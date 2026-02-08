ETV Bharat / bharat

કોઈપણ જાતિનો માણસ સંઘનો વડો બની શકે: RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત

મુંબઈમાં આચોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા ભાગવતે કહ્યું કે, સંઘના બનવા માટે બ્રાહ્મણ હોવું અનિવાર્ય શરત નથી

મુંબઈમાં આચોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા ભાગવતે કહ્યું કે, સંઘના બનવા માટે બ્રાહ્મણ હોવું અનિવાર્ય શરત નથી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 4:41 PM IST

મુંબઈ: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે રવિવારે મુંબઈમાં આયોજિત વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં, RSS વડા મોહન ભાગવતે પુનર્રોચ્ચાર કર્યો કે ભારતમાં રહેતી દરેક વ્યક્તિ હિન્દુ છે. તેમણે કહ્યું, "કોઈપણ જાતિની વ્યક્તિ RSS માં ઉચ્ચ પદ પર પહોંચી શકે છે. અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિમાંથી હોવું એ કોઈ અવરોધ નથી. વધુમાં, બ્રાહ્મણ હોવું ફરજિયાત આવશ્યકતા નથી."

ભાગવતે કહ્યું કે, જ્યારે RSSની સ્થાપના થઈ ત્યારે સંગઠનમાં બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ હતું, પરંતુ RSS બધી જાતિઓ માટે કામ કરે છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે RSSના સરસંઘચાલક (મુખ્ય) બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અથવા અન્ય કોઈ ચોક્કસ જાતિમાંથી હોવા જરૂરી નથી. જે ​​કોઈ સરસંઘચાલક બને છે તે ફક્ત હિન્દુ છે.

નોંધનીય છે કે, અત્યાર સુધી છ સરસંઘચાલકમાંથી પાંચ બ્રાહ્મણ હતા. વર્તમાન સરસંઘચાલક, મોહન ભાગવત પણ બ્રાહ્મણ છે. ચોથા સરસંઘચાલક, પ્રો. રાજેન્દ્ર સિંહ, જેને 'રજ્જુ ભૈયા' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે રાજપૂત (ઠાકુર) હતા.

મોહન ભાગવતના ભાષણના મુખ્ય મુદ્દાઓ

તેમણે કહ્યું કે 'ધર્મનિરપેક્ષતા' શબ્દ ખોટો છે. તેને સંપ્રદાય-તટસ્થતા કહેવી જોઈએ, કારણ કે ધર્મ જીવનનો પાયો છે.

તેમણે કહ્યું કે ભારત કોઈ ભૌગોલિક નામ નથી; તે એક લાક્ષણિકતા છે. હિન્દુ કોઈ નામ નથી; તે એક વિશેષણ છે. ભારતમાં રહેતો દરેક વ્યક્તિ હિન્દુ છે.

મોહન ભાગવતે કહ્યું કે, સંઘે પહેલાથી જ નક્કી કરી લીધું છે કે તે સમગ્ર સમાજને એક કરવા સિવાય બીજું કંઈ કરશે નહીં. સંઘનું કાર્ય અનોખું છે. વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય આવું કોઈ કાર્ય નથી. હવે આપણે પોતે તેનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. સંઘનું કાર્ય સમગ્ર ભારત દેશ માટે છે. સંઘ સમાજના પ્રેમ અને તેના સ્વયંસેવકોની નિષ્ઠાથી ચાલે છે.

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

‘સંઘની યાત્રાના 100 વર્ષ: નવા ક્ષિતિજો’ વિશેષ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં, સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે સંઘની કાર્યપદ્ધતિ, ભંડોળ, ભાષા અને વિવિધ સામાજિક મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો સ્પષ્ટ કર્યા.

સંઘના ફન્ડિંગ વિશે, જે હંમેશા જાહેર જિજ્ઞાસાનો વિષય રહ્યો છે, ભાગવતે કહ્યું કે RSS મુખ્યત્વે તેના સ્વયંસેવકોના ટેકાથી ચાલે છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમની મુસાફરી દરમિયાન, સંગઠનના કાર્યકરો હોટલમાં રહેવાને બદલે સ્વયંસેવકોના ઘરે રહે છે અને તેઓ જે ખોરાક આપે છે તેના પર જીવે છે.

ભાષાના મુદ્દા પર બોલતા, ભાગવતે કહ્યું, "અમે અંગ્રેજી ભાષાના વિરોધી નથી. જ્યાં તેના વિના કામ ન થઈ શકે, ત્યાં અમે અંગ્રેજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો કે, અમે હંમેશા માતૃભાષા અથવા હિન્દીનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ."

"ઘર વાપસી" ના મુદ્દા પર બોલતા, તેમણે કહ્યું કે દરેક ધાર્મિક માન્યતાનું સન્માન કરવું જોઈએ. જો કે, જ્યાં બળજબરીથી ધર્માંતરણ થયું છે, ત્યાં લોકોને તેમની ઇચ્છા અનુસાર તેમના મૂળ ધર્મમાં પાછા લાવવા અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે.

મુસ્લિમ બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં કામ કરતી વખતે આવતી મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ કરતા, ભાગવતે કહ્યું કે જો દુર્વ્યવહાર થાય તો પણ, વ્યક્તિએ તેના પર પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ નહીં, કારણ કે તે વિવાદને વધારી શકે છે. તેમણે ભાષાકીય અરાજકતાને "સ્થાનિક રોગ" ગણાવ્યો અને સલાહ આપી કે તેને ફેલાવવા દેવી જોઈએ નહીં.

મુંબઈમાં (શનિવારે) આયોજિત આ ખાસ વ્યાખ્યાન શ્રેણીના પહેલા દિવસે અનેક અગ્રણી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. અભિનેતા સલમાન ખાનની હાજરીએ ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ મૂળ રીતે યોજાવાનો હતો પરંતુ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થતાં તેને રદ કરવામાં આવ્યો હતો.

