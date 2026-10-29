જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ 30 ઓક્ટોબરે 'જન મહાભિયોગ'! જાણો શું છે વિપક્ષનો સમગ્ર પ્લાન
ઇન્ડિયા ગઠબંધન કથિત વોટ ચોરી અથવા SIRમાં ગડબડ પર પોતાની એકતા દર્શાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
Published : October 29, 2026 at 8:17 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયા ગઠબંધન કથિત વોટ ચોરી અથવા SIRમાં ગડબડ પર પોતાની એકતા દર્શાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. 30 ઓક્ટોબરે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર સામે 'જાહેર મહાભિયોગ' યોજશે. શરૂઆતમાં આ કાર્યક્રમને સંસદના 'મોક' સેશન ગણાવ્યા બાદ, વિવાદ ટાળવા માટે કોંગ્રેસે હવે તેને 'જાહેર મહાભિયોગ' તરીકે ઓળખાવવાનું નક્કી કર્યું છે. આ ઉપરાંત, ગઠબંધન દ્વારા 1 નવેમ્બરે રામલીલા મેદાન ખાતે આ મુદ્દે એક વિશાળ રેલીનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ઇન્ડિયા ગઠબંધને વોટર લિસ્ટમાંથી કરોડો મતદારોને કથિત રીતે નામ હટાવવા માટે CECને જવાબદાર ઠેરવવા માટે એક જાહેર કાર્યક્રમ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. લોકોને મેસેજ આપવા માંગે છે કે તેમની તરફથી સંસદમાં પ્રસ્તાવ લાવવાનો આવા જ પ્રયાસને લોકસભા અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષે ફગાવી દીધો હતો. અંદરના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ગઠબંધનનો અર્થ આ મુદ્દે પોતાની એકતા બતાવવાનો છે.
કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ મોહમ્મદ જાવેદે ETV ભારતને જણાવ્યું, "'જાહેર મહાભિયોગનો અર્થ તે સરકારનો પર્દાફાશ કરવાનો છે જે વોટ ચોરીથી બની છે. આ મુદ્દો બંધારણમાં આપવામાં આવેલા અધિકારો સાથે જોડાયેલો છે જે સીધા જનતા સાથે જોડાયેલા છે. વિપક્ષે પોતાના CECને હટાવવા માટે મહાભિયોગ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેમણે આમ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી નહતી. જો વિપક્ષ સંસદની અંદર કોઇ ચિંતા વ્યક્ત નથી કરી શકતું તો કોઇ જાહેર જગ્યાએ કરવી પડશે. મોટાભાગના વિપક્ષના સાંસદ આ કાર્યક્રમમાં સામેલ થશે.
પોલીસે પહેલા અશોકા હોટલ લોનમાં અને બાદમાં રામલીલા મેદાનમાં જ કાર્યક્રમની પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, તે બાદ CECના ‘જાહેર મહાભિયોગ’ માટે કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ઓફિશિયલ ઘરને પસંદ કર્યો છે. ખડગે રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા પણ છે અને પહેલા પણ ગઠબંધનની મીટિંગને કોઓર્ડિનેટ કરતા રહ્યા છે. સાથે જ, પાર્ટીની અંદરના લોકોએ જણાવ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારને ટાર્ગેટ કરનારા કાર્યક્રમ માટે કોઇ પરવાનગીની જરૂર નથી.
કેરળ કોંગ્રેસના લોકસભાના સાંસદ ફ્રાંસિસ જોર્જે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું, "વિપક્ષ લોકસભા અથવા રાજ્યસભામાં આમ નથી કરી શક્યું, માટે અમારે આ પગલું ભરવું પડ્યું છે. CECના કામને સામે લાવવાની આ એકમાત્ર રીત છે, જેમણે સંસ્થાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. જાહેર મહાભિયોગના તે આરોપોને અમે પહેલા પણ લગાવતા રહ્યા છીએ. અમે CECને હટાવવાની માંગ કરીશું."
ગઠબંધનના નેતાઓએ 30 ઓક્ટોબરે ઇવેન્ટની તૈયારી માટે એક સ્ટ્રેટેજી મીટિંગ કરી છે. ગઠબંધને નક્કી કર્યું કે પૂર્વ લોકસભા સ્પીકર મીરા કુમાર જાહેર મહાભિયોગની અધ્યક્ષતા કરશે, જેને વધુ લોકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર લાઇવ બતાવવામાં આવશે.
ગઠબંધનના સભ્યોએ અલગ અલગ ફોર્મેટ પર ચર્ચા કરી હતી કે કાર્યક્રમ કેવી રીતે યોજી શકાય. સંભવિત સેટિંગ્સમાં ઓરિજનલ સંસદ સેટિંગ્સની કોપી, કોર્ટરૂમ સેટિંગ અથવા માત્ર સામાન્ય પબ્લિક હિયરિંગ પ્રોગ્રામ સામેલ હતા. ગઠબંધનના સભ્યો માટે આ મુદ્દો આ હતો કે તે ઇચ્છતા હતા કે ઇવેન્ટ જેટલી અસલી દેખાય પરંતુ સંસદ સેટિંગ્સની નકલ કરીને કોઇ વિવાદ ઉભો કરવા માંગતા નથી.
આ સિવાય, કોર્ટરૂમ જેવી સેટિંગથી ટ્રાયલ જેવી ઇમ્પ્રેશન મળે અને કારણ વગર વિવાદ ઉભો થાય, માટે અંતમાં એમ નક્કી થયું કે સેટિંગ એક નોર્મલ પબ્લિક કંસલ્ટેશન હશે, જ્યાં અલગ અલગ સ્ટેક હોલ્ડર્સને ચેર સામે પોતાની વાત રાખવાની તક મળશે.
આ જાહેર મહાભિયોગમાં લગભગ 200 વિપક્ષના સાંસદોના સામેલ થવાની સંભાવના છે. બીજી તરફ સિવિલ સોસાયટીના સભ્ય, કેટલાક કાયદાકીય એક્સપર્ટ જેમાં પૂર્વ જજ સામેલ છે અને SIRથી પ્રભાવિત કેટલાક નાગરિક પણ આ કાર્યક્રમમાં સામેલ થઇ શકે છે. અંદરના લોકોએ જણાવ્યું કે તમામ સીનિયર ગઠબંધનના નેતા ઇવેન્ટમાં ભાષણ આપશે.
CPIના રાજ્યસભા સાંસદ સંતોષ કુમારે ETV ભારતે જણાવ્યું, "આ વિચારને રચનાત્મક રીતે રજૂ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જેથી આ સંદેશ મતદારો સુધી પહોંચે. દરેક વ્યક્તિને મળતો મતદાનનો અધિકાર એ આપણા લોકતંત્રનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. આ અધિકારનું રક્ષણ થવું જ જોઈએ. આવી ચિંતાઓ ઉઠાવીને વિપક્ષ પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યો છે."
ગઠબંધનના સભ્યોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે 30 ઓક્ટોબરે CECના જાહેર મહાભિયોગ અને તે બાદ 1 નવેમ્બરે SIR વિરૂદ્ધ યોજાનારી રેલીથી લોકોમાં જાગૃતિ આવશે અને સરકાર પર દબાણ વધશે. જોર્જે કહ્યું, "અમને આશા છે કે CEC રાજીનામું આપીને જતા રહેશે પરંતુ જો આમ ના થયું તો તેમણે હટાવવા જ એકમાત્ર રસ્તો છે. CECનું કામ બંધારણ અનુસાર નહતું, માટે સરકાર પર જનતાનું દબાણ નાખવા માટે જાહેર મહાભિયોગ લાવવામાં આવશે.
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