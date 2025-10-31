એક્સક્લુઝિવ: કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ પીએમ મોદીને કહ્યા'બહુરૂપિયા', કહ્યું 'સરદાર પટેલ પર ભાજપનું રાજકારણ બિહારમાં ચાલશે નહીં'
કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા પવન ખેરાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે બિહારમાં સરકાર બનાવવા માટે ભારતીય જૂથ જરૂરી કરતાં વધુ ધારાસભ્ય બેઠકો જીતશે.
પટણા : લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં મુઝફ્ફરપુરના સકરા ખાતે એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતા જાહેર કર્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મત માટે કંઈ પણ કરી શકે છે. સ્ટેજ પર નાચી પણ શકે છે અને છઠ પૂજા પર નાટક કરી શકે છે.
બીજી તરફ, મુઝફ્ફરપુર ખાતેની તેમની રેલીમાં બોલતા મોદીએ વળતો પ્રહાર કર્યો કે રાહુલે છઠ પૂજા અને તેના ભક્તોનું નિર્લજ્જતાથી અપમાન કર્યું છે.
ચૂંટણીનો માહોલ ચરમસીમાએ પહોંચતા, ETV ભારતે કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC)ના સભ્ય અને પાર્ટીના મીડિયા અને પ્રચાર વિભાગના અધ્યક્ષ પવન ખેરાનો આ મુદ્દા અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે ઇન્ટરવ્યૂ લીધો.
ETV ભારત: તમે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી બિહારનો પ્રવાસ કરી રહ્યા છો અને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છો. તમારા શું અવલોકનો છે?
પવન ખેરા: બિહારમાં પરિવર્તનનો સંપૂર્ણ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્ય આ વખતે આવા પરિવર્તન માટે ક્યારેય તૈયાર નહોતું. કારણ કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં તેણે સંપૂર્ણ રીતે સહન કર્યું છે. બે પેઢીઓ નાશ પામી છે. નવી પેઢી સમજી ગઈ છે કે જો પરિવર્તન હવે નહીં આવે, તો રાજ્ય 30 થી 40 વર્ષ પાછળ જશે.
ETV ભારત: રાહુલ ગાંધી આ ચૂંટણીમાં કેટલા જોરશોરથી પ્રચાર કરવાના છે?
ખેરા: તેઓ કેટલીક રેલીઓને સંબોધિત કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા, પરંતુ રાજ્યના વિવિધ ખૂણાઓથી માંગ આવવાને કારણે અમારે તેમની સંખ્યા વધારવી પડી. મુઝફ્ફરપુર અને દરભંગામાં તેમની રેલીઓ પછી માંગ વધી ગઈ. અમે તમને સમયપત્રક વિશે જણાવીશું, પરંતુ રાહુલ સતત બિહાર આવશે.
ETV ભારત: રાહુલે વડા પ્રધાનને ડ્રામેબાઝ (નાટકમાં વ્યસ્ત રહેનાર વ્યક્તિ) કહ્યા છે?
ખેરા: શું તે (મોદી) ડ્રામેબાઝ નથી? જો આપણે આવા વ્યક્તિને ડ્રામેબાઝ નહીં કહીએ, તો આપણે શું કહીશું? જો આપણે બંગાળની ચૂંટણીમાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોર બનનાર વ્યક્તિને ડ્રામેબાઝ કે બહુરૂપિયા (નકલ કરનાર) નહીં કહીએ, તો આપણે તેને શું કહીશું? રાહુલજીએ હળવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો; નહીં તો, બહુરૂપિયા વધુ યોગ્ય હોત .
ETV ભારત: પણ કોઈને નાચનેવાલા (નૃત્યાંગના) કહેવાનો?
ખેરા: પ્રધાનમંત્રીએ મુજરા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો (સ્ત્રીઓ દ્વારા શાસકો અથવા શ્રીમંત પુરુષોના મનોરંજન માટે વપરાતો નૃત્ય પ્રકાર). શું તે સારું હતું? તેમના મુખમાંથી મુજરા શબ્દ સારો નીકળ્યો છે, પરંતુ નાચ (નૃત્ય) શબ્દનો ઉપયોગ ખોટો છે. આપણે રાજકારણમાં છીએ. લોકશાહી અહીં છે. ટોણા અને ટીકાઓ થશે. જો તમારે છુઇમુઇ (છોડ નહીં, મને સ્પર્શ કરો, વનસ્પતિ નામ મીમોસા પુડિકા) બનવું હોય તો રાજકારણથી દૂર થઈ જાઓ.
