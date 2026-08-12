હિમાચલમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ થયું મોંઘુ, સરકારે લગાવ્યો અનાથ અને વિધવા સેસ,
હિમાચલ પ્રદેશમાં મધરાતે નવા ભાવ અમલી બન્યા છે, સરકાર તરફથી પણ આધિકારીક માહિતી જાહેર કરવામા આવી છે. ORPHAN AND WIDOW CESS
Published : August 12, 2026 at 9:06 AM IST
શિમલા: હિમાચલ પ્રદેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝિંકાયો છે, અને સુખવિંદર સિંહ સુખુ સરકારે આ અંગે એક સૂચના બહાર પાડી છે. સરકારે 11 ઓગસ્ટ, મંગળવારના રોજ એક સૂચના બહાર પાડી હતી. સૂચના અનુસાર, હિમાચલ પ્રદેશમાં મધરાતથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધુ મોંઘા થઈ ગયા છે.
સરકારે અનાથ અને વિધવા સેસ લાદ્યો
હિમાચલ સરકારે પેટ્રોલ અને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર 60 પૈસાનો અનાથ અને વિધવા સેસ લાદવાની જાહેરાત કરી છે. સરકારે મંગળવારે આ અંગે એક સૂચના જાહેર કરી. રાજ્ય કર અને આબકારી વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ સૂચના અનુસાર, આ સેસ રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલના વેચાણના પ્રથમ બિંદુ, પેટ્રોલ પંપો પર વસૂલવામાં આવશે. હિમાચલ પ્રદેશ મૂલ્ય વર્ધિત કર અધિનિયમ, 2005ની કલમ 6-A હેઠળ જારી કરાયેલ સૂચનામાં જણાવાયું છે કે, આ નિર્ણય 11 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિથી અમલમાં આવશે. આ સાથે, હિમાચલમાં પેટ્રોલ અને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ મધ્યરાત્રિથી પ્રતિ લિટર 60 પૈસા મોંઘુ થઈ ગયું છે.
બજેટ સત્ર દરમિયાન અનાથ અને વિધવા સેસ બિલ પસાર
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુના નેતૃત્વ હેઠળની હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે આ વર્ષના બજેટ સત્ર દરમિયાન 23 માર્ચ, 2026ના રોજ વિધાનસભામાં અનાથ અને વિધવા સેસ સંબંધિત હિમાચલ પ્રદેશ મૂલ્યવર્ધિત કર (સુધારા) બિલ, 2026 પસાર કર્યું. આ સુધારા બિલે રાજ્ય સરકારને ડીઝલ અને પેટ્રોલ પર ₹5 સુધીનો અનાથ અને વિધવા સેસ લાદવાની સત્તા આપી.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના આ સેસમાંથી મળેલી રકમ રાજ્યમાં વિધવાઓ અને અનાથ બાળકો સંબંધિત કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર ખર્ચવામાં આવશે. હિમાચલ વિધાનસભાના છેલ્લા બજેટ સત્ર દરમિયાન, સુખુ સરકારે હિમાચલ પ્રદેશ વેટ (સુધારા) અધિનિયમ, 2026 પસાર કર્યો હતો. આ સેસની મહત્તમ મર્યાદા ₹5 નક્કી કરવામાં આવી હતી, અને સરકારે 60 પૈસા વધારાની જાહેરાત કરતું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે.
આની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડશે
સૂચના અનુસાર, આ સેસ પ્રથમ વેચાણ બિંદુએ વસૂલવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, તે સામાન્ય માણસ પર સીધી અસર કરશે, પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર 60 પૈસા વધારાના ચૂકવવા પડશે. નવા ભાવો ગઈકાલે મોડી રાત્રે અમલી બની ગયા છે.
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