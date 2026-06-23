દુનિયાની દર 70મી વ્યક્તિ બેઘર; પોતાના ઘરથી દૂર 11.78 કરોડ લોકો, શરણ આપવામાં અમેરિકા-યુરોપ જેવા ધનિક દેશો પાછળ
Global displacement and Asylum: સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શરણાર્થી એજન્સી (UNHCR)નો રિપોર્ટ, કોલંબિયામાં સૌથી વધુ શરણાર્થી.
Published : June 23, 2026 at 2:45 PM IST
People worldwide remain forcibly displaced: રોટી-કપડા અને મકાન, આ ત્રણ મૂળભૂત જરૂરિયાતો દરેક વ્યક્તિ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. પ્રથમ બે જરૂરિયાતો ઘણીવાર કેટલાક સંઘર્ષ પછી પૂરી થઇ શકે છે પરંતુ ઘર મેળવવા માટે લાંબી અને કઠિન મહેનતની જરૂર પડે છે. વિશ્વભરમાં ઘણા લોકો તેમના સ્વપ્નના ઘરમાં રહી શકતા નથી અને બેઘર બનવા મજબૂર છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની શરણાર્થી એજન્સી (UNHCR)ના રિપોર્ટ અનુસાર, વિશ્વના 11.78 કરોડ લોકોએ હિંસા સહિત અન્ય કારણોસર પોતાનું ઘર છોડવું પડ્યું છે.
આવા લોકોએ બીજા દેશોમાં આશરો લેવો પડ્યો છે. આસરા માટે પણ તેમણે અસંખ્ય પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો. એશિયા, આફ્રિકા અને મિડલ ઇસ્ટના દેશોએ બેઘર થયેલા લોકોને શરણ આપી, તેમની જવાબદારીઓ ઉઠાવી જ્યારે અમેરિકા-યુરોપ જેવા ધનિક દેશો નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રહ્યા. છેલ્લા એક દાયકામાં પ્રથમ વખત વિશ્વમાં બળજબરી વિસ્થાપિત લોકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. વર્ષ 2025માં આ ગ્રાફ 3% ઘટી ગયો હતો.
આ ઘટાડો એટલા માટે થયો કારણ કે વિશ્વભરમાં ઘણા શરણાર્થીઓ તેમના વતન પરત ફર્યા હતા. જેઓ તેમના પોતાના દેશમાંથી વિસ્થાપિત થયા હતા તે પણ ફરી ઘરે પહોંચી ગયા. જોકે, કેટલાક સમય બાદ વિશ્વના કેટલાક દેશમાં સંઘર્ષ અને તણાવને કારણે ફરી પરિસ્થિતિ બગડી ગઇ. ભારતમાં પણ વર્તમાન સમયમાં 6 કરોડ લોકો બેઘર થવાની કગાર પર છે. UNHCRના વર્ષ 2025ના રિપોર્ટના મુખ્ય પાસાઓ વિશે જાણીયે...
વિશ્વના ક્યા દેશમાં કેટલા લોકોએ આશરો લીધો?
GLOBAL TRENDSFORCED DISPLACEMENT IN 2025ના નામથી 11 જૂને જાહેર UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)ના રિપોર્ટ અનુસાર બેઘર લોકોને શરણ આપવામાં પાછળ રહેવા છતા યુરોપમાં સૌથી વધુ શરણાર્થી રહે છે. અહીં તેમની સંખ્યા 1.32 કરોડ છે. અમેરિકામાં શરણ લેનારાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વર્ષ 2025માં આશરે 81 હજાર લોકોએ કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા અને ફ્રાંસમાં આશરો લીધો હતો. આ પહેલા વર્ષ 2024માં આ આંકડો 1.88 લાખ હતો. કેનેડામાં 38 હજાર 800, ઓસ્ટ્રેલિયામાં 18 હજાર, અમેરિકામાં 11 હજાર 500 અને ફ્રાંસમાં 3100 બેઘર લોકોએ શરણ લીધી હતી.
ઘર છોડવામાં ઇરાન-ઇઝરાયેલના લોકો પણ ઘણા આગળ: UNHCRના રિપોર્ટ અનુસાર વર્ષ 2026માં અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઇરાનમાં ટકરાવ શરૂ થયો હતો જેને કારણે અહીં ઘણા લોકોએ પોતાનું ઘર છોડવું પડ્યું. ઇઝરાયેલના 10 લાખ જ્યારે ઇરાનના 32 લાખ લોકો સુરક્ષિત ઠેકાણે બીજી જગ્યાએ જતા રહ્યા હતા. યુદ્ધની અસરને કારણે લેબનોનમાં પણ આ જ સમસ્યા જોવા મળી. અહીંના ઘણા લોકોએ પોતાનું ઘર છોડી દીધુ. સમગ્ર વિશ્વના 72% શરણાર્થી માત્ર 7 દેશમાંથી બેઘર થઇને આવ્યા જેમાં વેનેઝુએલા, પેલેસ્ટાઇન, યુક્રેન, સીરિયા, અફઘાનિસ્તાન, સુડાન અને સાઉથ સુડાન સામેલ છે.
