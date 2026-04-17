પવન ખેરાને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી કોઈ રાહત મળી નથી; 20 એપ્રિલ સુધી રક્ષણ માટેની અરજી ફગાવી
કોર્ટે પવન ખેરાની અરજી ફગાવી દીધી છે, જેમાં તેમણે તેલંગાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીનને મંગળવાર સુધી લંબાવવાની માંગ કરી હતી.
Published : April 17, 2026 at 1:48 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની રિંકી ભુઇંયા સાથે જોડાયેલા પાસપોર્ટ વિવાદમાં 20 એપ્રિલ સુધી રક્ષણ માટે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની અરજી ફગાવી દીધી છે.
કોર્ટે કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાને આસામના મુખ્યમંત્રીની પત્ની સામે લગાવવામાં આવેલા આરોપોના સંદર્ભમાં આસામ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે આસામ કોર્ટને કોંગ્રેસ નેતાની આગોતરા જામીન અરજી ઝડપી બનાવવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.
5 એપ્રિલના રોજ એક પત્રકાર પરિષદમાં, ખેરાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આસામના મુખ્યમંત્રીની પત્ની રિંકી ભુઇંયા શર્મા પાસે અનેક પાસપોર્ટ અને વિદેશી સંપત્તિ છે જે 9 એપ્રિલે રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સરમાના ચૂંટણી સોગંદનામામાં જાહેર કરવામાં આવી નથી. મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા અને તેમની પત્નીએ આ આરોપોને ખોટા અને બનાવટી ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા.
Supreme Court rejects Congress leader Pawan Khera’s plea seeking to extend transit anticipatory bail granted to him earlier by the Telangana High Court till Tuesday on the ground of enabling him approach any jurisdictional court in Assam in the case where Khera is alleged to have…— ANI (@ANI) April 17, 2026
ન્યાયાધીશ જે.કે.ની બેન્ચે આ આરોપોને ખોટા અને બનાવટી ગણાવ્યા હતા. મહેશ્વરી અને અતુલ એસ. ચાંદુરકરે શુક્રવારે ખેરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક સિંઘવીની દલીલો પર વિચાર કર્યો અને કોંગ્રેસ નેતાની અરજી પર સુનાવણી કરી રહેલી આસામ કોર્ટને સુપ્રીમ કોર્ટ અને તેલંગાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા આ મામલે કરવામાં આવેલી કોઈપણ પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓ પર વિચાર ન કરવા જણાવ્યું.
બેન્ચે આસામ કોર્ટને ખેરાની અરજી ઝડપી બનાવવા પણ કહ્યું. 15 એપ્રિલના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તેલંગાણા હાઈકોર્ટના ખેરાને આ કેસમાં એક અઠવાડિયાના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન આપવાના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો હતો.
આસામ સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ દલીલ કરી હતી કે આ મામલો પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રનો અભાવ ધરાવે છે અને ખેરાની અરજીમાં તેમણે તેલંગાણા હાઈકોર્ટનો સંપર્ક શા માટે કર્યો તે સમજાવવામાં આવ્યું નથી.
ગુવાહાટી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખેરા વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 175 (ચૂંટણીના સંદર્ભમાં ખોટું નિવેદન), 35 (શરીર અને મિલકતના ખાનગી બચાવનો અધિકાર) અને 318 (છેતરપિંડી) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.