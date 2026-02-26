બંબુમાં ઝોળી બાંધી દર્દીને લઈ જવાયો હોસ્પિટલ, તેલંગાણાના વેંકટપુરમની વરવી વાસ્તવિક્તા

ETV Bharat / bharat

તેલંગાણાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં તબીબી સુવિધાઓનો અભાવ હોવાની ઉજાગર કરતી એક ઘટના સામે આવી, મજૂર વર્ગ દર્દીને ખભે ઉચકી હોસ્પિટલ લઈ જવા મજબૂર

તેલંગાણામાં એક દર્દીને દોરડાથી લટકાવીને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો.
તેલંગાણામાં એક દર્દીને દોરડાથી લટકાવીને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો.
February 26, 2026

વેંકટપુરમ: બુધવારે વેંકટપુરમ મંડળમાં પરપ્રાંતિય મજૂરોની મુશ્કેલીઓને ઉજાગર કરતી એક ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. તાવથી પીડાતા એક બીમાર મજૂર શ્રમિકને બંબુના સહારે ઝોળી બાંધીને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.

પીડિત કુંગા મંગુ, છત્તીસગઢના બીજાપુર જિલ્લાના બાસાગુડા નજીકના લિંગાગુડા ગામનો રહેવાસી છે, અને તે તેના સાથી મજૂરો સાથે વેંકટપુરમમાં એક સ્થાનિય ખેડૂતના ખેતરમાં ખેતમજૂરી કરવા ગયો હતો.

કામદારોએ જિલ્લાની સીમા પર રેતીના ટેકરામાં કામચલાઉ આશ્રયસ્થાનો બનાવ્યા હતા અને મરચાનો પાક ઉતારવામાં વ્યસ્ત હતા. સાથી કામદારોના જણાવ્યા મુજબ, કુંગા મંગુ છેલ્લા બે દિવસથી તાવથી પીડાતા હતા. બુધવારે તેમની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ અને તેઓ ખૂબ જ નબળા પડી ગયા હતા.

કોઈ પરિવહન નથી, કોઈ મદદ નથી.

દૂરના વિસ્તારમાં યોગ્ય પરિવહન સુવિધાના અભાવે, તેમના સાથી કામદારો તેને એક બંબુમાં ધાબળાની ઝોળી બનાવીને ઉંચકીને રેતીના કાંઠાથી લગભગ બે કિલોમીટર દૂર વેંકટપુરમ શહેરમાં સારવાર અર્થે લઈ ગયા હતા. આ દૃશ્ય જોઈને ઘણા સ્થાનિક લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.

વેંકટપુરમ પહોંચ્યા પછી, કામદારો બીમાર વ્યક્તિને તેના વતન પાછા લઈ જવાની આશામાં બસ સ્ટેન્ડ પર રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જોકે, માહિતી મળતાં જ, ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ 108 આવી પહોંચી હતી અને બિમાર મજૂરને સ્થાનિક સામાજિક આરોગ્ય કેન્દ્ર લઈ ગઈને દાખલ કર્યો હતો.

તબીબી તપાસ

દર્દીની તપાસ કરનારા મેડિકલ ઓફિસર શિવાજીએ તેમને વાયરલ તાવ હોવાનું નિદાન કર્યું. પ્રાથમિક સારવાર અને તેમની સ્થિતિ સ્થિર થયા બાદ, ડોકટરોએ તેમને રજા આપી દીધી હતી. મજૂરના સંબંધીઓ બાદમાં તેમને વધુ આરામ અને સંભાળ માટે ખાનગી વાહનમાં તેમના વતન પાછા લઈ ગયા હતા.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર દૂરના કૃષિ વિસ્તારોમાં કામ કરતા પરપ્રાંતિય મજૂરો માટે મૂળભૂત તબીબી સુવિધા, પરિવહન સુવિધાઓ અને કલ્યાણ સહાયનો અભાવ ઉજાગર કર્યો છે.

