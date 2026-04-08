કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, જામીન માટે હાઈકોર્ટ પહોંચ્યા

ધરપકડથી બચવા માટે પવન ખેરાએ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. તેમણે હિમંતા અને તેમના પરિવાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા.

ધરપકડથી બચવા માટે પવન ખેરાએ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. તેમણે હિમંતા અને તેમના પરિવાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા.
ધરપકડથી બચવા માટે પવન ખેરાએ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. તેમણે હિમંતા અને તેમના પરિવાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. (ANI)
Published : April 8, 2026 at 9:07 PM IST

હૈદરાબાદ/ગુવાહાટી: કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ બુધવારે તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે, જેમાં આસામ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલા કેસમાં ધરપકડથી વચગાળાનું રક્ષણ મેળવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આસામ પોલીસે ખેરા સામે માનહાનિ, બનાવટી અને ગુનાહિત કાવતરાંનો કેસ દાખલ કર્યો છે.

પવન ખેરાએ ગુવાહાટી હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી પણ દાખલ કરી હતી. જોકે, રસ્તામાં ધરપકડના ડરથી તેમણે તેલંગાણા હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. ખેરાએ પોતાની અરજીમાં આસામ કોર્ટમાં અપીલ કરવા માટે ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીનની માંગ કરી હતી.

આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે પવન ખેરાએ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની રિંકી ભૂયાન પર અનેક વિદેશી પાસપોર્ટ અને વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો. ગયા રવિવારે દિલ્હી અને ગુવાહાટીમાં પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી મીડિયા વિભાગના અધ્યક્ષ પવન ખેરાએ મુખ્યમંત્રીની પત્ની રિંકી ભૂયાન શર્મા પર ત્રણ દેશોના પાસપોર્ટ રાખવાનો અને યુએસમાં રૂપિયા 52,000 કરોડની કંપનીઓ ધરાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી અને રિંકી ભૂયાન શર્માએ આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીની પત્નીએ રવિવારે રાત્રે ખેરા વિરુદ્ધ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ, આસામ પોલીસે ખેરાના દિલ્હી નિવાસસ્થાનની તપાસ કરી હતી. જોકે, ખેરા ત્યાં હાજર નહોતા. મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે પવન ખેરા દિલ્હી છોડીને હૈદરાબાદમાં છૂપાઈ ગયા છે. જોકે, પવન ખેરાનું ઠેકાણું હાલમાં અજાણ છે.

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ કહ્યું, "આ આરોપો લગાવતા પહેલા તેમણે વિદેશ મંત્રીને પૂછવું જોઈતું હતું. ખડગેજી ઘરડા થઈ ગયા છે, છતાં તેઓ હજુ પણ ગાંડાની જેમ બોલે છે. આસામ પોલીસ પાતાળમાંથી પણ લોકોને શોધી શકે છે. મને શંકા છે કે રાહુલ ગાંધીએ તેમને આ દસ્તાવેજો આપ્યા છે. તેથી, આ મામલો રાહુલ ગાંધી સુધી પણ પહોંચશે. અમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. આ આસામ છે."

દરમિયાન, પવન ખેરાએ બુધવારે એક વીડિયો જાહેર કર્યો, જેમાં ફરી એકવાર મુખ્યમંત્રી અને તેમની પત્ની પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. ખેરાએ કહ્યું કે તેઓ રાહુલ ગાંધીના સૈનિક છે અને કોઈથી ડરતા નથી. તેમણે કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં એમ પણ કહ્યું કે "અપશબ્દ" વાપરવા અને પોલીસ દ્વારા પીછો કરાવાને બદલે, મુખ્યમંત્રીએ કોંગ્રેસ દ્વારા પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જોઈએ.

કોંગ્રેસે કહ્યું કે ખેરાનો વીડિયો "અજ્ઞાત સ્થળ"થી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે. ખેરાએ કહ્યું, "તમે જોઈ રહ્યા છો કે આસામના મુખ્યમંત્રી તમામ પ્રકારની યુક્તિઓનો આશરો લઈ રહ્યા છે. ગઈકાલે, 100 પોલીસકર્મીઓ મારા ફ્લેટ પર પહોંચ્યા અને મારા ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ લઈ ગયા."

તેમનો દાવો છે કે, "હું જ્યાં પણ જાઉં છું, અથવા તેઓ વિચારે છે કે હું ગયો છું, ત્યાં તેઓ પોલીસ મોકલે છે. કેમ? કોંગ્રેસે પ્રશ્નો જ તો પૂછ્યા છે. તમે કોંગ્રેસ અને મને કેમ ચૂપ કરવા માંગો છો? જવાબ આપવાને બદલે, તમે બધાને ગાળો આપી રહ્યા છો અને પોલીસને પાછળ છોડી રહ્યા છો."

ખેરાએ કહ્યું, "તમને ડરાવવાની આદત હશે, પણ અમને નથી. કારણ એ છે કે હું મેવાડનો છું, એક કોંગ્રેસી છું, રાહુલ ગાંધીનો સૈનિક છું. હું ડરીશ નહીં, પરંતુ જો મારે પ્રશ્નો પૂછવાનું ચાલુ રાખવું પડે, તો હું ચોક્કસપણે તમારી પોલીસને ટાળી રહ્યો છું."

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે વિરુદ્ધ શર્માની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "તમે એવી વ્યક્તિ સામે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરો છો જેનો રાજકીય અનુભવ તમારી ઉંમર કરતા મોટો છે... આ આસામી સંસ્કૃતિ નથી."

કેટલાક દસ્તાવેજો બતાવતા તેમણે કહ્યું કે, ઇજિપ્તીયન પાસપોર્ટ, એન્ટિગુઆ-બાર્બાડોસ પાસપોર્ટ અને યુએઈ ગોલ્ડન વિઝાના દાવાઓની તપાસ થવી જોઈએ. ખેરાએ કહ્યું કે આસામના મુખ્યમંત્રીએ શર્મા અને તેમની પત્નીની સંપત્તિ સંબંધિત પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જોઈએ. તેમણે પૂછ્યું, "શું તમે અથવા તમારા પરિવારના કોઈ સભ્યએ નકલી KYC દ્વારા શેલ કંપનીઓ ખોલી છે? શું તમારા ભાઈની પત્ની અને પુત્ર દુબઈમાં રહે છે?"

