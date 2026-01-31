પટણા NEET વિદ્યાર્થી મૃત્યુ કેસમાં મોટો નિર્ણય: નીતિશ કુમારે તપાસ CBIને સોંપી, સમ્રાટ ચૌધરીએ જાહેરાત કરી
પટણા NEET વિદ્યાર્થીના શંકાસ્પદ મૃત્યુની CBI તપાસ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે તપાસ CBIને સોંપવાની ભલામણ કરી છે.
Published : January 31, 2026 at 11:46 AM IST
પટણા: બિહાર સરકારે પટણામાં શંભુ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં NEET વિદ્યાર્થીના શંકાસ્પદ મૃત્યુનો કેસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને સોંપવાની ભલામણ કરી છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખીને ઘટનાની CBI તપાસની વિનંતી કરી છે (કેસ નંબર 14/26). નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ તેમના X એકાઉન્ટ પર આ માહિતી શેર કરી છે.
NEET વિદ્યાર્થી મૃત્યુ કેસમાં CBI તપાસ:
સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક, નિષ્પક્ષ અને ન્યાયી હોવી જોઈએ, જેથી પીડિત પરિવારને સંપૂર્ણ ન્યાય મળે અને શંકા માટે કોઈ જગ્યા ન રહે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે ભારત સરકારને પટણામાં NEET વિદ્યાર્થીની હત્યાની CBI તપાસનો આદેશ આપવા વિનંતી કરી છે.
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) January 31, 2026
"બિહારના માનનીય મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે ભારત સરકારને વિનંતી કરી છે કે પટણામાં NEET વિદ્યાર્થીની હત્યા (કેસ નં. 14/26) માં CBI તપાસનો આદેશ આપવામાં આવે. ઘટનાની પારદર્શક અને ન્યાયી તપાસ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે." - સમ્રાટ ચૌધરી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી
પરિવારનો અસંતોષ અને પોલીસ સામે આરોપો:
શુક્રવારે, મૃતક વિદ્યાર્થીના પરિવારે બિહારના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) વિનય કુમારના નિવાસસ્થાને મુલાકાત લીધી. મીડિયા સાથે વાત કરતા, મૃતકની માતાએ તપાસ પ્રક્રિયા પ્રત્યે ઊંડો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો. તેણીએ આરોપ લગાવ્યો કે પોલીસ ન્યાયી તપાસ કરી રહી નથી અને કેસને દબાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. પરિવારે કહ્યું કે તેમને હજુ સુધી ન્યાયની કોઈ ઝલક દેખાઈ નથી.
ભાઈએ પીડા વ્યક્ત કરી:
મૃતક વિદ્યાર્થીના ભાઈએ ભાવનાત્મક રીતે કહ્યું કે તેઓ ન્યાયની આશામાં DGPના નિવાસસ્થાને ગયા હતા, પરંતુ તેમને એવું લાગ્યું કે તેઓ પોતે દોષિત છે. તેમણે કહ્યું કે તેમની માતા રડતી બહાર આવી. ભાઈએ એવો પણ પ્રશ્ન કર્યો કે ગૃહમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી તેમને કેમ બોલાવી રહ્યા છે અને કયા આધારે તેમને મળવા જોઈએ.
"અમે અહીં ન્યાય માટે આવ્યા છીએ. અમને કોઈ પણ પ્રકારનો ન્યાય મળી રહ્યો નથી. અમારી સાથે એવું વર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે જાણે અમે જ દોષિત છીએ. હવે સમ્રાટ ચૌધરી ફોન કરી રહ્યા છે. અમને કહો કે અમે તેમને કયા આધારે મળવું જોઈએ. મારી માતા રડતા રડતા ડીજીપીના ઘરેથી નીકળી ગઈ." - મૃતકનો ભાઈ
ગૃહમંત્રીએ ઉચ્ચ અધિકારીઓને બોલાવ્યા:
પરિવારના ગંભીર આરોપો બાદ, રાજકીય અને વહીવટી સ્તરે મામલો ગરમાયો, અને ગૃહમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ ડીજીપી અને મુખ્ય સચિવને બોલાવ્યા. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તપાસમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં અને દોષિત ઠરશે તો સંડોવાયેલા અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ફોરેન્સિક રિપોર્ટ જાતીય હુમલાની શંકાને મજબૂત:
પટણા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, પરિવારે વિદ્યાર્થીનીના કેટલાક કપડાં સોંપ્યા, જે યોગ્ય રીતે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ને મોકલવામાં આવ્યા હતા. FSL રિપોર્ટમાં કપડાં પર માનવ શુક્રાણુના નિશાન જોવા મળ્યા, જેનાથી જાતીય હુમલાની શંકા વધુ મજબૂત બની.
ડીએનએ મેચિંગ પ્રક્રિયા:
FSL સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જૈવિક પુરાવાઓમાંથી DNA પ્રોફાઇલ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રોફાઇલની સરખામણી SIT દ્વારા ઓળખાયેલા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ અને અન્ય શંકાસ્પદોના DNA સાથે કરવામાં આવશે. પોલીસનો દાવો છે કે વૈજ્ઞાનિક પુરાવા તપાસને નિર્ણાયક દિશા આપશે.
SIT તપાસ:
કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, પટના પોલીસે એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. SIT એ અત્યાર સુધીમાં 45-50 લોકોની પૂછપરછ કરી છે, જેમાં હોસ્ટેલ મેનેજમેન્ટ, અન્ય વિદ્યાર્થીઓ, સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને મૃતકના સંપર્કમાં રહેલા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આશરે 25 લોકો પાસેથી DNA નમૂના પણ લેવામાં આવ્યા છે. જોકે, AIIMS તરફથી અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે, જે મૃત્યુના કારણ અંગે અંતિમ સ્પષ્ટતા આપશે.
ઘટનાઓનો સમગ્ર ક્રમ
આ કેસ જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં પ્રકાશમાં આવ્યો હતો જ્યારે વિદ્યાર્થી તેના રૂમમાં બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. 11 જાન્યુઆરીએ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું. શરૂઆતમાં, પોલીસે તેને આત્મહત્યા કે કુદરતી મૃત્યુ માન્યું હતું, પરંતુ પરિવારે બળાત્કાર પછી હત્યાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. વિદ્યાર્થીનીના શરીર પર ઈજાના નિશાન મળી આવતા કેસ વધુ ગહન બન્યો.
ઘટના બાદ, પોલીસ અને હોસ્પિટલની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઉભા થયા. પરિવારે આરોપ લગાવ્યો કે સમયસર સારવાર આપવામાં આવી ન હતી અને પુરાવા સાચવવામાં આવ્યા ન હતા. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ સીસીટીવી ફૂટેજ, કોલ ડિટેલ્સ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટમાંથી નવા તથ્યો બહાર આવ્યા. 25 જાન્યુઆરીએ કપડાં પર વીર્યની પુષ્ટિ થયા પછી, કેસ બળાત્કાર અને હત્યા તરફ વળ્યો. હવે, આ કેસ વિદ્યાર્થીઓની સલામતી, સિસ્ટમની કામગીરી અને નિષ્પક્ષ તપાસ અંગે એક મોટો વિવાદ બની ગયો છે.
આ પણ વાંચો: