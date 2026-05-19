મોંઘવારીનો વધુ એક માર, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો; અઠવાડિયામાં બીજી વખત વધ્યા ભાવ
ઓઇલ કંપનીઓએ મંગળવાર સવારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસાનો વધારો કર્યો છે.
Published : May 19, 2026 at 7:36 AM IST
નવી દિલ્હી: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે જનતાને પરેશાન કરી દીધી છે જેની અસર સમગ્ર દુનિયામાં પડી રહી છે. તાજેતરની મળતી માહિતી અનુસાર સરકારી તેલ કંપનીઓએ મંગળવારે ફરી એક વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
ઓઇલ કંપનીઓએ મંગળવાર સવારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસાનો વધારો કર્યો છે. આ એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત ભાવ વધારવામાં આવ્યા છે. નવા ભાવ આજથી લાગુ થઇ ગયા છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે પેટ્રોલિયમ પદાર્થોના ભાવમાં વધારો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધનું પરિણામ છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સ્થિતિ સામાન્ય ના થવાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 100$ પ્રતિ બેરલની ઉપર ચાલી રહ્યા છે જેને કારણે ઓઇલ કંપનીઓને ભારે નુકસાન સહેવું પડે છે.
ગયા શુક્રવારે 15 મેએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 3-3 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યા બાદ કંપનીઓના નુકસાનમાં 25 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. જો અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ ના રોકાય તો આગામી સમયમાં વધારે ભાવ વધવાની સંભાવના છે.
તમારા શહેરમાં જાણો પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ?
નવી દિલ્હીની વાત કરીએ તો અહીં હવે પેટ્રોલના નવા ભાવ 98.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઇ ગયો છે. કંપનીઓએ 87 પૈસાનો વધારો કર્યો છે. ડીઝલના નવા ભાવ 91.58 રૂપિયા છે જેમાં 91 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. મુંબઇમાં પણ પેટ્રોલના ભાવ વધારવામાં આવ્યા છે. આજથી પેટ્રોલનો નવો ભાવ 91 પૈસાથી વધીને 107.59 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ડીઝલના નવા ભાવ 94 પૈસા પ્રતિ લીટર વધીને 94.08 રૂપિયા થઇ ગયો છે.
કોલકાતામાં પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે. મળતી માહિતી અનુસાર કોલકાતામાં પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લીટર 96 પૈસા વધારવામાં આવ્યા છે. નવા ભાવની વાત કરીએ તો 109.70 રૂપિયા થઇ ગયો છે. ડીઝલના ભાવમાં 94 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આજથી અહીં 1 લીટર ડીઝલના ભાવ 96.07 રૂપિયા છે. હવે ચેન્નાઇની વાત કરીએ તો અહીં પેટ્રોલના ભાવ 82 પૈસા વધારવામાં આવ્યા છે જે બાદ નવા ભાવ 104.49 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઇ ગયા છે. ડીઝલના ભાવ 86 પૈસા વધીને 96.11 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઇ ગયા છે.
અમદાવાદમાં પણ પેટ્રોલના ભાવ વધારવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલમાં 63 પૈસાનો વધારો થતા પેટ્રોલ પ્રતિ લીટર 98.30 રૂપિયા થઇ ગયું છે જ્યારે ડીઝલમાં 70 પૈસાનો વધારો થતા 94.14 પ્રતિ લીટર થઇ ગયું છે.
