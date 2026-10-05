દિલ્હી પોલીસ સામે આક્રોશ, પાર્લિયામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશન બહાર લોકોનું વિરોધ પ્રદર્શન
દિલ્હી પોલીસના એક પોલીસકર્મી સામે મહિલા સાથે દુર્વ્યવહારના આરોપને લઈને લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યાં છે, જેને લઈને તેઓ પોલીસ સામે પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે.
Published : October 5, 2026 at 9:56 AM IST
દિલ્હી: એક પોલીસ અધિકારી દ્વારા એક મહિલા સાથે કરવામાં આવેલા કથિત દુર્વ્યવહારના વિરોધમાં લોકોએ પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે. કેટલાંક લોકોની પોલીસ સાથે તકરાર થતી જોવા મળી હતી.
બીજી તરફ દિલ્હી પોલીસ દ્વારા અહીં વિરોધ પ્રદર્શન કરવા કે લોકોના જમાવડા પર પ્રતિંબંધ દર્શાવતા જાહેરનામાનું પોસ્ટર લગાવવામા આવ્યું છે. પોલીસના આ જાહેરનામા પોસ્ટરમાં ઉલ્લેખ મુજબ 'આપને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે, આ વિસ્તારમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા-BNSSની કલમ 136 લાગુ છે.
#WATCH दिल्ली: संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर से वीडियो, जहां एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुर्व्यवहार की घटना के बाद लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। https://t.co/rIDKUoRbly— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2026
તેથી અંહી કોઈપણ પ્રકારનો ગેરકાયદે જમાવડો, રેલી કે સભા કરવાની મનાઈ છે. જો આપ આ જાહેરનામાનું પાલન નહીં કરશો તો આપની સામે જરૂરિયાત અનુસાર બળ પ્રયોગ કરવામાં આવી શકે છે.
જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓનો આક્રોશ વધતો ગયો ત્યારે દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શન કરી રહેલા લોકોની અટકાયત કરવાનું શરૂ કર્યુ અને તેઓને પોલીસના વાહનમાં બેસાડીને લઈ જવામાં આવ્યા. આ કાર્યવાહીએે પણ પ્રદર્શનકારીઓની નારાજગીમાં વધારો કર્યો છે.