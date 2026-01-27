સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી: UGC 2026 ના નિયમોમાં જાતિ ભેદભાવની વ્યાખ્યાને પડકારવામાં આવી
નવા UGC નિયમથી ઘણો વિવાદ થયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વિરોધ બાદ, આ મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે.
નવી દિલ્હી: યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) દ્વારા તાજેતરમાં સૂચિત નિયમને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ નિયમમાં જાતિ આધારિત ભેદભાવની વ્યાખ્યા ખૂબ જ સંકુચિત છે, જેના કારણે ઘણા વ્યક્તિઓ સંસ્થાકીય રક્ષણના દાયરાની બહાર છે.
વિનીત જિંદાલ દ્વારા અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે તાજેતરમાં સૂચિત "UGC (ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સમાનતાનો પ્રચાર) નિયમો, 2026" ની કલમ 3(c) સમાવેશી છે. અરજી અનુસાર, આ નિયમ એવા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે જેઓ અનામત શ્રેણીઓમાં આવતા નથી.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે આ નિયમ બંધારણના કલમ 14 (સમાનતાનો અધિકાર) અને 15(1) (ધર્મ, જાતિ, જાતિ, લિંગ અથવા જન્મ સ્થળના આધારે ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ) હેઠળ બાંયધરીકૃત મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આ અરજી આ નિયમને પડકારે છે કારણ કે તે જાતિ આધારિત ભેદભાવને ખૂબ જ સંકુચિત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જે ફક્ત અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોના સભ્યો સામેના ભેદભાવને આવરી લે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે 'જાતિ આધારિત ભેદભાવ'નો અવકાશ ફક્ત SC, ST અને OBC શ્રેણીઓ સુધી મર્યાદિત કરીને, UGC એ 'સામાન્ય' અથવા બિનઅનામત શ્રેણીઓમાંના લોકોને સંસ્થાકીય રક્ષણ અને ફરિયાદ નિવારણના અધિકારનો ઇનકાર કર્યો છે જેમને તેમની જાતિ ઓળખને કારણે ઉત્પીડન અથવા ભેદભાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
અરજી અનુસાર, વર્તમાન નિયમનું આ 'વર્ગીકૃત સ્વરૂપ' રક્ષણનો એક વંશવેલો બનાવે છે જે ગેરબંધારણીય છે. અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તે અધિકારીઓને નિયમ 3-c ને તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં લાગુ કરવાથી રોકે. તે જાતિ આધારિત ભેદભાવને "જાતિ-તટસ્થ" અને બંધારણીય રીતે યોગ્ય રીતે ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે નિર્દેશ પણ માંગે છે.