ETV ભારત: રાહુલ ગાંધી શા માટે સતત અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એ નિવેદન પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે કે તેમણે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર રોકવા માટે વડા પ્રધાન મોદી પર દબાણ કર્યું હતું?
ખેરા: ભારતનું વારંવાર અપમાન થઈ રહ્યું છે. તેઓ દેશના વડા પ્રધાન છે. ભારતનું અપમાન થઈ રહ્યું છે, અને તેઓ ચૂપ છે! ટ્રમ્પ આખી દુનિયામાં ફરે છે અને આપણા દેશને બદનામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ વડા પ્રધાન ચૂપ છે કારણ કે તેમને ભારતના અપમાનની કોઈ પરવા નથી.
ETV ભારત: તેમનું મૌન રાજદ્વારીનો એક ભાગ હોઈ શકે છે.
ખેરા: આ કોઈ રાજદ્વારી વાત નથી. અદાણી સાથે તેમના મૌન પાછળનું રહસ્ય છુપાયેલું છે. અમેરિકામાં ઉદ્યોગપતિ વિરુદ્ધ અનેક કેસ ચાલી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી અદાણી વિરુદ્ધના કેસ બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી વડા પ્રધાન આપણા દેશનું અપમાન સહન કરતા રહેશે.
ETV ભારત: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ (રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ) નિમિત્તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પટનામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું.
ખેરા: જ્યારે બિહારમાં કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે તેના વિશે વાત કરવાની શું જરૂર હતી? આ બધા લોકો નાટકબાજ છે . આજે પણ ગુજરાતમાં આરએસએસના મુખ્યાલયમાંથી સરદાર પટેલ વિરુદ્ધ પુસ્તકો મફતમાં વહેંચવામાં આવે છે. જ્યારે તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આરએસએસ) પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો ત્યારે આ લોકોએ તેમના પુતળા બાળ્યા હતા.
આ એ પણ દર્શાવે છે કે આ લોકો ડરશે અને એવી વ્યક્તિની પૂજા કરશે જે RSSની એક અંજીરની પણ કાળજી રાખે છે. આ જ સંઘ (RSS) નું સત્ય છે.
ETV ભારત: બિહારમાં એક ખાસ જાતિ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાથે ઓળખાય છે. શું અમિત શાહે અહીં કોન્ફરન્સ યોજવાનું કારણ આ હોઈ શકે?
ખેરા: માફ કરશો. સરદાર પટેલ કોઈ ખાસ જાતિના નેતા નથી. તેઓ આખા દેશના નેતા છે. તેઓ એ બધાના નેતા છે જેનું હૃદય દેશ માટે ધડકે છે.
ETV ભારત: શું તમને લાગે છે કે ભાજપ અને RSS વલ્લભભાઈ પટેલના નામ અને વારસાને છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે?
ખેરા: તેમને પ્રયાસ કરવા દો. તેમની પાસે પોતાનો કોઈ હીરો કે નેતા નથી, તેથી તેઓ અહીં-ત્યાં દિગ્ગજ નેતાઓને હડપ કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે, પરંતુ સત્ય બદલી શકાતું નથી. જો પટેલ RSS પ્રત્યે થોડી પણ ઉદારતા દાખવતા હોત, તો તેઓ જન સંઘ (ભાજપનો પુરોગામી માનવામાં આવતો ભારતીય જન સંઘ) અથવા હિન્દુ મહાસભામાં હોત. લોકોએ વિચારવું જોઈએ કે દેશના તમામ ટોચના નેતાઓએ કોંગ્રેસને કેમ પસંદ કરી.
ETV ભારત: બિહાર ચૂંટણી પર પાછા ફરીએ તો, કોંગ્રેસ અને તેના ગઠબંધન ભાગીદારો વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ લડાઈનું દૃશ્ય શું છે? આવી પરિસ્થિતિ શા માટે ઊભી થઈ?
ખેરા: દરેક બેઠકની પોતાની પરિસ્થિતિ હોય છે. પરિસ્થિતિ અને પરિબળો એવા છે કે મૈત્રીપૂર્ણ લડાઈ યોગ્ય છે. કોંગ્રેસ છ બેઠકો માટે અન્ય ભાગીદારો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ લડાઈમાં છે. જીતેગા બિહાર. બિહાર બદલો, સરકાર બદલો (બિહાર જીતશે. બિહાર બદલો, સરકાર બદલો).
ETV ભારત: બિહાર ચૂંટણીમાં ભારત કેટલી બેઠકો જીતશે?
ખેરા: 243 સભ્યોની બિહાર વિધાનસભામાં સરકાર બનાવવા માટે જરૂર કરતાં વધુ.
