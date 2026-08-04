લોકો ભાજપથી કંટાળી ગયા છે, આ તો માત્ર શરૂઆત છે, પેટાચૂંટણીના પરિણામો પર બોલ્યા પ્રિયંકા ગાંધી
પેટાચૂંટણીના પરિણામો પર પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે, લોકો હવે ભાજપથી કંટાળી ગયા છે, આ તો ફક્ત શરૂઆત છે.
Published : August 4, 2026 at 2:42 PM IST
નવી દિલ્હી: બિહારના બાંકીપુર અને મધ્યપ્રદેશના દતિયામાં યોજાયેલી વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં ભાજપનો પરાજય થયો. ચૂંટણી પરિણામો પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીએ દાવો કર્યો કે આ વલણ દર્શાવે છે કે લોકો હવે ભાજપથી કંટાળી ગયા છે.
પેટાચૂંટણીના પરિણામો વિશે પૂછવામાં આવતા, પ્રિયંકા ગાંધીએ સંસદ ભવનમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "તે સ્પષ્ટ છે કે લોકો ભાજપથી કંટાળી ગયા છે. તેઓ હવે સમજી રહ્યા છે કે દેશમાં શું થઈ રહ્યું છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ તો ફક્ત શરૂઆત છે."
VIDEO | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on bypoll results, says, "It is evident now that people are now fed up with the BJP. People are understanding what is happening in the country. I believe this is the beginning..."#BankipurBypollResults #DatiaByPollResults— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026
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જન સૂરજ પાર્ટીના સ્થાપક પ્રશાંત કિશોરે બાંકીપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણી જીતી છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન દ્વારા વિધાનસભામાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ આ બેઠક ખાલી પડી હતી. ભાજપે લાંબા સમયથી આ બેઠક પર કબજો જમાવ્યો હતો. જોકે, પેટાચૂંટણીમાં પ્રશાંત કિશોરે ભાજપના ઉમેદવાર નીરજ કુમાર સિંહાને 19,324 મતોથી હરાવ્યા હતા.
તેવી જ રીતે, દતિયા વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ભાજપનો પરાજય થયો હતો. અહીં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઘનશ્યામ સિંહે ભાજપના ઉમેદવાર આશુતોષ તિવારીને 6,016 મતોથી હરાવ્યા હતા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઘનશ્યામ સિંહને 66,757 મત મળ્યા હતા, જ્યારે ભાજપના ઉમેદવાર આશુતોષ તિવારીને 60,741 મત મળ્યા હતા. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્ર ભારતીની વિધાનસભા સભ્યપદ સમાપ્ત થતાં દતિયા બેઠક ખાલી પડી હતી.
જોકે, ગુજરાતમાં, ભાજપે વડોદરા જિલ્લાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર પોતાનો કબજો જાળવી રાખ્યો છે. ભાજપના ઉમેદવાર યોગેશ પટેલનું નિધન થતાં આ બેઠક ખાલી પડી હતી અને ભાજપે સતીશ ગોવિંદભાઈ પટેલને ટિકિટ આપી જેને જનતાનું સમર્થન મળતા તેમણે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારીને 30,630 મતોથી હરાવ્યા હતા.