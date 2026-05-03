બરાબર ટેક ઓફ સમયે જ શખ્સે ખોલ્યો વિમાનનો ઈમરજન્સી ગેટ, વિમાનમાં સવાર 231 મુસાફરોના શ્વાસ થયાં અધ્ધર

વિમાનનો ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ખુલી ગયો હોવાની માહિતી મળતાં, પાયલોટે ફ્લાઇટ અટકાવી દીધી અને તાત્કાલિક અધિકારીઓને જાણ કરી.

Published : May 3, 2026 at 2:41 PM IST

ચેન્નાઈ: ચેન્નાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ત્યારે અફરા-તફરી મચી ગઈ, જ્યારે એક મુસાફરે ટેક્સીવે પર દોડી રહેલા વિમાનનો ઇમરજન્સી ગેટ ખોલી નાખ્યો. એર અરેબિયાની આ ફ્લાઇટમાં 231 મુસાફરો સવાર હતા. આ વિમાન વહેલી સવારે શારજાહથી ચેન્નાઈ પહોંચ્યું હતું.

જણાવાઈ રહ્યું છે કે, જ્યારે વિમાન ટેક્સીવે પર દોડી રહ્યું હતું, એટલે કે, રનવે અને ટર્મિનલને જોડતા માર્ગ પર હતું, તે દરમિયાન 34 વર્ષીય વ્યક્તિ જે વિમાનમાં સવાર હતો તેણે ઇમરજન્સી ગેટ ખોલી નાખ્યો હતો.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, પાઇલટે તાત્કાલિક વિમાનને રોક્યું અને અધિકારીઓને ઘટના વિશે જાણ કરી. ઘટનાની જાણ થતાં, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) ના કર્મચારીઓ, જેમાં બોમ્બ ડિસ્પોઝલ નિષ્ણાતો અને સશસ્ત્ર અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે, તાત્કાલિક વિમાનના ડોક પર ધસી આવ્યા હતાં.

આ સંદર્ભમાં પાઇલટે ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી છે. જ્યારે સુરક્ષા કર્મચારીઓ વિમાનમાં ચઢીને મુસાફરની ધરપકડ કરી અને તેને અટકાયતમાં લીધો. અધિકારીઓ હાલમાં મુસાફરની પૂછપરછ કરી રહ્યા છે અને તેની માનસિક સ્થિતિનું પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ઇમરજન્સી ગેટ એવો વિશેષ દરવાજો છે જેનો ઉપયોગ ફક્ત ઈમરજન્સીની પરિસ્થિતિઓમાં મુસાફરોને સુરક્ષિત અને ઝડપથી બહાર કાઢવા માટે થાય છે. કારણ વગર તેનો ઉપયોગ કરવો માત્ર અયોગ્ય જ નથી પણ ગંભીર ખતરો અને ખતરો પણ પેદા કરી શકે છે.

