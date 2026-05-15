પેટ્રોલના ભાવમાં ₹3.14 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3.11નો વધારો, સમગ્ર દેશમાં આજથી લાગુ

તેલ કંપનીઓએ આજે ​​દેશભરમાં નવા દરો જાહેર કર્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 7:04 AM IST

હૈદરાબાદ: છેલ્લા કેટલાક સમયથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાની અટકળો ફેલાઈ રહી હતી, અને આજે, તે સમાચાર સાચા પડ્યા છે. શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, પેટ્રોલના ભાવમાં ₹3.14 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3.11નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ હવે ₹97.91 છે. ડીઝલના ભાવ હવે ₹90.78 છે. ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આના કારણે ભારતીય તેલ કંપનીઓને પ્રતિ બેરલ આશરે ₹30,000 કરોડનું નુકસાન થયું છે. તાજેતરમાં સુધી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $70 ની આસપાસ ફરતા હતા, પરંતુ હવે આ ભાવ પ્રતિ બેરલ $126 પર પહોંચી ગયા છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, છેલ્લા ચાર વર્ષથી દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર હતા, પરંતુ આજે આ ભાવમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.

