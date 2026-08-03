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5 રાજ્યોની માથાદીઠ આવક રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા બમણી, જ્યારે યુપી અને બિહાર નેપાળથી પણ પાછળ

કેટલાક રાજ્યોમાં 1994 બાદથી આવકમાં 36.7 ગણો વધારો થયો છે, જ્યારે બિહાર, યુપી અને ઝારખંડ દર્શાવે છે કે વિકાસના લાભો સમાન રીતે વહેંચવામાં આવ્યા નથી.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 10:54 AM IST

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નવી દિલ્હી: ETV ભારતની "સ્ટેટ ફિસ્કલ હેલ્થ" શ્રેણીના આ બીજા એપિસોડમાં, આપણે રાજ્યોની માથાદીઠ આવકનું વિશ્લેષણ કરીશું. આવકની દ્રષ્ટિએ, બે અલગ "ભારત" દેખાઈ આવે છે. કેટલાક રાજ્યો રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા વધુ સમૃદ્ધ છે, જ્યારે અન્ય ગરીબ છે. એકંદરે, શ્રીલંકા અને વિયેતનામ જેવા દેશો ભારત કરતા વધુ સમૃદ્ધ છે.

જ્યારે ભારતીય રાજ્યોના વિકાસનું એન્જિન દેવાના બોજથી દબાયેલ છે, ત્યારે ભારત માથાદીઠ આવકની દ્રષ્ટિએ "નીમ્ન-મધ્યમ-આવક" શ્રેણીમાં બની રહ્યું છે. તેનાથી વિપરીત, શ્રીલંકા અને વિયેતનામ જેવા દેશો "ઉચ્ચ-મધ્યમ-આવક" શ્રેણીમાં આવી ગયા છે અને સંપત્તિમાં ભારતને પાછળ છોડી દીધા છે.

વિશ્વ બેંકનો આવક શ્રેણીનો માપદંડ

વિશ્વ બેંક દેશોને માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક (GNI) ના આધારે ચાર શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરે છે: ઓછી આવક, ઓછી-મધ્યમ-આવક, ઉચ્ચ-મધ્યમ-આવક અને ઉચ્ચ-આવક. આ આંકડા એટલાસ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને યુએસ ડોલર (US$) માં માપવામાં આવે છે.

આ વર્ગીકરણ હેઠળ, જે દેશોની પ્રતિ વ્યક્તિ માથાદીઠ આવક US$1,175 થી ઓછી છે, તેમને ઓછી આવકવાળા ગણવામાં આવે છે. US$1,175 થી US$4,635 ની વચ્ચે માથાદીઠ આવક ધરાવતા દેશો નીચલા-મધ્યમ-આવક શ્રેણીમાં આવે છે, જ્યારે US$4,636 થી US$14,375 ની વચ્ચે આવક ધરાવતા દેશોને ઉચ્ચ-મધ્યમ-આવક શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવે છે. US$14,375 થી વધુ આવક ધરાવતા દેશોને ઉચ્ચ-આવકવાળા દેશો તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

વિશ્વ બેંકના 'દેશ આવક વર્ગીકરણ' અહેવાલ (1 જુલાઈ, 2026 ના રોજ પ્રકાશિત) અને આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય (MoSPI) ના ડેટા અનુસાર, ભારતની માથાદીઠ આવક લગભગ US$2,813 (₹2.72 લાખ) છે, જ્યારે શ્રીલંકાની આવક US$4,528 થી US$5,250 ની વચ્ચે છે.

