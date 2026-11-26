પુરૂષ સરકારી કર્મચારીઓને પહેલી વખત મળશે 15 દિવસની પેટરનિટી લીવ, વિજય સરકારનો મોટો નિર્ણય
તમિલનાડુમાં પુરુષ સરકારી કર્મચારીઓને તેમના નવજાત બાળકની સંભાળ રાખવા માટે 15 દિવસની પેટરનિટી લીવ મળશે.
Published : November 26, 2026 at 5:30 PM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે ગુરુવારે પુરુષ સરકારી કર્મચારીઓ માટે 15 દિવસની પેટરનિટી લીવ (પિતૃત્વ રજા)ની જાહેરાત કરી છે. રાજ્યમાં પુરુષ સરકારી કર્મચારીઓને આ સુવિધા પહેલી વાર આપવામાં આવી છે.
સરકારે એક સત્તાવાર જાહેરાતમાં જણાવ્યું હતું કે, પુરુષ સરકારી કર્મચારીઓ 15 દિવસની પેટરનિટી લીવનો લાભ લઈ શકે છે. તેઓ બાળકના જન્મના 15 દિવસ પહેલા અથવા છ મહિનાની અંદર આ રજા લઈ શકે છે.
જોકે તમિલનાડુમાં મહિલા સરકારી કર્મચારીઓને હાલમાં 365 દિવસની મેટરનિટી લીવ મળે છે, જોકે, પુરુષ કર્મચારીઓ તરફથી એવી વિનંતી કરવામાં આવી છે કે, તેમને પણ મેટરનિટી લીવ જેટલી રજા મળવી જોઈએ.
આ વિષયમાં ધ્યાનપૂર્વક વિચારણા કર્યા બાદ, તમિલનાડુ સરકારે રાજ્યમાં પહેલીવાર પેટરનિટી લીવ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી વિજયે આ સંદર્ભમાં એક સત્તાવાર આદેશ જારી કર્યો છે.
તમિલનાડુમાં પહેલીવાર પેટરનિટી લીવ
સરકારી આદેશમાં જણાવાયું છે કે, બાળકના જન્મની આસપાસનો સમય માતા અને બાળક બંને માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ સમય દરમિયાન, પિતા માટે માતાને શારીરિક અને ભાવનાત્મક ટેકો આપવો અને બાળકની સંભાળ રાખવામાં મદદ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.
મહિલા સરકારી કર્મચારીઓને આપવામાં આવતી 365 દિવસની મેટરનિટી લીવ માતૃત્વ અને બાળકની સાર સંભાળને અપાતા મહત્વને દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, પુરુષ સરકારી કર્મચારીઓને પેટરનિટી લીવ આપવાથી પાડવાથી તેમને કૌટુંબિક જવાબદારીઓ વહેંચવામાં અને બાળ ઉછેરમાં પિતાની સક્રિય ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળશે.
તેથી, તમિલનાડુ સરકારે આ વિનંતી પર વિચાર કર્યો છે અને પરિણીત પુરુષ સરકારી કર્મચારીઓને 15 દિવસની પેટરનિટી લીવ મંજૂર કરી છે, જેનાથી તેઓ તેમના જીવનસાથીના પ્રસૂતિના સમયગાળા દરમિયાન હાજર રહી શકે છે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે આ રજા અપેક્ષિત જન્મ તારીખના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા વાસ્તવિક જન્મ તારીખના છ મહિનાની અંદર મેળવી શકાય છે.
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