છ કરોડથી વધુ લોકો પોતાના જ દેશમાં બેઘર: UNHCRના રિપોર્ટ અનુસાર સમગ્ર વિશ્વમાં કૂલ 11 કરોડ 73 લાખ લોકોને તેમની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ પોતાનું ઘર છોડવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. આ વૈશ્વિક વસ્તીના 1.4% છે જેમાં 6 કરોડ 86 લાખ લોકો એવા છે જે પોતાના જ દેશમાં બેઘર છે. જ્યારે કેટલાક લોકોએ બીજા દેશમાં શરણ લેવી પડી છે. 90 લાખ લોકોએ અન્ય દેશમાં શરણની માંગ કરી છે જેના પર હજુ નિર્ણય બાકી છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે વર્ષ 2024ની તુલનામાં વર્ષ 2025માં કૂલ 1 કરોડ 47 લાખથી વધુ લોકો પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે.
માત્ર 7 દેશમાં રહે છે વિશ્વના એક તૃતીયાંશ શરણાર્થી
UNHCR રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે વિશ્વના શરણાર્થીઓનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ફક્ત સાત દેશોમાં કેન્દ્રિત છે, જેના કારણે તેમના પર આશ્રય પૂરો પાડવાનો ભારે બોજ પડે છે. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જોઇએ તો કોલંબિયામાં 28 લાખ, જર્મનીમાં 27 લાખ, તુર્કીમાં 24 લાખ, યુગાંડામાં 19 લાખ, ઇરાનમાં 17 લાખ, ચાડમાં 15 લાખ, પાકિસ્તાનમાં 13 લાખ શરણાર્થી રહે છે. કોલંબિયામાં સૌથી વધુ શરણાર્થી રહે છે જ્યારે પાકિસ્તાનમાં સૌથી ઓછા છે. કેટલાક રિપોર્ટ અનુસાર, પોલેન્ડ, બાંગ્લાદેશ, ઇથિયોપિયા અને ઇરાનમાં પણ શરણાર્થી રહે છે.
ભારતમાં પણ ઘણા લોકો બેઘર થયા: legacy.hlrn.org.inના ડેટા અનુસાર, મોટી સંખ્યામાં ભારતના લોકોએ પણ બેઘર થવું પડ્યું છે. કોરોના મહામારી દરમિયાન માર્ચ 2020થી જુલાઇ 2021 સુધી સરકાર તરફથી શહેર અને ગ્રામીણ ભારતમાં ઓછામાં ઓછા 43 હજાર 600થી વધુ ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા જેને કારણે આશરે 2 લાખ 57 હજાર લોકો બેઘર થયા હતા. આ સમયગાળા દરમયાન દર કલાકે 21 લોકોને તેમના ઘરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2022-23માં પણ સમગ્ર દેશમાં આશરે 1.6 કરોડ લોકો બેઘર થવાની સ્થિતિમાં હતા. બેઘર કરવાના કારણોમાં પ્રોજેક્ટ, જંગલ અને જંગલી જાનવરોને બચાવવા, અતિક્રમણ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સામેલ છે.
અન્ય કારણોસર પણ પોતાના દેશના ઘણા લોકો બેઘર થયા: પોતાના દેશમાં પારિવારિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓને કારણે પણ ઘણા લોકોએ બેઘર થવું પડ્યું છે. ઘણા લોકોની આવક ઓછી છે. તે મુશ્કેલીથી એક ટંકના ભોજન જેટલું કમાઇ શકે છે. એવામાં તે ખુદનું ઘર પણ બનાવી શકતા નથી. સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી (CMIE) અનુસાર એપ્રિલ અને જુલાઇ 2020 વચ્ચે કોરોના મહામારીને કારણે ભારતમાં લગભગ 1.8 કરોડ નોકરીઓ જતી રહી હતી, જેને કારણે ખુદનું ઘર બનાવવાનું તેમનું સ્વપ્ન અધૂરું રહી ગયું. પાર્ટનરના છોડવાને કારણે પણ કેટલાક લોકો બેઘર બન્યા હતા. આવા કેટલાક લોકોને તેમના પરિવારના લોકો જ ઠેકાણું આપતા નથી. પારિવારિક તાલમેલમાં કમી અને માનસિક બીમારીને કારણે પણ ઘણા લોકો બેઘર થઇ જાય છે.
ભારતમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યા 2 લાખ કરતા વધુ: વિશ્વના બીજા દેશોની જેમ આપણા દેશમાં પણ ઘણા શરણાર્થી રહે છે. migrants-refugees.va, nhrc.nic.in અને researchgate.netના ડેટા અનુસાર ભારતમાં 2 લાખ કરતા વધુ શરણાર્થી છે. આ મ્યાનમાર, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, સોમાલિયા, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, ઇથિયોપિયા વગેરે દેશમાંથી આવ્યા છે, જેમાંથી કેટલાક પોતાની મરજીથી આવ્યા છે જ્યારે કેટલાક લોકો અન્ય કારણોસર અહીં રહે છે. વર્ષ 2021માં શ્રીલંકાથી આશરે 47.3%, ચીનથી 37.4%, મ્યાનમારથી 10.4%, અફઘાનિસ્તાનથી 4.4% શરણાર્થી પોતાના દેશમાં હતા. મોટાભાગનાએ સરકારને શરણ આપવાની માંગ કરી હતી. વર્ષ 2015થી 2020 દરમિયાન આવી આશરે 16% અરજી સ્વીકારવામાં આવી હતી જેમાં મ્યાનમારના લોકોની આશરે 98% અરજી સામેલ હતી.
65થી 73% લોકો પાડોશી દેશમાં શરણ લે છે: unrefugees.org ડેટા અનુસાર વિશ્વમાં જેટલા પણ લોકોને કોઇ કારણસર બેઘર થવું પડે છે તેમાંથી આશરે 65થી 73% લોકો પોતાના પાડોશી દેશમાં જ શરણ લે છે. આવા લોકોને આશા રહે છે કે તેમને પોતાના દેશમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ સુધર્યા બાદ તે ફરી ત્યાં ફરી શકે છે. આ ઘણા ઓછા સમયમાં પણ પરત ફરે છે. કેટલાક લોકો એવા છે જેમણે કેટલાક કારણોથી દેશમાંથી બહાર કરવામાં આવે છે. આવા લોકો બીજા દેશમાં ઠેકાણુ બનાવે છે. આ 5થી 10 વર્ષ ત્યાં જ રહે છે. ગત 20 વર્ષમાં આ રીતે શરણાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
મોરેશિયસ-બાર્બાડોસ જેવા દેશમાં કેમ ઓછી છે શરણાર્થીઓની સંખ્યા?: theglobaleconomy.com અનુસાર મોરેશિયસ, બાર્બાડોસ, મંગોલિયા, કંબોડિયા, ફિઝી, મોનાકો, વિયેતનામ, સૂરીનામ જેવા દેશમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી હોવા પાછળ અનેક કારણો છે. આ દેશ વિશ્વના અન્ય દેશથી અલગ છે. આ ચારે તરફ દરિયાથી ઘેરાયેલા નાના ટાપુ જેવા છે. આ દેશ તેમના મુખ્ય યુદ્ધગ્રસ્ત વિસ્તારથી ઘણા દૂર છે, જ્યાંથી સૌથી વધુ શરણાર્થી આવે છે. અહીં રોજગારની કમી છે. જન સુવિધા મામલે પણ આ દેશ પાછળ છે. શરણાર્થી એવા દેશોમાં જવાનું પસંદ કરે છે, જ્યાં તેમના બાળકોને શિક્ષણ, ભોજન, ઘર જેવી પાયાની સુવિધાઓ મળી શકે.
2025ના અંતમાં 39% બાળક પણ શરણાર્થી હતા: જૂન 2026ના ગ્લોબલ ટ્રેંડ્સ રિપોર્ટ અનુસાર, વર્ષ 2025ના અંત સુધી દુનિયામાં 4.16 કરોડ લોકો શરણાર્થી હતા જેમાં 39% બાળકો હતા. કૂલ શરણાર્થીઓમાં આશરે 70% લોકો છ દેશમાં રહેનારા હતા. આ રીતે વર્ષ 2025માં 54 લાખ લોકોએ પોતાનો દેશ છોડ્યો હતો. 44 લાખ લોકો પોતાના દેશમાં પરત ફર્યા હતા જ્યારે 81 હજાર 800 લોકો અન્ય દેશમાં જ સેટલ થયા હતા. મ્યાનમારમાં અત્યાચારથી બચીને આશરે 12 લાખ લોકો બાંગ્લાદેશ જતા રહ્યા હતા અને તે ત્યાં શરણાર્થી તરીકે રહેવા લાગ્યા હતા.
