ETV Bharat / bharat

સંસદ ભવનમાં ટી પાર્ટી: PM મોદી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત ઘણા મંત્રી અને નેતા ઉપસ્થિત રહ્યા, શું વાત થઈ?

સંસદ શિયાળુ સત્ર ખતમ થયા બાદ ટી પાર્ટીમાં PM મોદી, પ્રિયંકા ગાંધી ઉપરાંત ઘણા પાર્ટી નેતા ઉપસ્થિત હતા.

ટી પાર્ટી દરમિયાન હાજર રહેલા પીએમ મોદી, પ્રિયંકા ગાંધી અને અન્ય લોકો
ટી પાર્ટી દરમિયાન હાજર રહેલા પીએમ મોદી, પ્રિયંકા ગાંધી અને અન્ય લોકો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સંસદના બંને ગૃહોની કાર્યવાહી શુક્રવારે અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. જોકે, લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ સંસદના 2025ના શિયાળુ સત્રના સમાપન પ્રસંગે સંસદ ભવનમાં તેમના ચેમ્બરમાં રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ અને સાંસદો સાથે મુલાકાત કરી હતી. સત્ર દરમિયાન ટી પાર્ટીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી અને મુખ્ય પક્ષોના નેતાઓ ટી પાર્ટીમાં હાજર રહ્યા હતા. ટી પાર્ટીના ફોટામાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રાજનાથ સિંહ, ચિરાગ પાસવાન અને રામ મોહન રાયડુ સાથે અનેક પક્ષના નેતાઓ જોવા મળે છે. પ્રિયંકા ગાંધી અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ સત્ર દરમિયાન વાયનાડ પર ચર્ચા કરી હોવાનું કહેવાય છે.

દરમિયાન, વી.બી જી રામ જી બિલ પસાર થવા સામે વિપક્ષના વિરોધ દરમિયાન ગૃહમાં વંદે માતરમ વગાડ્યા બાદ સ્પીકર ઓમ બિરલાએ લોકસભાની કાર્યવાહી અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરી દીધી હતી. ગઈકાલે ત્રણ દેશોના પ્રવાસ પરથી પરત ફરેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગૃહમાં હાજર હતા.

રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. શુક્રવારે સવારે 11 વાગ્યે સંસદનું ઉપલું ગૃહ ફરી શરૂ થયા પછી રાધાકૃષ્ણને તરત જ સ્થગિત કરી દીધું. સ્થગિત થાય તે પહેલાં, ગૃહના ટેબલ પર નિવેદનો અને અહેવાલો મૂકવામાં આવ્યા હતા.

રાજ્યસભાને અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરતા રાધાકૃષ્ણને કહ્યું, "ગઈકાલે મંત્રીના જવાબ દરમિયાન સભ્યોનું વર્તન, જેમાં વિરોધ અને કાગળો ફાડવાનો સમાવેશ થતો હતો, તે ગૃહને શોભતું ન હતું."

વધુમાં, વિપક્ષે રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) (વીબી જી રામ જી) બિલ પસાર થવા સામે પોતાનો ઉગ્ર વિરોધ ચાલુ રાખ્યો. શુક્રવારે, સંયુક્ત વિપક્ષે સંસદની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સભ્યોએ ગૃહના પ્રવેશદ્વાર પર સીડીઓ પર પોતાનું પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું.

લોકસભાના વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધી, જે હાલમાં જર્મનીમાં છે, બિલના ટીકાકારો સાથે જોડાયા, અને તેને ઇરાદાપૂર્વક "રાજ્ય વિરોધી" અને "ગામ વિરોધી" ગણાવ્યું.

રાહુલ ગાંધીએ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "ગઈકાલે રાત્રે, મોદી સરકારે વીસ વર્ષના મનરેગાનો એક જ દિવસમાં નાશ કરી દીધો. આ VBJI રામજીનું પુનર્ગઠન નથી કર્યું. તે અધિકારો આધારિત, માંગ-આધારિત ગેરંટીઓને ખતમ કરે છે અને તેને દિલ્હીથી નિયંત્રિત રાશનવાળી યોજનામાં ફેરવે છે. આ જાણી જોઈને રાજ્ય વિરોધી અને ગામ વિરોધી છે."

તેમણે કહ્યું કે, અગાઉની યોજનાએ ગ્રામીણ કામદારોને સશક્ત બનાવ્યા અને ગ્રામીણ આજીવિકાને મજબૂત બનાવી.

રાહુલે કહ્યું, "મનરેગાએ ગ્રામીણ કામદારોને સોદાબાજી કરવાની શક્તિ આપી. વાસ્તવિક વિકલ્પો પૂરા પાડીને, શોષણ અને મુશ્કેલીઓને કારણે સ્થળાંતર ઘટ્યું, વેતન વધ્યું, કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થયો, અને આ બધું ગ્રામીણ માળખાગત સુવિધાઓના નિર્માણ અને પુનર્નિર્માણ દરમિયાન થયું."

તેમણે કહ્યું, "આ સરકાર આનો જ ફાયદો ઉઠાવવા માંગે છે. કામ બંધ કરીને અને તેને રોકવા માટે વધુ માધ્યમો બનાવીને, VBJI રામજી ગ્રામીણ ગરીબો પાસે રહેલી આવકના એકમાત્ર સ્ત્રોતને નબળો પાડી રહ્યા છે."

કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન મનરેગાની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડતા, કોંગ્રેસના નેતાએ આગળ કહ્યું, "અમે જોયું કે કોવિડ દરમિયાન મનરેગાનો અર્થ શું હતો. જ્યારે અર્થતંત્ર બંધ થઈ ગયું અને નોકરીઓ ખતમ થઈ ગઈ, ત્યારે તેણે લાખો લોકોને ભૂખમરા અને દેવાથી બચાવ્યા."

આ પણ વાંચો:

  1. લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં નવમી ધરપકડ; કોર્ટે આરોપી યાસીર અહેમદને 26 ડિસેમ્બર સુધી NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યો
  2. Explainer: નરેગાથી મનરેગા અને હવે વીબી જી રામ જીની યાત્રા, શું બદલાઈ જશે?

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION
PARLIAMENT HOUSE
PRIYANKA GANDHI
PM NARENDRA MODI
PARLIAMENT WINTER SESSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.