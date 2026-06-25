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હવે પાસપોર્ટ બનાવવો મોંઘો પડશે, 1 જુલાઇથી વધશે નવી ફી

દેશમાં પાસપોર્ટ બનાવવા માટે હવે વધુ ફી ચુકવવી પડશે.

પાસપોર્ટ બનાવવો મોંઘો થયો
પાસપોર્ટ બનાવવો મોંઘો થયો (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 10:11 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે પાસપોર્ટ બનાવવાની ફીને વધારી દીધી છે. નવી ફી 1 જુલાઇ 2026થી લાગુ થશે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ આ ફેરફાર અંગે એક સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે પાસપોર્ટ નિયમો, 1980માં સુધારો કરીને આ નવી ફી નક્કી કરી છે. નવી સૂચના અનુસાર, અરજદારોએ હવે વધારાના ₹1,000 ચૂકવવા પડશે; ખાસ કરીને, પ્રમાણભૂત 36-પાનાના પાસપોર્ટ માટેની ફી ₹1,500 થી વધીને ₹2,500 થઈ ગઈ છે. 'તત્કાલ' સેવા માટેની ફી ₹3,500થી વધારીને ₹5,000 કરવામાં આવી છે.

કેટેગરીના હિસાબથી ફી

સરકારે આ બદલાવ પાસપોર્ટ એક્ટ, 1967ની કલમ 24 હેઠળ કર્યો છે. આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ અલગ અલગ કેટેગરીના પાસપોર્ટ માટે અરજી ફી નક્કી કરવામાં આવી છે. સાથે જ નવા નિયમમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે 15થી 18 વર્ષના સગીર, જે વયસ્ક શ્રેણીમાં અરજી કરે છે તો તેમણે પણ આ ફી ચુકવવી પડશે જે વયસ્કો પર લાગુ છે.

સરકારનું કહેવું છે કે આ સંશોધનથી પાસપોર્ટની સેવાઓને સારી બનાવવા અને પ્રક્રિયાને વધુ વ્યવસ્થિત કરવામાં મદદ મળશે. જોકે, ફી વધવાને કારણે સામાન્ય લોકોએ પાસપોર્ટ બનાવવા માટે પહેલા કરતા વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. જો કોઇ વ્યક્તિ પાસપોર્ટ માટે અરજી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે તો તેને 1 જુલાઇ 2026 બાદ નવી ફીના હિસાબથી પૈસા ચુકવવા પડશે.

પાસપોર્ટ બનાવવાની ફીમાં વધારો

  • 36 પેજ સામાન્ય પાસપોર્ટ- 1,500થી વધીને 2500 રૂપિયા થઇ ગયો છે.
  • 36 પેજ તત્કાલ પાસપોર્ટ- 3500થી વધીને 5000 રૂપિયા થઇ ગયો છે.
  • 60 પેજ સામાન્ય પાસપોર્ટ- 2000થી વધીને 3500 રૂપિયા થઇ ગયો છે.
  • 60 પેજ તત્કાલ પાસપોર્ટ-4000થી વધીને 6000 રૂપિયા થઇ ગયો છે.
  • તત્કાલ પ્રોસેસિંગ માટે 6000 રૂપિયા આપવા પડશે.

આ સિવાય જે લોકો વધુ યાત્રા કરે છે અને તે 60 પેજની પાસપોર્ટ બુકલેટ ઇચ્છે છે તો તેમણે સામાન્ય કેટેગરીમાં 3500 રૂપિયા અને તત્કાલ પ્રોસેસિંગ માટે 6000 રૂપિયા ચુકવવા પડશે.

સીનિયર નાગરિકો અને બાળકો માટે રાહત

ભારત સરકારે 8 વર્ષ સુધીના બાળક અને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સીનિયર નાગરિકો માટે નવી અરજી પર 10 ટકાની છૂટની જોગવાઇ કરી છે પરંતુ આ છૂટ પાસપોર્ટના રી-ઇશ્યૂ પર લાગુ નહીં થાય. પાસપોર્ટ વિશે વધુ જાણકારી અને ઓનલાઇન અરજી માટે તમે Passport Seva Kendra Official Website પર જઇને જોઇ શકો છો.

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