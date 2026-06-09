ખાન સરને મોટી રાહત: પટના સિવિલ કોર્ટે ફાયરિંગ મામલે ધરપકડ પર લગાવી રોક
ખાન સરના વકીલે કોર્ટમાં કહ્યું કે ખાન સરે પોતે કોઈ ફાયરિંગ કર્યું નથી, તેથી તેમના પર આર્મ્સ એક્ટની કાર્યવાહી યોગ્ય નથી
Published : June 9, 2026 at 5:38 PM IST
પટના : પટના સિવિલ કોર્ટે શિક્ષક ખાન સરને તેમના કોચિંગ સેન્ટરમાં ફાયરિંગની ઘટનાના સંદર્ભમાં ધરપકડ પર રોક લગાવીને થોડી રાહત આપી છે. મંગળવારે જિલ્લા કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ રૂપેશ દેવે આ ચુકાદો આપ્યો હતો. ખાન સરના વકીલ અરવિંદ કુમાર મૌરે સોમવારે આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી હતી. આ સાથે જ ધરપકડ કરાયેલા બે સુરક્ષા ગાર્ડ માટે પણ જામીન અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
રોશન આનંદની અરજી ફગાવી
ધરપકડ કરાયેલા બે સુરક્ષા ગાર્ડ અને શિક્ષક રોશન આનંદની જામીન અરજીઓ અંગે પણ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પટના સિવિલ કોર્ટમાં કાર્યવાહી દરમિયાન, ન્યાયાધીશે રોશન આનંદની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. સોમવારની સુનાવણી બાદ ન્યાયાધીશે ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો.
બચાવ પક્ષની દલીલો
સુનાવણી દરમિયાન, ખાન સરના વકીલે દલીલ કરી હતી કે FIRમાં લગાવવામાં આવેલી કલમો તેમના ક્લાયન્ટને લાગુ પડતી નથી. બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે આર્મ્સ એક્ટ હેઠળની કાર્યવાહી ગેરવાજબી હતી કારણ કે ખાન સરે વ્યક્તિગત રીતે કોઈ ગોળીબાર કર્યો ન હતો. તેમના વકીલે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે પોલીસે વિરોધી પક્ષના દબાણ હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો અને નિષ્પક્ષ કે વિગતવાર તપાસ કર્યા વિના FIR દાખલ કરી હતી. તેમણે કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે ખાન સરનો સુરક્ષા ગાર્ડ સાથે કોઈ સીધો સંબંધ નથી, કારણ કે સુરક્ષા કર્મચારીઓને ખાનગી એજન્સી દ્વારા રાખવામાં આવ્યા હતા.
"હવે ખાન સર ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરને મળીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરી શકે છે. ખાન સરના ફરાર થવાની કોઈ જાણકારી નથી, ન તો તેમને આ જાણકારી છે કે તેમના મુવક્કિલ ક્યાં છે." - અરવિંદ કુમાર મઉર, ખાન સરના વકીલ
ફરિયાદ પક્ષનો વિરોધ
બીજી તરફ, સરકારી વકીલે આગોતરા જામીનનો વિરોધ કરતાં કહ્યું હતું કે સુરક્ષા ગાર્ડોએ ફૈઝલ ખાન ઉર્ફે ખાન સરના કહેવાથી ગોળીબાર કર્યો હતો. ફરિયાદ પક્ષે દાવો કર્યો હતો કે પ્રદીપ કુમાર નામના સુરક્ષા ગાર્ડે વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાવવાના ઈરાદાથી ખાન સરના નિર્દેશ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. ફરિયાદ પક્ષે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે જાહેર સ્થળે ગોળીબાર કરવા માટે નહીં, પરંતુ વ્યક્તિગત સુરક્ષા કારણોસર પ્રશ્નાર્થ ગાર્ડને હથિયાર પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું; તેથી, આ બાબત પર ગંભીર વિચારણાની જરૂર છે.