જોખમ ધરાવતા વિસ્તારમાં પરત ફરી રહ્યા છે લોકો: UNHCRના રિપોર્ટમાં એક ચેતવણી આપવામાં આવી છે, તેમના અનુસાર, હિંસા, યુદ્ધ સહિત અન્ય કારણોસર દેશ છોડી ચુકેલા લોકો ફરી તે દેશમાં પરત ફરી રહ્યા છે. આ વિસ્તાર વર્તમાન સમયમાં પણ હિંસા, અસ્થિરતા, વિરોધ વગેરે સમસ્યા સામે ઝઝુમી રહ્યા છે જેને કારમે માત્ર ઘર વાપસી જ જરૂરી નથી તેમની સાથે કેટલાક માપદંડ પર ફરી વિચાર કરવાની જરૂર છે, જેમ કે તેમણે સુરક્ષા મળી શકશે? શું તેમના માટે અહીં રોજગારની તકો છે? શું તેમના બાળકોને આવા દેશમાં શિક્ષણ મળી શકશે? શું તેમણે તેમના પરિવારો માટે તમામ પાયાની સુવિધાઓ આસાનીથી મળી શકશે? આવા અનેક સવાલ છે જેમના જવાબ શરણાર્થીઓએ તપાસવી જોઇે જેનાથી તે ફરી સન્માન સાથે જીવી શકે.
વિશ્વમાં ક્યારથી ચાલી રહ્યું છે શરણાર્થી સંકટ?
વિશ્વમાં શરણાર્થી સંકટની શરૂઆત ક્યારથી થઇ હતી, UNHCRના રિપોર્ટમાં તેના વિશે પણ જણાવાયું છે. બીજા વિશ્વ યુદ્ધ બાદ 1951માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રે શરણાર્થીઓના અધિકારોને ધ્યાનમાં રાખતા રેફ્યૂઝી કન્વેંશન બનાવ્યું હતું, તે દરમિયાન સમગ્ર વિશ્વમાં કૂલ શરણાર્થીઓની સંખ્યા 21 લાખ હતી. 1967 સુધી રેફ્યુઝી કન્વેંશનનો દાયરો સમગ્ર વિશ્વમાં વધારી દેવામાં આવ્યો. બીજી તરફ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદામાં શરણાર્થીઓની પરિભાષા નક્કી કરવામાં આવી છે, તેમના અનુસાર જે લોકોને પોતાના દેશમાં તેમની વસ્તી, જાનમાલનો ખતરો હોય છે, આવા લોકો અન્ય દેશોમાં જતા રહે છે જેમણે શરણાર્થી કહેવામાં આવે છે.
1980માં શરણાર્થીઓની સંખ્યા એક કરોડને પાર ગઇ હતી: 1980માં સમગ્ર વિશ્વમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યા એક કરોડને પાર પહોંચી ગઇ હતી. આ પ્રથમ વખત હતું જ્યારે શરણાર્થીઓની સંખ્યામાં આટલો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. તે બાદના વર્ષમાં સ્થિતિ બગડતી ગઇ. અફઘાનિસ્તાન અને ઇથિયોપિયામાં તણાવ બાદ વર્ષ 1990 સુધી શરણાર્થીઓની સંખ્યા બે કરોડ થઇ ગઇ. જોકે, તે બાદના વર્ષોમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો નથી થયો. તે બાદ વર્ષ 2001માં અમેરિકા તરફથી અફઘાનિસ્તાન પર હુમલા બાદ કેટલાક અન્ય દેશોના ગૃહયુદ્ધોએ દુનિયામાં શરણાર્થીઓની સંખ્યા વધારી દીધી. 2021ના અંત સુધી વિશ્વમાં શરણાર્થીઓની સંખ્યા 3 કરોડને પાર થઇ ગઇ હતી. વર્ષ 2022માં રશિયા-યૂક્રેન યુદ્ધ બાદ વિશ્વમાં ઝડપથી શરણાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
280 કરોડ લોકો પાસે ઘર નથી: મજબૂરીમાં ઘર છોડવા સિવાય વિશ્વમાં એવા ઘણા લોકો છે જે બેઘર છે. આવા લોકોની સંખ્યા 280 કરોડ છે જેમાંથી આશરે 110 કરોડ લોકો ઝુંપડીમાં રહે છે. મેમાં જાહેર સંયુક્ત રાષ્ટ્રના રિપોર્ટમાં આ માહિતી આપવામાં આવી હતી. જોકે, કેટલાક દેશમાં ઘર મામલે સ્થિતિ ઘણી સારી છે. ઘરેલુ વ્યય સર્વેક્ષણ 2023 અનુસાર સિંગાપુરમાં 87% લોકો પાસે પાક્કા મકાન છે. આ રીતે કઝાકિસ્તાનમાં આશરે 95% લોકો પાસે પોતાનું મકાન છે. ઘર અને શહેરી મામલાના મંત્રાલય અનુસાર, વર્ષ 2011ની જનગણના અનુસાર ભારતમાં બેઘર લોકોની સંખ્યા 17 લાખ 73 હજાર 40 હતી.
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