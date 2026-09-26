SIRમાં નોટિસ જારી કરાયેલા લોકોને અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ સિવાય વ્યક્તિગત સુનાવણી માટે જવાની જરૂર નથી: ચૂંટણીપંચ
CEC જ્ઞાનેશ કુમાર અને ECs દ્વારા SIR અને ECINET અંગે સ્પષ્ટતા; કેબિનેટ સચિવને લખાયેલો પત્ર 'નીતિગત બાબત સાથે સંબંધિત ન હતો'. સાંતુ દાસનો અહેવાલ.
Published : September 26, 2026 at 7:08 PM IST
નવી દિલ્હી: વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન, ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શનિવારે નિર્ણય લીધો છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને 'અનમેપ્ડ' (નકશામાં સ્થાન ન હોવું) હોવા અથવા તાર્કિક વિસંગતતાઓને કારણે નોટિસ આપવામાં આવી હોય, તો બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) તેમના ઘરે જઈને દસ્તાવેજો એકત્રિત કરશે. ત્યારબાદ, ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી (ERO) દ્વારા નિર્ણય લેવા માટે આ દસ્તાવેજોને 'ECINet' પર અપલોડ કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચના મુખ્ય મથકે મળેલી બેઠકમાં પંચની પૂર્ણ બેંચ દ્વારા લેવાયેલા અનેક નિર્ણયોમાં આ નિર્ણયનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ બેંચમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી કમિશનરો વિવેક જોશી તથા સુખબીર સિંહ સંધુનો સમાવેશ થાય છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, આવી વ્યક્તિઓને સુનાવણી માટે ERO અથવા AEROની કચેરીએ બોલાવવાની જરૂર નથી. માત્ર અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ, ERO દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે તો, સુનાવણી યોજવામાં આવશે અને તે પણ પ્રાધાન્યરૂપે ઓનલાઇન માધ્યમથી થશે. જો જરૂર પડે તો, મતદાર પરિવારના કોઈપણ પુખ્ત સભ્યને તેમની વતી સુનાવણીમાં હાજર રહેવા માટે અધિકૃત કરી શકે છે. પંચે જણાવ્યું હતું કે ઓનલાઇન સુનાવણી માટેની સુવિધાઓને વધુ સુદ્રઢ કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચે એવો પણ નિર્ણય લીધો છે કે DEO (જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ) જરૂરિયાત મુજબ રાત્રિ આશ્રયસ્થાનોમાં રહેતા લોકો, શ્રમિકો, ગરીબ વર્ગના લોકો અને બેઘર વ્યક્તિઓ વગેરે માટે પૂરતી સંખ્યામાં હેલ્પ ડેસ્ક ઊભા કરશે અથવા વિશેષ શિબિરોનું આયોજન કરશે.
SIR (સ્પેશિયલ ઇલેક્ટોરલ રિવિઝન) માટેના ફોર્મ-6 સાથે જોડાયેલ ઘોષણાપત્રને સુપ્રીમ કોર્ટે માન્ય રાખ્યું હોવાની માહિતી આપતાં, ECIએ જણાવ્યું હતું કે એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે બિન-SIR સમયગાળા દરમિયાન, નિયમો (મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960) મુજબ લાગુ પડતા ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
ક્ષેત્રીય અધિકારીઓને તેમની વૈધાનિક સત્તાઓ અનુસાર ECINET સિસ્ટમમાં ભૂમિકા-આધારિત (રોલ-બેઝ્ડ) એક્સેસ મળેલું છે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, ECIએ જણાવ્યું હતું કે વરિષ્ઠ નાયબ ચૂંટણી કમિશનર (DEC) ના અધ્યક્ષપદ હેઠળની અને IIT/IIIT ના સ્વતંત્ર નિષ્ણાતનો સમાવેશ કરતી એક સમિતિ ECINET ની સમીક્ષા કરશે. આ સમિતિ તે સુનિશ્ચિત કરશે કે સિસ્ટમ કાયદા અને નિયમોની જોગવાઈઓનું પાલન કરે છે કે કેમ, અને ત્યારબાદ આ અંગેનો અહેવાલ પંચને સુપરત કરશે.
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEOs) તરફથી મળેલા સૂચનોના આધારે પોર્ટલમાં વિવિધ સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. જો ફિલ્ડ અધિકારીઓને વધુ સુગમતાની જરૂર જણાશે, તો તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, એવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે હવે પછી IT મોડ્યુલ્સ અને પોર્ટલ સંબંધિત તમામ નવી પહેલો પર કમિશનની મંજૂરી પહેલાં 'કમિટી ઓફ ઓફિસર્સ' (COO) માં ચર્ચા કરવામાં આવશે.
દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) તરફથી મળેલી વિનંતીને ધ્યાનમાં લઈને, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે દાવા અને વાંધાઓ રજૂ કરવાની મુદત 30 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. નોટિસ તેમજ દાવા અને વાંધાઓના નિકાલની મુદત 30 નવેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
તેમણે એ પણ માહિતી આપી હતી કે મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) ની વિનંતી મુજબ, મહારાષ્ટ્રમાં દાવા અને વાંધાઓ રજૂ કરવાની મુદત કમિશન દ્વારા ૧૨ ઓક્ટોબર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્રમાં નોટિસ તેમજ દાવા અને વાંધાઓના નિકાલની મુદત ૧૦ નવેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
એવું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે કમિશનની તમામ બેઠકો માટે કાર્યસૂચિ (એજન્ડા) અગાઉથી વહેંચવામાં આવશે અને બેઠકની કાર્યવાહીની વિગતો (મિનિટ્સ) બહાર પાડવામાં આવશે; તમામ અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલો (APARs) દર વર્ષે ડિસેમ્બર સુધીમાં નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે; અધિકારીઓની વિદેશ યાત્રાઓ માટે કમિશનની મંજૂરી લેવામાં આવશે; અને કમિશનના અધિકારીઓને કમિશનરો દ્વારા આપવામાં આવેલી તમામ સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવશે.
બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 20 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR (ખાસ મતદાર નોંધણી ઝુંબેશ) પહેલેથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કરતા, કમિશને જણાવ્યું હતું કે જે વ્યક્તિનું નામ SIR દરમિયાન અથવા તે પછી રહી ગયું હોય, તેમજ યુવા કે પ્રથમ વખત મતદાન કરનાર સહિતની કોઈપણ વ્યક્તિ, 'સતત અપડેટ' પ્રક્રિયા હેઠળ મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ સામેલ કરવા માટે સંબંધિત ERO (ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી) ને અરજી કરી શકે છે.
CEO (મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ) ને આ પ્રક્રિયામાં સુવિધા પૂરી પાડવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. કમિશને કહ્યું કે CEO, DEO (જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ) અને ERO આ મતદારોની નોંધણી માટે તાત્કાલિક વિશેષ ઝુંબેશ શરૂ કરશે.
ECI (ભારતીય ચૂંટણી પંચ) ના ઉચ્ચ અધિકારીઓ વચ્ચેના મતભેદો અંગેના તાજેતરના સમાચાર અહેવાલોના સંદર્ભમાં, ચૂંટણી પંચે પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે કેબિનેટ સચિવને લખાયેલો પત્ર કમિશનની કોઈ નીતિવિષયક બાબત કે IT વિભાગ સાથે સંબંધિત ન હતો, પરંતુ ECI માં ડેપ્યુટેશન પર કામ કરતા એક અધિકારીની કામગીરીને લગતો હતો.
તેમાં જણાવાયું છે કે, બે કમિશનરો (આયુક્તો)ના આદેશો છતાં સંબંધિત અધિકારી દ્વારા કાર્યના પુનઃવિતરણના આદેશોનો વાસ્તવમાં અમલ કરવામાં આવ્યો ન હતો અને DEC (ડેપ્યુટી ઇલેક્શન કમિશનર) દ્વારા IT વિભાગ પરની દેખરેખની સત્તા ક્યારેય પાછી ખેંચવામાં આવી ન હતી.
"તાજેતરના મહિનાઓમાં, કમિશને દેશભરમાં SIR (ખાસ મતદાર યાદી સુધારણા) સહિતના અનેક નિર્ણયો લીધા છે. બિહારથી શરૂ કરીને પશ્ચિમ બંગાળ અને અન્ય 30 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે 24.6.2025ના રોજ SIR અંગેનો આદેશ કમિશનની સર્વસંમતિથી મંજૂરી સાથે બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. ભારતની માનનીય સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ 27.5.2026ના તેના આદેશ દ્વારા આ નિર્ણયને માન્ય રાખ્યો છે. કમિશનની સર્વસંમતિથી મંજૂરી સાથે, 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે SIRનું સમયપત્રક 27.10.2025ના રોજ અને 19 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટેનું સમયપત્રક 14.05.2026ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું," તેમ તેમાં જણાવાયું છે.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, ત્રીજા તબક્કાના બાકીના 12 રાજ્યોમાં અંતિમ યાદી પ્રકાશિત થયા પછી જ મતદારોની સંખ્યાના અંતિમ આંકડા જાણી શકાશે.
તેણે એમ પણ કહ્યું કે ગોવાના CEOએ સંબંધિત BLOs (બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ) ને સૂચના આપી છે કે તેઓ યાદીમાં રહી ગયેલા મતદારોના ફોર્મ એકત્રિત કરવા માટે તેમના ઘરે જઈને સંપર્ક કરે. તેમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું કે, 97માંથી 81 મતદારોએ નામ નોંધણી માટે 'ફોર્મ 6' ભરી દીધું છે.
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