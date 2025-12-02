આસારામના જામીન વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી, પીડિતાના પિતાએ કહ્યું- ફરી જેલમાં મોકલો
બળાત્કારના કેસમાં દોષિત આસારામને સારવાર માટે જેલમાં રાખવાની માંગ કરતી એક અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
Published : December 2, 2025 at 1:42 PM IST
ઉત્તરપ્રદેશ : જાતીય શોષણના કેસમાં દોષિત આસારામ હાલ સારવાર માટે જામીન પર છે. ઉત્તર પ્રદેશની એક પીડિતાના પિતાએ આસારામના જામીનના વિરોધમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. તેમણે આસારામને જેલના સળિયા પાછળ પાછા મોકલવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. નોંધનીય છે કે, આ ચોથી વખત આસારામના જામીન લંબાવવામાં આવ્યા છે.
આસારામના જામીન વિરુદ્ધ અરજી
શાહજહાંપુરના રહેવાસી પીડિતાના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે, આસારામને કોઈ બીમારી નથી. તેમને ખાસ સારવાર કેમ આપવામાં આવી રહી છે, તે માટે અરજી દાખલ કરી છે.તેમના જામીન રદ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. આસારામના બહાર રહેવું તે મારા આખા પરિવારના જીવ માટે ખતરો છે. બધા સાક્ષીઓ જોખમમાં છે.
પીડિતાના પિતાએ સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા
પીડિતાના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ બીમારીનું બહાનું લઈને પરિવાર સાથે વાતચીત કરે છે અને સત્સંગમાં હાજરી આપે છે. જો તેમને કોઈ બીમારી હોય, તો તેમની સારવાર જેલમાં ડૉક્ટર દ્વારા કરાવવી જોઈએ. અન્ય કેદીઓ પણ બીમાર હોય ત્યારે જેલમાં સારવાર મેળવે છે. આસારામને ખાસ સારવાર કેમ આપવામાં આવી રહી છે? તેમને ખાસ સારવાર કેમ આપવામાં આવી રહી છે?
પીડિતાના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે પહેલા સુરેશાનંદ અને ભોલા નંદ, અને હવે સાક્ષી રાહુલ સચાન પણ ગુમ છે. આવા ખતરનાક માણસને જેલની બહાર રાખવો યોગ્ય નથી. કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ તેમના જામીન નામંજૂર કરે. કોર્ટને એવી પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે કે જો આસારામ બીમાર હોય તો તેમની જેલમાં સારવાર કરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવે.
