બેંગલુરૂ-ચેન્નાઇની ફ્લાઇટમાં મુસાફરનો ઇમરજન્સી ગેટ ખોલવાનો પ્રયાસ, મોટી દુર્ઘટના ટળી
કોકપિટમાં એલાર્મ વાગવા પર ઘટના વિશે ખબર પડ્યા બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
Published : October 28, 2026 at 3:04 PM IST
ચેન્નાઇ: ચેન્નાઇ એરપોર્ટ પોલીસ એક ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે જેમાં એક મુસાફરે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટના ચેન્નાઇમાં લેન્ડ કરતા સમયે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ગેટ ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કર્ણાટકથી બેંગલુરૂ 142 મુસાફરોને લઇને આવેલી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની એક પેસેન્જર ફ્લાઇટ કાલ રાત્રે 8:00 વાગ્યે ચેન્નાઇ ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ પર લેન્ડ થઇ હતી.
જેવો જ એરક્રાફ્ટ રન વે પર ચાલતો હતો અને ધીમો થઇ રહ્યો હતો. સમાચાર છે કે કોકપિટમાં એક એલાર્મ વાગ્યું હતું જેનાથી ખબર પડી કે કોઇ ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ખોલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું. ચોકીને, ફ્લાઇટ ક્રૂએ તરત તપાસ શરૂ કરી હતી જેનાથી જાણી શકાય કે શું થયું હતું? આ જાણવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો કે દરવાજો કોને ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેની પાછળનું કારણ શું હતુ્ં?
ખબર પડી કે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પાસે બેઠેલા એક પેસેન્જરે દરવાજો ખોલવાનું બટન દબાવી દીધુ હતું. ફ્લાઇટ ક્રૂએ તરત દખલ કરી હતી અને પેસેન્જરને રોક્યો હતો અને તે ઘટના વિશે પૂછપરછ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પેસેન્જર શ્રીશૈલમ (40) જે તેલંગાણાનો રહેવાસી છે. સમાચાર છે કે તે ચેન્નાઇમાં ફળ અને શાકભાજીનો હોલસેલ ટ્રેડ કરે છે. ઘટના બાદ ઇન્ડિગો એરલાઇન્સના સિક્યુરિટી અધિકારીઓએ તેમની પૂછપરછ કરી હતી.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે શ્રીશૈલમે જણાવ્યું કે તેનો હાથ ભૂલથી ઇમરજન્સી એક્ઝિટ બટનને અડી ગયો હતો જેને કારણે બટન દબાઇ ગયું અને તેનો દરવાજો ખોલવાનો કોઇ ઇરાદો નહતો. જોકે, સમાચાર છે કે એરલાઇનના સિક્યુરિટી અધિકારીઓએ તેની વાત માની નહતી.
કારણ કે આ ઘટનાની યોગ્ય તપાસ જરૂરી હતી, માટે શ્રીશૈલમને ચેન્નાઇ એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનને સોપી દેવામાં આવ્યો હતો. તે બાદ એરપોર્ટ પોલીસે શ્રીશૈલમને આ ઘટના વિશે પૂછપરછ કરી હતી જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ડોર ખોલવાનું બટન ત્યારે દબાઇ ગયું હતું જ્યારે એરક્રાફ્ટ લેન્ડ થઇ ગયું હતું અને રન વે પર ઊભુ થયું હતું.
આ ઘટનામાં જેમાં એક પેસેન્જરે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની એક ફ્લાઇટની ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ડોર ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ફ્લાઇટ બેંગલુરૂથી ચેન્નાઇ જતી હતી જેમાં 142 મુસાફર સવાર હતા. એરપોર્ટ પર લેન્ડ કરતા સમયે હંગામો થયો હતો.
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