આજે વિપક્ષના નેતાઓની બેઠક, સંસદમાં સરકારને ઘેરવાની રણનીતિ પર કરશે ચર્ચા
લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષી નેતા કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, અન્ય નેતાઓ સાથે બેઠકમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
By ANI
Published : March 10, 2026 at 6:59 AM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રનો આજે 10 માર્ચે બીજો દિવસ છે, સદનમાં સરકારને ઘેરવા માટે રણનીતિ ઘડવા માટે વિપક્ષી નેતાઓએ એક આજે મંગળવારે સવારે 10 વાગ્યે એક બેઠકનું આયોજન કર્યુ છે. આ બેઠકમાં લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષી નેતા કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, અન્ય નેતાઓ સાથે હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી પક્ષોએ સોમવારે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી, જ્યારે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે સરકારના પ્રતિભાવની વિગતવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. લોકસભામાં સ્પીકર ઓમ બિરલાને હટાવવા માટેના વિપક્ષના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થવાની હતી. પ્રસ્તાવ પસાર કરવા માટે વિપક્ષ પાસે સંખ્યાબળનો અભાવ છે.
ગૃહને વારંવાર સ્થગિત કરવામાં આવ્યું - પહેલા બપોરે 12 વાગ્યા સુધી, પછી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી, અને પછી આખા દિવસ માટે - કારણ કે વિપક્ષી સાંસદોએ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું યથાવત રાખ્યું હતું.
ગૃહની અધ્યક્ષતા કરી રહેલા ભાજપના સભ્ય જગદંબિકા પાલે જણાવ્યું હતું કે, વિદેશ મંત્રીએ પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ અંગે સભ્યોની ચિંતાઓને સંબોધતા સંપૂર્ણ નિવેદન આપી દીધું છે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પણ વિપક્ષની ટીકા કરી હતી અને કોંગ્રેસને "ખૂબ જ બેજવાબદાર પક્ષ" ગણાવ્યો હતો.
વિપક્ષના સાંસદોએ મકર દ્વાર ખાતે પણ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીના સરકારના વલણ સામે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.