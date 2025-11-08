સંસદનું શિયાળુ સત્ર 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે, કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ આપી માહિતી

ETV Bharat / bharat

નવી દિલ્હી : સંસદનું શિયાળુ સત્ર આવતા મહિને ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાનું છે. સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ આની જાહેરાત કરી હતી. રિજિજુએ જણાવ્યું કે શિયાળુ સત્ર 1લી ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 19મી ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે.

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ X જાહેરાત કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 1 ડિસેમ્બરથી 19 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી સંસદીય સત્ર બોલાવવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે (સંસદીય કાર્યની આવશ્યકતાઓને આધીન). Xમાં આ માહિતી આપતાં તેમણે કહ્યું, "અમને આશા છે કે આ સત્ર રચનાત્મક અને ફળદાયી સાબિત થશે, જે આપણા લોકશાહીને મજબૂત બનાવશે અને લોકોની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરશે."

સંસદનું પાછલા ચોમાસુ સત્ર, જે 21 જુલાઈથી 21 ઓગસ્ટ સુધી ચાલ્યું હતું, તેમાં કુલ 21 સેશન થયા હતા. જોકે, રાજ્યસભા અને લોકસભા, બંને ગૃહોમાં વિપક્ષનો ભારે હોબાળો જોવા મળ્યો હતો.

ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન ઓપરેશન સિંદૂર પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં 130થી વધુ સાંસદોએ હાજરી આપી હતી. લોકસભામાં 14 બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 12 પાસ થયા હતા. રાજ્યસભાએ પણ 15 બિલોને મંજૂરી આપી હતી. આ યાદીમાં આવકવેરા બિલ 2025નો સમાવેશ થતો હતો, જેને પાછળથી કેન્દ્ર સરકારે પાછો ખેંચી લીધો હતો.

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર ગુરુવાર, 21 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્ણ થયું. બંને ગૃહોને અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવ્યા. તે 21 જુલાઈના રોજ શરૂ થયું. સત્રની અંતિમ બેઠક, લોકસભા અને રાજ્યસભા, સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઈ, પરંતુ વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે તેને થોડા સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવી.

ચોમાસા સત્ર દરમિયાન, વિપક્ષના સતત વિરોધને કારણે ગૃહને ઘણી વખત સ્થગિત કરવામાં આવ્યું. બિહાર મતદાર યાદી સુધારા પર વિગતવાર ચર્ચાની માંગણી સાથે, વિપક્ષી સાંસદોએ ગૃહની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ હંગામો ચાલુ રાખ્યો.

વિપક્ષી પક્ષોએ ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ પર રાજ્યમાં મતદાર યાદીમાં છેડછાડ કરવાનું "કાવતરું" કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. બુધવારે વિપક્ષના જોરદાર વિરોધ છતાં, લોકસભાએ ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન બિલ, 2025 પસાર કર્યું.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સત્ર દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કર્યા, જેમાં ગંભીર ગુનાહિત આરોપોનો સામનો કરી રહેલા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને દૂર કરવાની જોગવાઈ સહિતનો એક બિલ પણ સામેલ છે. જો આ કાયદો લાગુ કરવામાં આવે તો, આ કાયદો વડા પ્રધાન, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મંત્રીઓને લાગુ પડશે. વિપક્ષે આ બિલનો જોરદાર વિરોધ કર્યો.