ભારતીય રાજ્યોની માથાદીઠ આવક

આવકનું પ્રમાણ આંકવા માટે ભારત સરકારનું સત્તાવાર માપ વર્તમાન ભાવે માથાદીઠ ચોખ્ખી રાજ્ય ઘરેલુ ઉત્પાદન (NSDP) છે. આ અંગેના આંકડા ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) તેના હેન્ડબુક ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓન ઈન્ડિયન સ્ટેટ્સમાં પ્રકાશિત કરે છે. આ મુજબ, દિલ્હીની વ્યક્તિની માથાદીઠ આવક સૌથી વધુ ₹4.93 લાખ છે. તેલંગાણા ₹3.87 લાખ સાથે બીજા ક્રમે છે, ત્યારબાદ કર્ણાટક (₹3.80 લાખ), તમિલનાડુ (₹3.61 લાખ) અને ત્યાર બાદ હરિયાણા (₹3.53 લાખ) આવે છે.

30 વર્ષમાં ભારત કેવી રીતે બદલાયું છે

રાષ્ટ્રીય આવક વર્ગીકરણ અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા 30 વર્ષોમાં ભારતમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે. 1994માં, ભારતના કોઈપણ મુખ્ય રાજ્યો નીચલા-મધ્યમ-આવક શ્રેણીમાં આવ્યા ન હતા. જો કે, 2025-26 સુધીમાં, ઘણા રાજ્યો એવા સ્તરે પહોંચી ગયા છે જ્યાં તેમની માથાદીઠ આવક કેટલાક અન્ય દેશોની સમાન અથવા તેનાથી પણ વધુ છે. આ રાજ્યોની આવકમાં 36.7 ના ગુણાંકનો વધારો થયો છે.

કર્ણાટક, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુ આગળ રહ્યા, જ્યારે બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ અને ઝારખંડ સતત વિકાસ છતાં પાછળ રહ્યા. આનો અર્થ એ થયો કે વિકાસ થયો હોવા છતાં, તેના લાભો બધા રાજ્યોમાં સમાન રીતે વહેંચાયા નથી.

ટોચના પાંચ રાજ્ય

જોકે, ભારત નીચલા-મધ્યમ આવક શ્રેણીમાં આવે છે, તેમ છતાં તેના પાંચ રાજ્યો ઉચ્ચ-મધ્યમ આવક શ્રેણીમાં આવે છે. દિલ્હી આ જૂથમાં સૌથી આગળ આવે છે. જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિની માથાદીઠ આવક 6,217 યુએસ ડોલર છે. ત્યાર બાદ કર્ણાટક (5,579 યુએસ ડોલર), તેલંગાણા (5,407 યુએસ ડોલર), તમિલનાડુ (5,329 યુએસ ડોલર) અને ગુજરાત (4,734 યુએસ ડોલર) આવે છે. કેટલાક રાજ્યો એવા પણ છે જે 'ઉચ્ચ-મધ્યમ આવક' શ્રેણી માટે વિશ્વ બેંકના બેન્ચમાર્કથી થોડા ઓછા પડે છે. આમાં, મહારાષ્ટ્ર 8 યુએસ ડોલર, હરિયાણા 9 યુએસ ડોલર અને કેરળ 26 યુએસ ડોલરથી પાછળ રહી ગયું.

સૌથી નીચે ત્રણ રાજ્ય

સૌથી ઓછી માથાદીઠ આવક ધરાવતા રાજ્યોમાં, બિહાર 69,320 રૂપિયા (984 યુએસ ડોલર) સાથે સૌથી નીચે આવે છે. ઉત્તર પ્રદેશ 1.08 લાખ રૂપિયા (1,403 યુએસ ડોલર) ની માથાદીઠ આવક સાથે બીજા ક્રમે છે. ઝારખંડ ત્રીજા ક્રમે છે, જેની વાર્ષિક માથાદીઠ આવક રૂ. ૧.૧૬ લાખ (યુએસ ડોલર ૧,૪૭૦) છે. નોંધનીય છે કે, આ રાજ્યોની માથાદીઠ આવક નેપાળ કરતા ઓછી છે, જેનો માથાદીઠ જીડીપી આશરે યુએસ ડોલર ૧,૫૧૩ હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે તેનું માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક (જીએનઆઈ) આશરે યુએસ ડોલર ૧,૫૩૫ હોવાનો અંદાજ છે.

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