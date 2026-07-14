સમય રૈના સામે સુપ્રીમ કોર્ટનું આકરું વલણ, 3 લાખનો દંડ ફટકાર્યો, કહ્યું - આવતી વખતે 30 લાખ, જાણો સમગ્ર મામલો
સુપ્રીમ કોર્ટે દંડ 10 લાખથી ઘટાડીને 3 લાખ કર્યો અને ચેતવણી આપી કે જો આગામી સુનાવણીમાં તે સંતુષ્ટ નહીં થાય તો ₹30 લાખનો દંડ કરશે
Published : July 14, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 7:04 PM IST
હૈદરાબાદ: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે કૉમેડિયન સમય રૈનાએ તેના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને "કોર્ટને ગેરમાર્ગે દોરી છે" અને તેથી, તેને પરિણામો ભોગવવા પડશે.
કૉમેડિયનને ₹10 લાખનો દંડ ભરવાનો નિર્દેશ આપતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, "અમારું માનવું છે કે સમય રૈનાએ કોર્ટની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને ખુલ્લેઆમ અમારા આદેશોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. જો તમને તમારા માર્ગો કેવી રીતે સુધારવા અથવા સમાજના સભ્યોની લાગણીઓનો આદર કરવો તે ખબર નથી, તો તમારે પરિણામો ભોગવવા પડશે." કૉમેડિયનના વકીલે અંતિમ તક માંગતા, ઉદારતા માટે અપીલ કરી.
ત્યારબાદ, સુપ્રીમ કોર્ટે દંડ ₹10 લાખથી ઘટાડીને ₹3 લાખ કર્યો, ચેતવણી આપી કે જો આગામી સુનાવણીમાં કોર્ટ અસંતુષ્ટ રહેશે તો ₹30 લાખનો દંડ લાદવામાં આવશે. ગયા વર્ષે, સુપ્રીમ કોર્ટે અપંગ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ વાંધાજનક અને અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાના આરોપમાં સમય રૈના સહિત પાંચ હસ્તીઓ અને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયનોને સમન્સ પાઠવ્યા હતા.
Supreme Court slams comedian Samay Raina, saying he has taken the court for a ride and has brazenly violated the orders of the court.— ANI (@ANI) July 14, 2026
Supreme Court also imposes a fine of Rs 3 lakh each on Raina and others for not complying with the apex court’s previous direction. Supreme… pic.twitter.com/RgObQN9txq
તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, કોઈ ચોક્કસ સમુદાય અથવા વર્ગના વ્યક્તિઓનું અપમાન કરતા કોઈપણ ભાષણ પર રોક લગાવવામાં આવશે. કૉમેડિયનને દર મહિને દિવ્યાંગજનો માટે ફંડ એકઠું કરનારો શો યોજવાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની વાર્તા પ્રેરણાદાયી હોવી જોઈએ. દિવ્યાંગોની મજાક ઉડાવતી વિવાદાસ્પદ કૉમેન્ટ્સ 'ઈન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ'માં કરવામાં આવી હતી.
ગયા વર્ષે સુનાવણી દરમિયાન, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંતે કહ્યું હતું કે, "અમે તમારા પર સામાજિક જવાબદારી મૂકી રહ્યા છીએ, દંડાત્મક નહીં. તમે સમાજમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ છો. જો તમે ખૂબ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી છે, તો તેને અન્ય લોકો સાથે શેર કરો."
નોંધનીય છે કે, ક્યોર એસએમએ ફાઉન્ડેશને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ સામે "અસંવેદનશીલ ટિપ્પણીઓ" કરવાના આરોપસર કાર્યવાહી કરવા માટે અરજી દાખલ કરી હતી. ક્યોર એસએમએ ફાઉન્ડેશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ અપરાજિતા સિંહે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે હાસ્ય કલાકારોએ અપંગ લોકો માટે કેટલાક કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું હતું, ત્યારે તેઓએ કોર્ટના નિર્દેશ મુજબ ફાઉન્ડેશનનો સંપર્ક કર્યો ન હતો.
અપરાજિતા સિંહે કોર્ટને કહ્યું, "મને ખબર નથી કે, તેઓ કેવા પ્રકારના યુવા આઇકોન છે... આ વિચાર જ મારા રુંવાડા ઉભા કરી દે છે. સમય રૈના દ્વારા માફી માંગવામાં આવી હોવાના કોઈ નક્કર પુરાવા નથી." સમય રૈનાના વકીલે જણાવ્યું કે, તેમની પાસે ક્યોર એસએમએ ફાઉન્ડેશનની સંપર્ક વિગતો નથી, જેના કારણે તેઓએ તેમનો સંપર્ક કર્યો નથી. રૈનાના વકીલે ઉમેર્યું, "દિવ્યાંગ લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને ફોટોગ્રાફ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે; જોકે, તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે અપરાજિતાના ક્લાયન્ટ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત થઈ શક્યો નહીં. અમે અમારા ક્લાયન્ટને આ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરીશું."
આ પણ વાંચો: