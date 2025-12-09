રાજ્યસભામાં અમિત શાહ બોલ્યા- વંદે માતરમના મહિમામંડનને પં.બંગાળ સાથે જોડવા માગીએ છીએ
બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા લખાયેલ 'વંદે માતરમ' સૌપ્રથમ 7 નવેમ્બર, 1875 ના રોજ સાહિત્યિક મેગેઝિન બંગદર્શનમાં પ્રકાશિત થયું હતું.
Published : December 9, 2025 at 3:27 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજ્યસભામાં મંગળવારે સંસદના 2025ના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન વંદે માતરમ પર ચર્ચા થઈ. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શાસક પક્ષ વતી ચર્ચા શરૂ કરી. તેમણે એવા આરોપોને ફગાવી દીધા કે વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર રાજ્યસભામાં ખાસ ચર્ચા પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય રીતે ગોઠવાયેલી હતી. તેમણે કહ્યું કે, ટીકાકારોએ રાષ્ટ્રીય ગીતના વારસા અને મહત્વ વિશે "નવીનતમ વિચારણા" કરવાની જરૂર છે.
ઉપલા ગૃહમાં બોલતા, અમિત શાહે નોંધ્યું કે, કેટલાક વિપક્ષી સાંસદોએ સૂચવ્યું હતું કે ચર્ચા પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીની રાજનીતિ સાથે જોડાયેલી છે. શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક લોકો માને છે કે આ ચર્ચા 2026માં બંગાળમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને કારણે થઈ રહી છે. તેઓ વંદે માતરમના મહિમાને પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીઓ સાથે જોડવા માંગે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તેમણે તેમની સમજણ પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર છે. તેમણે આ ગીતને "ભારત માતા પ્રત્યેની ભક્તિ અને ફરજ જાગૃત કરતી અમર રચના" ગણાવી. શાહે વધુમાં કહ્યું કે, ચર્ચાના હેતુ પર સવાલ ઉઠાવનારાઓએ "નવેસરથી, સ્પષ્ટ રીતે વિચારવું જોઈએ."
રાજ્યસભામાં, શાહે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વંદે માતરમના સર્જક બંગાળમાં જન્મ્યા હતા, પરંતુ તેનો પ્રભાવ ક્યારેય રાજ્ય પૂરતો મર્યાદિત નહોતો. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, વંદે માતરમ બંગાળ અને ભારતથી પણ આગળ ફેલાયેલું હતું. વિશ્વભરના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ તેમની ગુપ્ત સભાઓમાં પણ તેને ગાયું હતું. ગીતના મહત્વનું વર્ણન કરતા શાહે કહ્યું કે, વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર, વંદે માતરમની ભાવનાનું સન્માન કરતી, તેના મહિમાની ઉજવણી કરતી અને તેના શાશ્વત અસ્તિત્વને સુનિશ્ચિત કરતી ચર્ચા ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે.
આ પ્રસંગને ઐતિહાસિક ગણાવતા શાહે કહ્યું કે, આ ચર્ચા યુવાનોમાં રાષ્ટ્રીય ગીતની ભૂમિકાની સમજને વધુ ગાઢ બનાવશે. તેમણે કહ્યું કે, આપણા યુવાનો અને ભાવિ પેઢીઓને ભારતની સ્વતંત્રતામાં વંદે માતરમના યોગદાન, તેની રચનાને પ્રેરણા આપતી દેશભક્તિ અને 2047 માં વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવામાં આ ભાવના કેવી રીતે મદદ કરશે તે જાણવું જોઈએ. શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વંદે માતરમની ભાવના ભારતના સૈનિકોના હૃદયમાં જીવંત રહે છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે કોઈ સૈનિક પોતાના જીવનનું બલિદાન આપે છે, ત્યારે તેના હોઠ પર ફક્ત વંદે માતરમ જ હોય છે. આ ચર્ચાઓ વંદે માતરમના વારસા અને તેની 150મી વર્ષગાંઠ પર સંસદના વિશેષ ધ્યાનનો એક ભાગ છે.
સોમવારે, રાષ્ટ્રીય ગીત વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર લોકસભાની ચર્ચા દરમિયાન, વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં બંકિમચંદ્ર ચેટરજીની રચનાની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો, જ્યારે ભાજપ અને વિપક્ષના સભ્યોએ પણ એકબીજા પર નિશાન સાધ્યું હતું. ચર્ચા લગભગ મધ્યરાત્રિ સુધી ચાલી હતી, અને લગભગ 12 કલાકની ચર્ચા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં સભ્યોએ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા હતા. ભારતના રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમનો અર્થ થાય છે "માતા, હું તમને નમન કરું છું." આ વર્ષે 7 નવેમ્બરના રોજ આ ગીતની 150મી વર્ષગાંઠ ઉજવવામાં આવી હતી.
બંકિમચંદ્ર ચેટરજીએ લખેલું "વંદે માતરમ" સૌપ્રથમ 7 નવેમ્બર, 1875ના રોજ સાહિત્યિક સામયિક બંગદર્શનમાં પ્રકાશિત થયું હતું. બાદમાં, બંકિમચંદ્ર ચેટરજીએ આ ગીતનો સમાવેશ 1882માં પ્રકાશિત તેમની અમર નવલકથા "આનંદમઠ" માં કર્યો હતો. તેને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા સંગીત આપવામાં આવ્યું હતું. તે દેશની સભ્યતા, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ચેતનાનું એક અભિન્ન ભાગ બની ગયું છે.