ગુનાહિત ઇતિહાસ પર ચર્ચા
ફરિયાદ પક્ષના આરોપોને નકારી કાઢતાં, બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે ઘટના દરમિયાન સંસ્થાની સુરક્ષા જોખમમાં હતી અને એક ટોળું પરિસર તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. પરિણામે, સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા કોઈપણ પગલાં સંસ્થાને સુરક્ષિત રાખવા માટે હતા. દરમિયાન, ખાન સરના ગુનાહિત ઇતિહાસના સંદર્ભમાં ફરિયાદ પક્ષના સંદર્ભ અંગે, તેમના વકીલે જણાવ્યું હતું કે અગાઉના કેસ ધરણા, વિરોધ પ્રદર્શન અને જાહેર આંદોલનો સાથે જોડાયેલા હતા, અને તેથી તેને ગંભીર ગુનાહિત રેકોર્ડ તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાતા નથી.
પોલીસ પાસેથી કેસ ડાયરીની માંગ
સિવિલ કોર્ટની બહાર મીડિયા સાથે વાત કરતાં, ખાન સરના વકીલ અરવિંદ કુમાર મૌરે જણાવ્યું હતું કે ખાન સરને વચગાળાની રાહત આપવામાં આવી છે અને માનનીય કોર્ટે તેમની ધરપકડ પર રોક લગાવી દીધી છે. કેસની આગામી સુનાવણી 20 જૂને થવાની છે. પટના પોલીસને કેસ ડાયરી રજૂ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
"ખાન સર હવે તપાસ અધિકારીને મળી શકે છે અને વાર્તાનો પોતાનો પક્ષ રજૂ કરી શકે છે. ખાન સર ફરાર થયા હોવાનું સૂચવતી કોઈ માહિતી નથી, કે તેમના ક્લાયન્ટના હાલના ઠેકાણા વિશે કોઈ માહિતી નથી." - અરવિંદ કુમાર મૌર, ખાન સરના વકીલ.
કેસ શું છે?
2 જૂનની રાત્રે, પટનાના જાણીતા ખાન સરના કોચિંગ સેન્ટર પર હુમલો થયો હતો. ખાન સરે હરીફ કોચિંગ સેન્ટર 'જ્ઞાન બિંદુ'ના સંચાલક પર હુમલો અને ગોળીબાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા, જેમાં લોકો ખાન સરના ગાર્ડને માર મારતા અને બેનરો અને પોસ્ટરો ફાડી નાખતા દેખાયા; જોકે, પોલીસે કોઈ ગોળીબારની ઘટનાની પુષ્ટિ કરી ન હતી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં કોઈ હથિયાર ચલાવતું જોવા મળ્યું ન હતું.
વાયરલ વીડિયો સત્ય ઉજાગર કરે છે
આ મામલે કાર્યવાહી કરતાં, પોલીસે જ્ઞાન બિંદુ કોચિંગના સંચાલક રોશન આનંદની ધરપકડ કરી. ત્યારબાદ, સોશિયલ મીડિયા પર એક સીસીટીવી ફૂટેજ ક્લિપ વાયરલ થઈ જેમાં ખાન સરનો પોતાનો ગાર્ડ હથિયાર ચલાવતો જોવા મળ્યો.
ખાન સર વિરુદ્ધ FIR
વીડિયોના આધારે, પોલીસે ખાન સરના બંને ગાર્ડની ધરપકડ કરી. પૂછપરછ દરમિયાન, ગાર્ડે ખાન સરના કહેવા પર ગોળી ચલાવી હોવાની કબૂલાત કરી. ત્યારબાદ, પોલીસે ખાન સર વિરુદ્ધ નામાંકિત FIR નોંધી અને તેમને પકડવા માટે દરોડા પાડ્યા. જોકે, ખાન સર ક્યાં છે તે જાણી શકાયું ન હતું. આ મામલે હવે ખાન સરને ધરપકડ પર રોક મળી ગઈ છે અને તેઓ તપાસ અધિકારીને મળી શકે છે.
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