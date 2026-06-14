અમેરિકન હુમલામાં ભારતીયોના મોતથી દેશભરમાં આક્રોશ, યુએસ વિદેશમંત્રી રુબિયોએ માફી પણ ન માગી
'જો કોઈ ચીની નાગરિક પર હુમલો થયો હોત, તો અમેરિકા અત્યાર સુધીમાં માફી માંગી લેત.'
Published : June 14, 2026 at 6:08 PM IST
નવી દિલ્હી: હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાં એક ટેન્કર પર અમેરિકાના હુમલામાં ત્રણ ભારતીયોના મોતને લઈને દેશભરમાં ગુસ્સો વધી રહ્યો છે. લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે ભારત અમેરિકાના આ પગલાનો ખુલ્લેઆમ વિરોધ કેમ નથી કરી રહ્યું. તેઓ અમેરિકાના વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોના નિવેદનથી પણ આશ્ચર્ય પામ્યા, જેમાં તેમણે માફી માંગવા કે દિલગીરી વ્યક્ત કરવાને બદલે પોતાની કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવી હતી.
રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકાના પ્રતિબંધોનું કોઈપણ ઉલ્લંઘન સહન કરવામાં આવશે નહીં. લોકો હવે પૂછી રહ્યા છે કે, શું ભારત અમેરિકન ઉપનિવેદશવાદનો ભાગ બની રહ્યું છે? સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના મુખ્ય નાયબ ડેપ્યુટી પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે જણાવ્યું હતું કે, રુબિયોએ ભાર મૂક્યો હતો કે અમેરિકાના નાકાબંધીનું ઉલ્લંઘન અને ઈરાની ઑઈલના ગેરકાયદેસર પરિવહનને સહન કરવામાં આવશે નહીં.
યુએસ વિદેશ મંત્રાલયેકહ્યું, "અમેરિકાના વિદેશ મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે તમામ વાણિજ્યિક જહાજોએ યુએસ લશ્કરી આદેશોનું તાત્કાલિક પાલન કરવું જોઈએ, કારણ કે તેઓ સ્ટ્રેટમાં શાંતિ અને સુરક્ષા જાળવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."
अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 14, 2026
उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे…
અમેરિકન લશ્કર ઈરાની બંદરોની નાકાબંધી લાગુ કરી રહ્યું છે. આ પગલું તેહરાન દ્વારા હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીને અસરકારક રીતે બંધ કરવાના પ્રતિભાવમાં આવ્યું છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે જ્યાંથી વિશ્વનો લગભગ 20 ટકા તેલ અને ગેસ વેપાર થાય છે. અગાઉ, ભારતીય વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી. મેં ગલ્ફમાં યુએસ નેવીના હુમલાઓ સામે ભારતના સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો હતો જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મોત થયા હતા." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "વાણિજ્યિક જહાજો સામે આવી ઘાતક કાર્યવાહી વાજબી નથી."
વિદેશ મંત્રીના નરમ પ્રતિભાવ અને માર્કો રુબિયોના આક્રમક પ્રતિભાવથી ભારતની નીતિ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું કે અમેરિકાએ સમગ્ર ઘટના પર કોઈ અફસોસ વ્યક્ત કર્યો નથી.
થરૂરે કહ્યું, "યુએસનું આ સત્તાવાર નિવેદન વાંચીને મને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે, જેમાં નિર્દોષ ભારતીયોના જીવ ગુમાવવા બદલ કોઈ અફસોસ કે શોકનો ઉલ્લેખ નથી. એક 'મિત્ર' અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર આટલો અસંવેદનશીલ કેવી રીતે હોઈ શકે?"
કોંગ્રેસના સાંસદે પ્રશ્ન કર્યો કે નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેલા વાણિજ્યિક જહાજને અન્ય બિન-ઘાતક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને કેમ રોકી શકાયું નહીં અને શું સામાન્ય ક્રૂ સભ્યોને મારવા માટે બનાવાયેલ મિસાઇલો છોડ્યા વિના જહાજના પ્રોપલ્શન અથવા સ્ટીયરિંગને અક્ષમ કરી શકાયું હોત?
મેજર જનરલ (નિવૃત્ત) જીડી બક્ષીએ સમગ્ર મામલે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો છે કે, શું આપણે અમેરિકન સંસ્થાનવાદનો ભોગ બની રહ્યા છીએ. તેમણે કહ્યું, "અમેરિકનોએ ત્રણ ભારતીય જહાજો પર હુમલો કર્યો અને ત્રણ નિર્દોષ, નિઃશસ્ત્ર ભારતીયોને મારી નાખ્યા. વિડિઓ ક્લિપ્સ દર્શાવે છે કે જહાજ સ્થિર હતું. જહાજ અને યુએસ નેવી વચ્ચે વાતચીતનો કોઈ રેકોર્ડ આપવામાં આવ્યો નથી. ઈરાનનું નેવું ટકા તેલ ચીન જાય છે. અહેવાલો અનુસાર, 100 થી વધુ ચીની જહાજોએ આ નાકાબંધીનો ભંગ કર્યો છે. કોઈ ચીની કે રશિયન જહાજ પર હુમલો થયો નથી. ફક્ત એટલા માટે કે ભારતે યુએસ સાથે મિત્રતા કરવાનો ખૂબ પ્રયાસ કર્યો, બાદમાં અમારા જહાજો પર હુમલો કરીને અને અમારા ખલાસીઓને મારીને જવાબ આપ્યો. કિસિંજર સાચા હતા - યુએસનું દુશ્મન બનવું ખતરનાક છે, પરંતુ મિત્ર બનવું ઘાતક છે. ગરીબ ભારતીયોના મૃત્યુ પ્રત્યે એક માનસિકતા ઉદાસીન રહે છે; તેઓ માને છે કે આવા મૃત્યુથી યુરોપમાં થઈ રહેલી પાર્ટી (G7 સમિટ) ની મજા બગાડવી જોઈએ નહીં. તેથી જ શરૂઆતની પ્રતિક્રિયા ઘટનાને અવગણવાની અને પ્રેસને સામેલ કર્યા વિના પ્રતીકાત્મક વિરોધ નોંધાવવાની હતી. જ્યારે ભારતમાં જાહેર ગુસ્સો ભડકી ઉઠ્યો ત્યારે જ અમે જોરશોરથી અને સ્પષ્ટપણે વિરોધ કરવાની હિંમત એકઠી કરી. જ્યાં સુધી અમે કડક પ્રતિક્રિયા આપી નહીં ત્યાં સુધી, પાકિસ્તાન માટે નિઃશસ્ત્ર ભારતીયોને મારવાનું ચાલુ રાખવું આદત બની ગઈ હતી. હવે, અમેરિકનોનો એક નવો તબક્કો "વસાહતીવાદ અને 'ગનબોટ ડિપ્લોમસી' (બળના ભય દ્વારા સમર્થિત રાજદ્વારી) શરૂ થઈ રહી છે."
