ $126 પર પહોંચી ગયા છે.
Hike in fuel prices; Petrol prices rise from Rs 94.77 to Rs 97.77 per litre, while diesel prices increase from Rs 87.67 to Rs 90.67 per litre pic.twitter.com/sLk3rf6E42— ANI (@ANI) May 15, 2026
તમને જણાવી દઈએ કે, છેલ્લા ચાર વર્ષથી દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર હતા, પરંતુ આજે આ ભાવમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
નોંધનીય છે કે ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પરિણામે, ભારતીય તેલ કંપનીઓને માસિક આશરે ₹30,000 કરોડનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું.
