બાબા રામદેવની પતંજલિ કંપનીને કોર્ટમાંથી ઝટકો, ગાયનું ઘી ટેસ્ટમાં ફેલ થતા 1.40 લાખનો દંડ થયો
બાબા રામદેવની કંપની પતંજલિનું ઘી પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયું છે, જેના કારણે કોર્ટે કંપની પર દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : November 28, 2025 at 8:15 PM IST
પિથોરાગઢ : ઉત્તરાખંડના સરહદી જિલ્લા પિથોરાગઢમાં બાબા રામદેવની પતંજલિ કંપનીના ઘીના નમૂના પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયા છે. કંપની અને અન્ય ત્રણ ઉદ્યોગપતિઓને રુ.140,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. પિથોરાગઢના ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશનના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર આર.કે શર્માએ આ માહિતી આપી હતી. આ ઘીના નમૂના 2020માં લેવામાં આવ્યા હતા. આ નિર્ણય ગુરુવાર 27 નવેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
પિથોરાગઢના ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશનના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર આર.કે. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, પિથોરાગઢમાં ઘીના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. તેનું રાજ્ય સ્તર (રુદ્રપુર) અને રાષ્ટ્રીય સ્તર (ગાઝિયાબાદ) લેબમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. પરીક્ષણોમાં જાણવા મળ્યું કે ઘી ધોરણોને પૂર્ણ કરતું નથી. આ ઘીનું સેવન કરવાથી આડઅસરો થઈ શકે છે અને બીમારી પણ થઈ શકે છે.
પિથોરાગઢના કાસનીમાંથી ઘીના નમૂના લેવામાં આવ્યા
સહાયક કમિશનર આર.કે. શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, 20 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ, ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દિલીપ જૈને નિયમિત નિરીક્ષણ દરમિયાન પિથોરાગઢના કાસનીમાં કરણ જનરલ સ્ટોરમાંથી પતંજલિ ગાયના ઘીના નમૂના એકત્રિત કર્યા હતા. ત્યારબાદ આ નમૂના રૂદ્રપુરમાં રાજ્ય સરકારની રાજ્ય પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઘી પ્રમાણભૂત ધોરણોથી નીચે હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
પતંજલિના અધિકારીઓને 2021માં આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કંપનીએ લાંબા સમય સુધી કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. જોકે, કંપનીના અધિકારીઓએ પાછળથી 15 ઓક્ટોબર, 2021 ના રોજ ફરીથી પરીક્ષણની વિનંતી કરી. કંપનીએ કેન્દ્રીય પ્રયોગશાળામાં નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કરાવવા સંમતિ આપી. પતંજલિએ આ માટે રુ.5,000ની નિશ્ચિત ફી પણ લીધી.
આ પછી, અધિકારીઓની એક ટીમ 16 ઓક્ટોબર, 2021 ના રોજ ગાઝિયાબાદ (ઉત્તર પ્રદેશ)માં આવેલી રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય પ્રયોગશાળામાં નમૂનાઓનું ફરીથી પરીક્ષણ કરવા ગઈ, જ્યાં ઘીનું ફરીથી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય પ્રયોગશાળાએ 26 નવેમ્બર, 2021 ના રોજ પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો. ત્યાં પણ, પતંજલિ ગાયના ઘીના નમૂનાઓ ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ત્યારબાદ બે મહિના સુધી રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો, અને 17 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ કોર્ટ સમક્ષ કેસ રજૂ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ, પતંજલિને નોટિસ જારી કરવામાં આવી.
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગના અધિકારીએ પુરાવા આપ્યા
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગના અધિકારી દિલીપ જૈને આ કેસમાં પિથોરાગઢના એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસર/એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ યોગેન્દ્ર સિંહની કોર્ટમાં પુરાવા આપ્યા. કોર્ટે ગુરુવારે, 1,348 દિવસ પછી, પતંજલિ આયુર્વેદ લિમિટેડ (ઉત્પાદક) પર રુ.100,000, બ્રહ્મા એજન્સી (વિતરક) પર રુ.25,000 અને કરણ જનરલ સ્ટોર (વેચનાર) પર રુ.15,000 નો દંડ ફટકાર્યો. તેમને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006ની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