વરિષ્ઠ સંરક્ષણ નિષ્ણાત બ્રહ્મા ચેલાનીએ લખ્યું હતું કે, જો ચીન અથવા રશિયા સાથે આવી જ ઘટના બની હોત તો અમેરિકાને મજબૂત બદલો લેવાનો સામનો કરવો પડ્યો હોત. તેમણે લખ્યું, "આનું ઉદાહરણ 1999માં બેલગ્રેડમાં દૂતાવાસ પર થયેલો હુમલો છે, જ્યારે યુગોસ્લાવિયામાં ચીની દૂતાવાસ પર યુએસ મિસાઇલોએ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ત્રણ ચીની પત્રકારો માર્યા ગયા હતા. ઘટના પછીના અઠવાડિયામાં, સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલા અમેરિકા વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો થયા, બેઇજિંગમાં યુએસ દૂતાવાસ પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો અને બેઇજિંગ અને વોશિંગ્ટન વચ્ચેની વાતચીત સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ."
અમેરિકાની યેલ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતા સુશાંત સિંહે X પર લખ્યું, "ભારતીયોને અમેરિકા પાસેથી જે અપેક્ષાઓ હતી તે નીચે મુજબ છે: ભારતીયોની હત્યાઓ માટે માફી, મૃત્યુ પર ખેદ, આવી ઘટનાઓ ફરી નહીં થાય તેની ખાતરી અને કાર્યવાહીના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાનું વચન."
કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું કે, વિદેશ નીતિના મામલામાં ભારતીયોના જીવનને અવગણી શકાય નહીં. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે જ્યારે ગંભીર પ્રશ્નોના જવાબ ન મળે ત્યારે મૌન જવાબદારીનો વિકલ્પ ન હોઈ શકે. દેશ સ્પષ્ટતાને પાત્ર છે અને પરિવારો ન્યાયને પાત્ર છે.
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના રાજદ્વારી સંવાદદાતા એડવર્ડ વોંગે રુબિયોના નિવેદનને ભારત માટે "ચેતવણી" ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, "ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર જાણી જોઈને એવા પગલાં લઈ રહ્યું છે જેનાથી ભારતમાં રોષ ફેલાય તેવી શક્યતા છે."
કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે જ્યારથી સત્તા સંભાળી છે ત્યારથી ભારત પ્રત્યે અમેરિકન સરકારનું વલણ મૈત્રીપૂર્ણ રહ્યું નથી. પછી ભલે તે કથિત રીતે ત્યાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા ભારતીયોને હાથ-પગ બાંધીને બળજબરીથી દેશનિકાલ કરવાની કથિત પ્રથા હોય, ભારતીય ઉત્પાદનો પર અતિશય ટેરિફ લાદવાની વાત હોય કે પછી અમેરિકા એ દેશની નજીક આવી રહ્યું હોય જેણે આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને છેલ્લા પાંચ દાયકાથી પશ્ચિમ અને દક્ષિણ એશિયામાં અસ્થિરતાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. અમેરિકન વહીવટીતંત્રના આ વલણને કારણે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ આવ્યો છે. તેથી, આ સંજોગોમાં, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ભારતના વડા પ્રધાન આ વલણ અંગે ભારતની ઊંડી ચિંતા અને તીવ્ર નારાજગી વ્યક્ત કરશે."
નોંધનીય છે કે જૂનમાં, અમેરિકન સૈન્યએ પલાઉ-ધ્વજવાળા તેલ ટેન્કર 'મેરીવેક્સ' ને નિષ્ક્રિય કરી દીધું હતું, જેમાં 24 ભારતીય ખલાસીઓ સવાર હતા; બધા ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. 10 જૂનના રોજ, અમેરિકાએ પલાઉ-ધ્વજવાળા બીજા ટેન્કર, 'સેટેબેલો' પર હુમલો કર્યો, જેમાં 24 ભારતીય ખલાસીઓમાંથી ત્રણના મોત થયા. હાલનો વિવાદ આ ઘટનાઓને કારણે ઉદ્ભવ્યો છે. ગયા ગુરુવારે જ, ગિની-બિસાઉ-ધ્વજવાળા ટેન્કર 'જલવીર' પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 20 ભારતીયો સવાર હતા.
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